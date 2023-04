Voor acteur Martijn Lakemeier (29) lonkt een internationale doorbraak: ‘De downs van acteren zijn enigszins gedeprimeerd en leeg’

Op zijn vijftiende won Martijn Lakemeier een Gouden Kalf voor zijn acteerdebuut in Oorlogswinter, drie jaar later verliet hij gedesillusioneerd de Toneelacademie Maastricht. Inmiddels lijkt met zijn rol in het BBC-kostuumdrama Marie Antoinette een internationale doorbraak dichtbij. ‘Alles was flirten. Dat was een vrij duidelijke opdracht.’

Een kille maartochtend in het Rotterdamse Liskwartier. Labradoodle Jacob draaft enthousiast de steile trap op van het negentiende-eeuwse appartement van acteur Martijn Lakemeier – een serene designdroom in stralend wit en beige, spaarzaam gedecoreerd met her en der een sculpturale vaas. Niet het werk van Lakemeier overigens, maar van vriendin Sanne, digital marketeer bij het Rijksmuseum, met wie hij op zijn achttiende de hockeysticks kruiste en een relatie kreeg.

Sinds zijn coming of age als hoofdrolspeler in Oorlogswinter onderscheidt de acteur zich met ingeleefd spel in de meest uiteenlopende genres, van ongecompliceerde romcoms tot kleine arthousefilms en dragende rollen in series als Feuten en Hollands Hoop. Maar vraag hem naar zijn aanpak en hij valt stil. “Ik ben toch een soort autodidact, die alles een beetje op gevoel doet.”

Half maart werd de Videolandserie Máxima aangekondigd, waarin hij de­ ­wittebroodsjaren van – toen nog – prins Willem-Alexander zal vertolken. De publiciteitscampagne was een wervelwind, blikt hij terug, maar er was ook lichte irritatie. “Ik zat bij Jinek aan tafel en ze vroeg meteen: ‘Wat vind jij van Willem-Alexander?’ Achteraf dacht ik: wat een oninteressante vraag. Ik wil niks van hem vinden. Ik wil begrijpen waarom hij doet wat hij doet. Zodat ik die rol echt kan leven, en dat kan omvormen naar... toch kunst, of zo.” ­Aarzelend: “Hoewel, dat is misschien... te groot?”

Waar zit bij Willem-Alexander de pijn, denk je?

“Niet vrij kunnen zijn. Hij heeft zich zijn hele jeugd afgezet tegen zijn toekomst. Dat fascineert me: in welke mate was hij zich ervan bewust dat hij soms over de schreef ging? Er is veel materiaal om uit te putten – interviews, boeken, reportages. Maar uiteindelijk is ons verhaal over ­Máxima een fictieve, vrije invulling van de makers, want het heeft zich afgespeeld achter gesloten deuren. Maar jezus, hoe moet dat zijn als iedereen de hele tijd iets van je vindt? Ergens is het alsof die koninklijke familie van ons allemaal is. Wij mogen daarmee doen wat we willen. Ik heb daar moeite mee.”

Toch ga je Willem-Alexander nu spelen en doen alsof je weet wie hij is. Feitelijk de overtreffende trap van het mechanisme waar je moeite mee hebt.

“Daar heb je gelijk in. En toch... ik voel de verantwoordelijkheid om zo dicht mogelijk bij hem in de buurt te komen. Maar ik vind het interessant wat jij zegt. Ik wil niet oordelen, ik wil sympathiseren, maar tegelijkertijd maak ik nu ook mijn werk van zijn leven.”

Werk je al aan zijn mimiek?

“Uitspraak, motoriek en andere uiterlijke eigenschappen, vind ik minder belangrijk dan wat er in iemand gebeurt. Maar ik ben al een tijdje weinig aan het sporten. Om iets minder... (lacht) Hoe zeg je dat netjes?”

Om je spiertonus te verlagen.

“Ja, precies. Ik ben zo’n acht kilo aangekomen in vier maanden tijd. Nog twee kilo en dan stop ik ermee. Minder sporten, meer eten, veel proteïne, dat is mijn ­tactiek.”

Tijdens de covidpandemie, toen veel producties werden uitgesteld, moest Lakemeier soms bijklussen als magazijnmedewerker, maar nu zit de vaart er weer in. Hij is net terug uit Jordanië, voor een bijrol in de serie Laura H., en hij filmde een ander, nog geheim project.

