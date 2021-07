Voor de haar- en huidproducten van Oway grazen de ezels in Bologna

Oway agricosmetica. Beeld Nina Schollaardt

Het water borrelt zachtjes in de ronde erlenmeyers, gevuld met takjes rozemarijn. Talloze flesjes van donkerbruin glas en lichtgrijze tubes staan uitgestald op de tafels. Het lijkt op een laboratorium. De rechterwand van het smalle, lange pand is van voor tot achter gevuld met koelingen. “Die koelingen zijn een esthetische keuze,” zegt Mariska Bakker (50). “Je hoeft onze producten niet in de koelkast te bewaren, al is de oogcrème gekoeld wel heel lekker.”

Oway agricosmetica produceert veganistische haar- en huidproducten op een biodynamische manier. Deze holistische kijk op landbouw houdt in dat de vruchtbaarheid van de bodem wordt versterkt door een balans van dierlijke mest, compost en beplanting.

Vandaar dat er ezels grazen op de velden van Oway, gelegen in de heuvels van Bologna. Ingrediënten die niet groeien in het Italiaanse klimaat worden fairtrade geproduceerd, zoals Baobabextract uit Afrika. Chemicaliën zul je niet vinden in Owayproducten en de verpakkingen zijn gemaakt van recyclebaar materiaal.

De producten ruiken naar bos, met aardse tonen. Een shampoo koop je vanaf 27 euro, maskers vanaf 30 euro, de variant voor op reis is er vanaf 8 euro en een dagcrème vanaf 72 euro. Achter in de winkel zijn twee kamertjes waar ze gratis hoofdhuidanalyses doen, zodat je de producten koopt die bij je passen.

Bakker: “We hebben ook een Oway-pedia, een groot naslagwerk waarin alle ingrediënten staan.”

Oway agricosmetica Leidsestraat 12

