Voor de kerst een wandeling buiten de stad: een nostalgische wandeling door Abcoude

Van historische wandelroutes tot prachtige stadswandelingen in Amsterdam: in de rubriek De wandeling wandelen goede vrienden Floor van Spaendonck en Gijs Stork wekelijks volgens een ander thema. Voor de kerst een nostalgische wandeling door Abcoude.

A. Kerstbomen

We beginnen op het Raadhuisplein bij de grote kerstboom voor het voormalige gemeente- en polderhuis van Abcoude. Het stadhuis werd overbodig door de gemeentelijke fusie in 2011 toen Abcoude onderdeel werd van gemeente De Ronde Venen. Aan de overkant begint jaarlijks net na Sinterklaas een Abcoudse kersttraditie. Makelaar Roeland Hillen verkoopt hier dan kerstbomen voor goede doelen. Dit jaar is dat Stichting De Leeuw Kyiv, die humanitaire hulp biedt in Oekraïne, en een lokaal goed doel.

Het dorp Abcoude wordt in de geschiedenis voor het eerst vermeld in 1086 en was in de middeleeuwen bekend om zijn kasteel. Naar goed gebruik werd dit kasteel vaak aangevallen. De ingrijpendste aanval vond in 1274 plaats, door de vermaarde Gijsbrecht van Amstel en later in 1672 toen de Fransen het Abcouder Slot in de fik staken. Na 1820 verviel het kasteel tot een ruïne en veertig jaar later werd het gesloopt. Er resten nu slechts fundamenten in het weiland, een kilometer buiten het dorp.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. De Angstel

We steken over om op de Voordijk langs de rivier de Angstel te lopen. Dit is misschien wel het rustigste stukje Abcoude, racende fietsers worden hier zelfs door de dorpelingen tot de orde geroepen. We kijken in de bocht over het water op de achtertuin van Buitenplaats Binnenrust waarvan de originele theekoepel vervangen is in 1973. Tom Voûte, buitenplaatsbewoner tot zijn overlijden in 2021, sprong hier elke dag in het water; zon, regen of vorst, hij bleef zwemmen.

C. Lokale producten

We steken de eerste brug over en halen warme chocolademelk bij Ollie’s aan de Brugstraat 1. Sinds 2017 is dit de huiskamer van Abcoude, gevuld met lokale producten zoals het sap van Schulp uit Breukelen, kaas en yoghurt van kaasboerderij Geingenoegen, ambachtelijk brood van MAMA en koekjes van de Koekfabriek. Je kunt hier ook (elektrische) fietsen huren om de omgeving te verkennen.

D. Kerststal

De Dorpskerk van Abcoude vraagt om een rondje om de kerk. Deze kruiskerk werd in romaanse stijl in de 13de eeuw opgetrokken en later gotisch omgebouwd. De oorspronkelijk katholieke kerk is eind 16de eeuw een protestantse kerk geworden. In 1672 werd de kerk – alweer door het Franse leger – in brand gestoken, hiervan zijn nog steeds sporen te zien. Op 24 december is er op het plein bij de Dorpskerk een kerststal met livemuziek en om tien uur ’s avonds begint de kerstdienst. De volgende ochtend is hier ook een familiekerstviering.

E. Nachtmis

Van de kerk lopen we door de Kerkstraat naar de H.H. Cosmas en Damianuskerk. Deze katholieke kerk werd in 1888 ontworpen door architect Alfred Tepe die het ontwerp van de torenspits baseerde op de toren van de Dorpskerk. Maar er is altijd competitie, dus is de toren van de H.H. Cosmas en Damianuskerk een meter hoger gemaakt. Tijdens kerstnacht is hier natuurlijk de nachtmis en op eerste kerstdag ’s ochtends een eucharistieviering.

F. Mondriaan

We lopen naar het voormalige stationsgebouw uit 1871 waarin een hotel is gevestigd. Dit jaar zijn hier geen kerstdiners want het hotel wordt gerenoveerd. Bij het station start de Mondriaanwandelroute die langs het Gein voert. Rond 1900 schildert Mondriaan het buitengebied van Amsterdam, tussen 1905-1907 voornamelijk bij het Gein. Dat de gemeente trots is op Mondriaans voorkeur blijkt uit het logo van de website dat geïnspireerd is op het werk van Mondriaan.

G. Fort

Vanaf het station volgen we het schelpenpad naar het Fort bij Abcoude aan de Molenweg 19, het oudste landfort van de Stelling van Amsterdam. Het fort is gebouwd tussen 1884 en 1887 van bakstenen en later brikkenbeton, als een van de laatste in zijn soort. Al kort na de Eerste Wereldoorlog deed het fort geen dienst meer.

H. Vuurkorven

We lopen we Het Markvelt waar elke donderdag de markt is en speciaal voor de kerst vuurkorven en lichtjes worden ontstoken. Glühwein, oliebollen, verhalenvertellers maken samen met muziek en dans het kerstfeest compleet. Vanaf 1471 werd hier de paardenmarkt op donderdag georganiseerd en dat groeide uit tot een grote jaarmarkt waar vanuit de hele omgeving bezoekers op af kwamen.

I. Buitenplaats

Hoogstraat 24 is het adres van Buitenplaats Binnenrust: de dichtstbijzijnde, nog bestaande buitenplaats van Amsterdam langs de Angstel. Van 1893 tot 1980 was dit de ambtswoning van de burgemeesters van Abcoude waarbij de opvolgende burgemeesters de woning van elkaar kochten. Dit stopte in 1963 toen de gemeente de eigenaar werd en het daarna verkocht.

J. Kerstlichtjes

We lopen door de met kerstlichtjes verlichte Hoogstraat weer naar het raadhuis waar we bij Roeland Hillen navragen wat zijn acties hebben opgeleverd. Misschien heeft hij nog kerststol en een mandarijntje over.