In de speelfilm Goodbye Stranger vertolkt hij Paul, een playlistmaker bij een streamingbedrijf die twijfelend zijn weg zoekt in werk en relaties. “Paul is opgegroeid West-Friesland en verhuist naar Amsterdam, waar hij zichzelf verliest in de ratrace om te bewijzen dat hij wat waard is. Tegenover mensen die hij hoog heeft zitten, gedraagt hij zich anders dan op de koffie bij zijn ouders. Dat was voor mij heel herkenbaar. Ik ben in Zwijndrecht opgegroeid en op mijn veertiende in de filmwereld terechtgekomen, en worstelde ook met twee gescheiden levens – de Zwijndrechtse Martijn en de Amsterdamse.”

Wat was het verschil?

“Zwijndrecht is een nuchtere plek. Mensen zijn daar vrij praktisch en oplossingsgericht. Ik ben op mijn 22ste in Amsterdam gaan wonen, daar was meer te beleven. Maar sinds drie jaar woon ik weer in Rotterdam. Ik heb altijd moeite gehad om een bepaalde aansluiting vinden met de vrienden die ik in Amsterdam maakte.”

Waar zit dat in?

“Tja. Dat zit waarschijnlijk gewoon in mezelf. In een onzekerheid die ik met me meedraag. Over mijn bestemming, of zo. Ik bedoel: wanneer voel je je ergens wél op je plek? Op de middelbare school in Zwijndrecht was de gedragscode dat het niet uitmaakte dat ik in films speelde. Dat gaf mij geen andere positie of meer aanzien ten opzichte van andere mensen, dus zo moest ik me ook vooral niet gedragen.”

Maar soms gebeurde dat toch?

“Tuurlijk. Ik werd gesponsord door Tommy Hilfiger. Die gaven me wat uitdagendere kleding, een skinny jeans of een rode leren jas. Dat durfde ik niet aan te trekken naar school, maar in Amsterdam flaneerde ik in die dingen. Oh, dan voelde ik me... dan kon het wél!”

Wat voor kind was je?

“Heel dromerig, onbevangen, wereldvreemd. Iemand die snel afdwaalt en zich slecht kan concentreren. Dat zit er nog steeds in. Ik was veertien, maar qua gedrag was ik elf. Ik was niet bezig met films, culturele dingen of luisteren naar muziek. Voor mijn auditie voor Oorlogswinter ging ik voor het eerst naar Amsterdam, met mijn moeder. Zij had mij opgegeven.”

“Ik moest zeven keer terugkomen. Ik had nul ervaring, behalve in de eindejaarsmusical van groep 8 en elke vrijdag toneelles als hobby, dus de regisseur had reassurance nodig. In de tweede ronde kreeg ik tegenspel van Yorick van Wageningen. We speelden de scène waarin Oom Ben na lange tijd terugkomt naar de Veluwe en ik hem in de armen vlieg. Door Yorick voelde ik me zo op mijn gemak dat ik brutaal durfde te zijn. In die scène heeft hij als verrassing een blikje sardientjes meegenomen. Volgens mij was het in de auditie een chocoladereep. Hij zegt: ‘Mond open, ogen dicht’. Maar ik blijf hem aankijken, om hem uit te dagen. Achteraf zeiden ze: als je zoiets durft, als jongetje op een auditie, dan kan het gaan werken. Maar de improvisatie-auditie ging voor geen meter, ik klapte dicht. Op een zeker moment was de hoop een beetje verloren gegaan en hebben de castingdirectors me achter de rug van regisseur Martin Koolhoven om teruggevraagd, om allerlei oefeningen en improvisaties te doen, en daar een castingtape gemaakt. Zij zagen dat ik toch een scala aan emoties kon spelen.”

Beeld Sanja Marusic

Om een Engelse soldaat te redden moest je personage paardrijden, koetsen besturen en door de sneeuw rennen. Hoe was dat?

“Ik kwam in een snelkookpan van volwassenwording terecht. Het was geweldig, maandenlang werken met volwassen mensen, en serieus genomen worden, wat op die leeftijd een groot thema is. Want je voelt je al volwassen, maar je wordt behandeld als kind. Na afloop moest ik weer helemaal terug in het gareel van school en doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat was de grootste come down die ik ooit heb ervaren.”

