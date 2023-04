Hoewel het Chinees-Indische restaurant inmiddels officieel tot het Nederlands erfgoed behoort, sluiten steeds meer zaken de deuren. Ka Fai Lee (60) van restaurant Fook Sing in Oost legde met zoon Danny (33) zijn recepten en verhalen vast in een boek. ‘Mijn generatie is de laatste die echt hard kan werken.’

“Deze restaurants zie ik als een stukje geschiedenis. Kijk, ik ga deze zaak waarschijnlijk niet overnemen, en iemand anders ook niet. Dan verdwijnt ie, zoals nu op zoveel plekken gebeurt. Daarom ­wilden we onze verhalen en recepten opschrijven, voor volgende generaties.” Danny Lee zit met zijn vader Ka Fai Lee – ‘Papa Lee’ voor familie en gasten – in diens Chinees-Indische afhaalrestaurant Fook Sing op de Molukkenstraat. Aan de muren hangen ansichtkaarten, geboortekaartjes en foto’s, door de jaren heen verstuurd en gegeven door gasten. Fook Sing is een echt ­buurtrestaurant. “Meerdere generaties komen hier eten afhalen. Kleinkinderen die weer hun kleine kinderen meenemen – zo leuk. Maar we hebben vooral veel oudere klanten die al jaren standaard langskomen voor hun babi ­pangang, grote loempia en tjaptjoi,” vertelt Ka Fai, die het restaurant in 1990 opende met zijn vrouw Xiao Yue – ‘Mama Lee’.

Op z’n Nederlands

Met Danny, horecaondernemer en mede-eigenaar van onder andere Chin Chin Club, Lovelee, Mesiba en een Febo, tekende hij zijn recepten op in Chin. Ind. Rest. kookboek. De levens en keukens voor en achter het doorgeefluik. Jurist en schrijver Sun Li en filmmaker en schrijver Yan Ting Yuen leverden de teksten: het familieverhaal van de Lees, maar ook verhalen van andere Chinees-Indische restaurants in Nederland, en de geschiedenis van deze restaurantcultuur. In 2020 werd die toegevoegd aan de lijst met Nederlands immaterieel erfgoed, volgens het kenniscentrum omdat er in de restaurants ‘een unieke samenkomst van culturen’ plaatsvindt.

Beeld Mariet Dingemans

In de jaren twintig van de twintigste eeuw kwamen veel Chinese havenarbeiders in Nederland werken. Een aantal openden eethuisjes voor landgenoten in Rotterdam en Amsterdam – vooral rond de Nieuwmarkt. Na de Tweede Wereldoorlog pasten ze hun aanbod aan de veranderde smaak in Nederland aan. Door de komst van Indische Nederlanders en terugkomst van militairen na de Indonesische onafhankelijkheid was er vraag naar Indische smaken, zoals bami en nasi goreng, gado gado en saté, maar wel op z’n Nederlands: grote porties voor weinig geld, niet te pittig, behoorlijk zoet. De Chinees-Indische restaurants werden voor veel mensen de eerste plek waar ze buiten de deur aten. Op het hoogtepunt, de jaren tachtig, waren er ruim 2300 zaken. De iconische gerechten en interieurs met lampionnen, draken, houtsnijwerk, bamboebossen en veel rood en goud waren door het hele land vrijwel hetzelfde.

Sleutelfiguur

“De Chin. Ind. restaurants zíjn Nederland, ze bestaan nergens anders. Het is gevormd door wat Nederlanders willen,” legt Danny uit. Maar door het steeds grotere aanbod van verschillende restaurants, een tekort aan personeel en niemand die de restaurants wil overnemen, sluiten steeds meer zaken hun deuren. De afge­lopen tien jaar zelfs meer dan 20 procent van de etablissementen.

“Toen ik begon, zat deze buurt vol Chinese restaurants,” zegt Ka Fai. “Nu zijn er nauwelijks meer over in Oost. Waarom wij nog wel bestaan? Ik werk voor mijn plezier. Veel restaurants waren voor de eigenaren een manier om geld te verdienen. Als er iets anders langskwam, verkochten ze de boel. Ik vind koken echt leuk, heb van mijn hobby mijn werk gemaakt.”

