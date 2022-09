Voor een steengoede triple ginger cake hoef je niet naar het Engelse platteland

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op gember.

Bij mijn ouders stond altijd een blauw glazen schoteltje chocoladegember in de kast. Van die hompjes stemgember, omwikkeld met pure chocola. Als er gasten waren of als mijn ouders er zin in hadden, kwam dat bakje als bijzondere traktatie op tafel. En als mijn grootouders op bezoek kwamen, namen ze steevast chocogember mee.

Smerig vond ik het, verspilling van de door mij geliefde chocolade die eromheen zat. Maar mijn mening over gember veranderde. Ik weet nog precies hoe ik als tienjarige met mijn ouders in een pub in het Engelse Dorset voor het eerst gemberbier proefde. De zoete drank met zijn belletjes en de voor mijn kindermond net niet pijnlijke, pittige afdronk was magisch. Als toetje aten we triple ginger cake. Een donkere kruidkoekachtige cake met dikke karamelsaus. Ik was om. Mijn vader, een ongelooflijke toetjesnerd, was sportief en we bestelden nog een ronde.

Beeld Emma Levie

Lievelingstoetje

Gember wordt in veel verschillende vormen gegeten. Vers, gedroogd of ingemaakt op allerlei manieren. In Europese keukens wordt traditioneel vooral droge gember in poedervorm of – zoals in die chocolade – in suiker ingelegde stemgember gebruikt. In Azia­tische keukens ligt de nadruk op verse gember.

Zelf heb ik altijd gember in alle varianten in huis. Stem­gember waarvan ik met name de gembersiroop in dressings gebruik, ingemaakte Japanse gember voor sushi, verse gember voor andere Aziatische gerechten en de poedervariant voor patés of Indonesische maaltijden.

Terug naar mijn lievelingstoetje. In triple ginger cake wordt gember in drie verschijningsvormen gecombineerd. Vers, als siroop en in poedervorm. Overigens hoef je voor een steengoede triple ginger cake helemaal niet af te reizen naar het Engelse platteland. Wandel eens naar The Cottage op de Linnaeusstraat. Chef Betke kookt daar Engelse klassiekers, waaronder deze waanzinnige pudding. Ze deelde haar recept, dus doe er je voordeel mee – of ga bij haar langs.