Na de middelbare school doet Lakemeier een tussenjaar en krijgt hij een rol in de arthousefilm Boven is het stil van regisseur Nanouk Leopold, als boerenknecht bij een homoseksuele, zwijgzame boer; een rol van Jeroen Willems. Langzaam ontstaat er toenadering.

“Dat is een van de rollen waarop ik het meest trots ben, omdat we konden experimenteren. Nanouk liet ons heel intieme situaties uitspelen zonder tekst, puur op energie. We repeteerden niet, het was de set op, camera draait en gaan. Nanouk gaf weinig aanwijzingen, ze zei vooral wat ze mooi vond, zonder te oordelen. Het voelde alsof alles kon. Al die stiltes, en de tijd nemen. Willems hield met één blik de hele tijd de lijn tussen ons op spanning. Er is chemie tussen acteurs op het moment dat je samen een connectie kunt maken. Dat het er onbesuisd uitkomt, omdat er iets gebeurt. In plaats van dat je tegenspeler zijn zelfbedachte brouwseltje, van hoe hij de scène denkt te moeten spelen, opvoert en niet met jou bezig is. Dat gebeurt namelijk ook. (Lacht) Ja, jij zit al in je handen te wrijven. Maar ik zeg verder niks.”

Welke aspecten van het acteren wil je nog verkennen?

“Toneel. Ik heb op de Parade gestaan met Oostpool, in de voorstelling Allemaal mensen. Ik geloof dat je op het toneel tot een kern kan komen die je in film niet snel bereikt. Je ontwikkelt je rol door zo’n stuk opnieuw en opnieuw te spelen, terwijl je op de set maar één kans hebt. Maar ik praat nu alsof ik weet hoe het is om toneel te spelen. Ik heb het maar één keer gedaan. Na zes maanden ben ik gestopt met de toneelacademie, die je klaarstoomt voor de toneelwereld. Aan het einde heb je een afstudeervoorstelling, waar gezelschappen en castingdirectors komen kijken. Dat heb ik gemist, dus het is lastiger voor mij om bij toneel een kans te krijgen.”

Beeld Sanja Marusic

Waarom begon je aan die opleiding?

“Omdat het de logische stap leek, ook volgens mijn omgeving. Maar toen ik daar zat, dacht ik: wat doe ik hier? Waarom speel ik? Als scholier vraag je jezelf af hoe je je leven wil gaan leiden. Die stap heb ik overgeslagen, omdat het allemaal voor me werd ingevuld. Dat ik op mijn vijftiende een Gouden Kalf won voor Oorlogswinter, zorgde alleen maar meer voor: dit is wat je gaat doen. Het voelde niet als mijn eigen keuze.”

Hoe was het op de toneelacademie?

“Heel kil. Omdat ik onzeker was, trok ik me terug en maakte niet echt vrienden. Maastricht was twee uur reizen – dat voelde als zes uur – van alles wat ik kende, mijn eigen kleine wereldje in Zwijndrecht. Mijn opa woonde vier straten achter ons, daar ging ik vroeger tussen de middag eten. Een opa en oma zoals je ze zou tekenen in een kinderboek. Koekjes bij de thee, kaarten en spelletjes spelen. Alles was warm en dichtbij. In Maastricht zat ik ineens in een klein achterkamertje. Om daar te komen moest ik eerst door een fietsenstalling vol vuilnisbakken van de noedelzaak die aan de voorkant zat.”

Op de Toneelacademie Maastricht zijn de improvisatie-oefeningen heel belangrijk, toch?

“Als ik mijn klasgenoten van toen weer tegenkom, komt er altijd een anekdote naar boven over een improvisatieopdracht waarbij ik weigerde om erin mee te gaan. We moesten met onze ogen dicht een uur lang in slow motion door de ruimte bewegen. Na tien minuten zei ik: ik hou het voor gezien, ik snap het wel. Dit boeit niet. De docent had iets van: waarom doe je niet wat ik vraag? Klasgenoten vonden het een spirituele ervaring. Ik dacht: pfff, wat lul jij nou.”

Wat vonden de docenten van jou?