Danny over Xiao Yue: ‘In het boek komt mama weinig voor, maar zij is echt een sleutelfiguur voor de zaak.’ Beeld Mariet Dingemans

Al betekent dat niet dat hij niet hard werkt. “Mijn generatie is de laatste die echt hard kan werken; de jongeren willen alleen een beetje sushi rollen. Personeel vinden is daarom een groot probleem. Je hebt vier jaar nodig om alles te leren en zo lang blijven die jongens nooit. Ik moest steeds weer opnieuw alles uitleggen. Dus nu doe ik het zelf maar, met een hulp voor de afwas en schoonmaak.”

Xiao Yue doet de voorkant van de zaak. “In het boek komt mama weinig voor, maar zij is echt een sleutelfiguur voor de zaak. Mensen komen voor haar terug,” zegt Danny. Zijn zus en hij groeiden op vijf minuten lopen van de zaak op, waar mama Lee in de pannen roert. Ka Fai: “Ik mag thuis nog geen eitje bakken. Daarom ben ik zo graag hier, ik hou van koken.”

Danny: “De eerste jaren was ik vooral thuis, maar in de vakanties ging ik al graag mee inkopen doen met mijn vader, op het Food Center. Vanaf een jaar of elf, twaalf was ik veel in het restaurant te vinden. Spelen met de kinderen in de buurt, klusjes doen in de keuken.” Op zijn zestiende werkte hij ook in twee andere restaurantkeukens, modern Aziatisch en sushi, om zoveel mogelijk te leren. “De meeste Chinese restaurateurs willen dat hun kinderen gaan studeren om accountant of ­advocaat te worden, zodat ze niet zo hard hoeven te werken als hun ouders. Sommige kinderen kregen zelf een afkeer van het vak omdat ze in hun jeugd kilo’s knoflook moesten pellen. Maar mijn zus en ik moesten niet werken, we wilden het zelf.” Zijn vader vult aan: “Wij hebben ze een andere opvoeding gegeven.”

Beeld Mariet Dingemans

Zo namen Xiao Yue en hij de zaterdag altijd vrij om met hun kinderen door te brengen. Danny: “Het is heel gewoon voor Chinese kinderen om op zaterdag naar Chinese school te gaan, maar heel ongewoon dat hun ouders dan vrij nemen – zaterdag is de drukste dag in de zaak.” “Mensen verklaarden me voor gek, maar ik wilde tijd doorbrengen met mijn gezin. Na school gingen we samen dimsum of noedelsoep eten in de stad, of thuis fon­duen,” aldus Ka Fai. Wat hij Danny het liefst zou zien doen? “Management van een hotel. Aan een bureau handtekeningen zetten.” Danny: “Nou, dat lijkt me erg saai. Ik heb altijd een fascinatie voor horeca gehad, sinds we in een hotel in ­Disneyland verbleven. Die gastvrijheid, iemand even in een andere wereld laten zijn, dat wil ik mensen geven.”

Varkensnek

Vader en zoon zijn inmiddels naar de ­keuken gegaan om een aantal gerechten te koken. De keuken is compact, met alle essentiële spullen voor de zo herkenbare gerechten. Bakken waar sauzen au bain-­marie worden warm gehouden. Grote woks voor de nasi en bami en om in te frituren. Een grote stalen oven voor geroosterde eenden en varkensvlees (char siu).

Danny richt zich op de babi pangang. Het vlees, varkensnek, heeft Ka Fai al 24 uur gemarineerd en gekookt in bouillon. Danny snijdt er dikke plakken van en frituurt die in hete olie. “Het resultaat moet sappig en krokant zijn. Dit is typisch Nederlands, het bestaat niet in China, niet in Indonesië, echt nergens anders. Het verkoopt nog steeds goed, maar niet zoals vroeger, toen gingen er elke avond enorm veel bakken doorheen. Mensen vinden het denk ik te vet.”

Beeld Mariet Dingemans

Het Chin. Ind. Rest. kookboek is ingedeeld in recepten voor en achter het luik. ‘Voor’, dat zijn de gerechten die vrijwel alle Nederlanders zullen herkennen, zoals foeyonghai, kipsaté, Chinese tomatensoep, kip kerrie, nasi en bami goreng – en fruitsalade met ijs en slagroom. ‘Achter het luik’ staat voor de recepten die niet op de kaart staan, maar de familie zelf eet: gele sojabonen met mosterdgroen, gepekelde groenten, wintermeloensoep, zeebaars met gezouten groenten. De favoriet van vader en zoon zijn kip, gewokt in zout en gegaard in lotusbladeren, en speklappen met gefermenteerde mosterdkool: vettig, zoutig, fris en zuur. De familie van Ka Fai, die op zijn veertiende van Hongkong naar Nederland kwam, is oorspronkelijk Hakka. “Letterlijk ‘gasten’, want het waren nomaden. De Hakkakeuken kent sterke smaken met veel kruiden en gepekelde en gezouten ingrediënten die tijdens het verplaatsen goed bleven.”

