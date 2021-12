Voor al je coronafrustraties: het ‘stomp zinnig-stootkussen’ op het Museumplein

Beeld Stomp zinnig

Waarom?

“Nou ja, er lopen genoeg mensen met opgekropte frustraties rond. Dat snap ik wel: je mág best boos worden om de alsmaar veranderende coronamaatregelen. Ik wil ook doorzakken in de kroeg en langs het voetbalveld mijn zoontje toejuichen. Maar het is belangrijker dat we niet doorslaan.”

Dus u dacht: doorslaan, stompkussen?

“Ik stoorde me aan alle relschoppers die hun frustratie op de stad botvieren. Het is beter als je mensen de kans geeft het op een zinvolle manier af te reageren. Daarom heb ik met mijn creatief bureau op vier plekken in Nederland waar het regelmatig onrustig is felroze ‘stomp zinnig-stootkussens’ opgehangen. Er hangt er eentje bij de Coolsingel in Rotterdam, bij station Eindhoven, op het Malieveld in Den Haag en op het Museumplein. Op elk kussen staan zes frustraties afgebeeld. Zo kun je stompen als je weer wilt dansen in de club, als je weer gewoon naar je werk wilt, of als je toe bent aan een persco met goed nieuws.”

Welke frustratie is het populairst?

“In eerste instantie wilde ik een teller in het kussen laten maken, zodat we het aantal stoten per vakje konden bijhouden, maar dat werd wel erg duur. En zo’n systeem is snel stuk.”

Kan het kussen zelf wel tegen een stootje?

“Het is gemaakt van supersterk materiaal, nog steviger dan de kussens die voor kickboksen worden gebruikt.”

En, wordt er al volop gestompt?

“Ik heb laatst stiekem achter een boom staan kijken om te zien wat er gebeurde. Ik zag mensen stoppen en lezen. Maar stompen? Dat nog niet. Morgen maak ik weer een rondje.”