Lakemeier denkt even na. “Mijn docenten noemden me een gesloten boek. Ik trok een muur op en ging tegen het systeem aanschoppen. Maar ik wist op dat moment niet waarom. Nadat ik was gestopt, ben ik voor een jaar naar Canada gegaan om snowboardleraar te worden. Dat leek me ideaal: in de winter in de bergen zijn en in de zomer een film maken. Ik ben toen ook week naar Los Angeles gegaan en heb getekend bij een Amerikaans agentschap. Elke maand moest ik voor allerlei buitenlandse projecten auditietapes opnemen.”

Zelf, met een camera?

“Ja, vaak samen met Yorick of met Gaite Jansen, die ook bij Amerikaanse agentschappen zitten. Ik ben weleens ingevlogen naar New York om een laatste ronde te doen voor een grote film en meerdere keren in Londen geweest om een regisseur te ontmoeten. Alleen is het in die zes, zeven jaar nooit gelukt om er een rol uit te halen. Daar zit zoveel afwijzing in. Namelijk honderd procent.” Hij schiet in de lach.

“Je begint energiek, je denkt: o, dit zou iets kunnen worden! Al sta ik twee dagen op een Disneyset, ik wil dit! Langzaam bloedt dat dood en denk je: misschien zit het er gewoon niet in? Of is het niet het goede moment? Wil ik het te graag, waardoor...”

Producenten je wanhoop ruiken.

“Precies! Mensen die heel eager zijn, zijn oninteressant. Dus stopte ik ermee, want ik werd er onzeker van. Ik was 26, 27 en dacht: eigenlijk ben ik ook hartstikke blij met wat ik in Nederland doe.”

Heb je een vaste aanpak voor rollen?

“Niet echt, het gaat mij vooral om het begrijpen van de essentie van een scène. Het voorbereiden, het doorgronden van een scipt, is steeds belangrijker geworden. Vijf jaar geleden volgde ik een masterclass van Ivana Chubbuck. Zij schreef een boek over de 12 step acting technique, die nu ook op sommige toneelacademies wordt gebruikt. Zij legde uit dat je personage in elke scène een bepaald doel heeft: dat je liefde wil van iemand, dat je macht wil. Dat geeft je meteen een houding.”

Wat was de voornaamste les die je van haar leerde?

“Alleen al het feit dát je een techniek kunt toepassen. Maar ja, hoe goed ik me ook voorbereid, van een heleboel dingen die ik doe als ik speel, ben ik me niet bewust. In 2019 deed ik bijvoorbeeld De Oost en Hollands Hoop door elkaar heen. In de eerste speelde ik Johan, die zich in 1946 vrijwillig aanmeldt voor het Nederlandse leger in Nederlands-Indië, in de tweede speelde ik Pepijn, de zoon van een man die op zijn boerderij een drugsplantage runt. Twee compleet verschillende rollen en genres. Als je aan het lezen en aan het repeteren bent en je stap voor stap die rollen vormgeeft, dan uit zich dat langzaam in je motoriek en in trekjes in je gelaat, zonder dat je dat doorhebt. Daar werd ik door die beide regisseurs op afgestraft. In mijn rol van Pepijn speelde ik veel met mijn wenkbrauwen. Dana Nechushtan, de regisseur, was daar gek op. Dat was sowieso wat groter spel, met een komische laag. Dus toen ik De Oost ging doen, zei Jim Taihuttu, de regisseur: ‘Joh, wat doe jij met je wenkbrauwen?’ Huh, wat bedoel je? Dat was even loslaten. En zodra ik weer in Groningen op de set stond, zei Dana: ‘Hé, je wenkbrauwen zijn weg.’”

Moet je in de dagen voordat je gaat draaien al in een flow komen?

“Veel dingen worden pas duidelijk op de set. In De Oost speelde ik extreme scènes waarin mensen worden geëxecuteerd, waar je je moeilijk een voorstelling van kunt maken als je het script leest. Voor het draaien heb je een aantal repetitiedagen in een kale repetitieruimte, zonder kostuum, daar moet je het mee doen. Opeens sta je in de brandende zon met honderd figuranten, en in een mum van tijd worden er allemaal bewegingen en situaties bedacht en vormgegeven. Je draait de film niet chronologisch, dus zette ik in de kantlijn van mijn script bij veel scènes een hartslag, om in elk geval een leidraad te hebben van hoe hoog ik in spanning of energie moest zitten. Je moet een film over je heen laten komen. Je kunt niet aankomen op een set en aangeven: jongens, ik heb dit en dat nodig, want anders gaat het ’m niet worden. Het is opgaan in het moment en alles wat je mee krijgt aan energie van de set, is mooi meegenomen. Maar als dat er niet is, moet je het ook doen.”