Beeld Mariet Dingemans

Drie soorten rijst

Hij maakt intussen het lievelingseten van Danny: een soort hamburgertjes van buikspek, tofu, gezouten makreel, bamboescheuten en gedroogde mandarijnschil, gegeten in een slablad. Ka Fai bakt ze in een kleine pan – “Gekregen van een klant die ging verhuizen” – terwijl hij af en toe een blik werpt op Danny, die de nasi goreng maakt. Bij Fook Sing gebruiken ze er drie soorten rijst voor: lang­korrelige rijst, geurende pandanrijst en kleefrijst. Vader maakt ook nog snel een vegetarisch gerecht: roerei met gestoofde stukken tomaat, knoflook en ketchup. “Dat is een klassieker in heel China,” vertelt Danny. “Mijn vader wilde het recept niet in het boek omdat het zo eenvoudig is. Maar daarin zit juist het bijzondere.”

De scheiding tussen de hoofdstukken is overigens niet heel strikt, verzekert Ka Fai. “Wij eten zelf ook babi pangang. En veel jonge mensen kennen de gerechten uit het andere hoofdstuk ook, door reizen en kookboeken.” Reizen is ook zijn grootste hobby. De familie ging vroeger vaak met elkaar op stap, nu reizen vader en moeder samen zo vaak ze kunnen. “Vakantie is er om te eten, voor inspiratie. Vooral Thailand was een hoogtepunt. En ik ben naar Japan geweest om kogelvis te proeven (die verkeerd bereid dodelijk giftig is, red). Prachtig, en heel spannend om te eten, maar hij was niet zo lekker, erg taai. Ik heb liever een stukje zalm.”

Danny (l) en zijn vader Ka Fai Lee (Papa Lee) van Chin. Ind. Rest. Fook Sing. Beeld Mariet Dingemans

Reizen is ook hoe Ka Fai zijn werk volhoudt. “Ik lag al twee keer in het ziekenhuis door het harde werken. De verantwoordelijkheid van een restaurant is erg zwaar. Een vriend van me staat op zijn zeventigste nog dagelijks in de keuken omdat niemand zijn zaak wil overnemen. Maar het is goed om het te kunnen loslaten. Ik ga heel vaak op vakantie, dat helpt.”

Aan pensioen wil hij nog niet denken. “Zo saai, wat moet ik dan, elke dag vissen? Hier heb ik plezier, heb ik altijd een praatje. Deze buurt is een dorp voor mij. Maar ik ga wel zo weinig mogelijk werken, anders houdt mijn lichaam het niet vol.”

Ka Fai waarschuwt nieuwsgierige lezers daarom: kom liever doordeweeks; in het weekend ís het eigenlijk al te druk. “Dan staan er rijen, dat vind ik zo erg voor de vaste gasten, terwijl het ons doel is om de buurt te dienen.”

Ka Fai Lee, Sun Li, Yan Ting Yuen, Danny Lee, Chin. Ind. Rest. kookboek. De levens en keukens voor en achter het doorgeefluik, Nijgh & Van Ditmar, 38,99.

Ei met tomaat - Kluts 4 eieren met 1 theelepel natuurazijn en een snuf zout. Verhit 2 eetlepels neutrale olie in een wok op middelhoog vuur en bak de eieren 30 tot 60 seconden onder regelmatig roeren. - Het ei mag nog een beetje rauw (baveuse) zijn. Haal het ei uit de pan. - Verhit eventueel extra olie in de pan en bak daarin 4 hele tenen gepelde en gekneusde knoflook 1 tot 2 minuten. Let op dat het vuur niet te hoog staat en de knoflook niet ­verbrandt; hij mag mooi lichtbruin kleuren. - Doe 4 tomaten in parten erbij, draai het vuur hoog en bak 2 minuten. - Voeg 3 eetlepels ketchup, 150 ml kippenbouillon of water, 1 theelepel suiker en ½ theelepel zout toe en laat een paar minuten sudderen. - Voeg 1 lente-ui in ringen toe, schep om, draai het vuur uit en serveer direct met het ei, en rijst.