Onlangs speelde Lakemeier zijn eerste internationale rol in Marie Antoinette, een kostuumdrama voor Canal+ en de BBC, waarin hij aan het achttiende-eeuwse hof van Versailles met één blik de aandacht trekt van de jonge koningin. “Ik kwam heel laat bij dat project terecht. Mijn vermoeden is dat een andere acteur last minute had afgezegd. Ik deed eerst een tape-auditie en een paar dagen later had ik een callback via Zoom met een regisseur. De volgende dag kreeg ik een aanbod.”

Best dubbel, lijkt me.

“Ja, dat je denkt: waar zit dat addertje onder het gras? Een week na dat telefoontje zat ik in de Thalys naar Parijs om kleding door te passen. Geweldig, in dat atelier stonden iets van veertig mensen kostuums met de hand te maken. Vervolgens werd ik naar een adres gereden waar ze een pruik gingen maken, precies op maat. Maar goed, ik had in het eerste seizoen nog geen grote rol. Op mijn eerste draaidag hoefde ik maar één scène te doen en ik had maar twee zinnen. Ik kon een beetje kijken en wennen. Alles ging in het Engels en Frans. Ik speel Axel von Fersen, een Zweedse soldaat die voor het Franse leger vecht. In het tweede seizoen komt hij terug uit de oorlog en gaat hij Marie Antoinette steeds meer zien. Dat gaan we eind dit jaar draaien.”

Wat heb je bij die serie aan nieuwe ­dingen meegemaakt?

“Waar in Nederland vijftig man op een set staan, staan hier honderdvijftig tot tweehonderd man te werken. Alles is strakker georganiseerd. Als acteur in Nederland ben je vaak aan het wachten en dwaal je meestal maar een beetje rond op set. Daar krijg je een trailer. Er wordt verwacht dat je daar blijft zitten en zodra je nodig bent, word je geroepen. Je voelt meer druk om te presteren, maar je krijgt ook het gevoel dat je iets bijzonders staat te doen. In Nederland worden er vaak grapjes gemaakt tussen het draaien door, en tijdens de repetitie loopt er nog een lichtassistent door de set om een kabeltje te verleggen. Het is minder heilig. Op Nederlandse sets kwam ik er wel mee weg als ik mijn tekst net niet goed had geleerd, maar dat moet je daar niet flikken. Nou had ik ook niet veel tekst, haha.”

Beeld Sanja Marusic

In de laatste aflevering speel je met ­Marie Antoinette en haar adellijke vrienden tikkertje in de tuin van Versailles. Wat was de instructie van regie?

“Alles was flirten.” Droogjes: “Dat was een vrij duidelijke opdracht.“

Kleine moeite.

“Dat zit er gewoon in. Het was vooral lol hebben. En de hoofdrolspeelster is superleuk, dat scheelt.”

Kon je je spel goed terugkijken?

“Ja, maar het was dubbel. Ik zag nog een heel onwennige jongen op de set staan. Sommige dingen konden beter.”

Zoals wat?

“Kleiner spelen. Dat is best een uitdaging, want in zo’n kostuumdrama is alles bombastisch, met kleding en pruiken en hoe dat Franse hof is aangekleed, wat je uitdaagt om groot te gaan spelen.”

En daarna zit je weer thuis op de bank.

“Ja, het zijn heftige periodes, waarin je geleefd wordt. Soms zegt Sanne: vergeet je niet ook even hier iets te doen of bij te dragen? Dan zit ik in een bubbel, terwijl er een berg was opgevouwen moet worden of zo. Ergens is het lekker om in een film te verdwijnen. Maar dat betekent ook dat er hele rustige periodes zijn. En dat is gewoon een saai verhaal, maar het is ook fijn, om meer thuis te zijn en te grounden. Dan ga ik series bingen, met mijn hond naar het park, lekker koken voor Sanne. Acteren is een natural high waar je telkens van moet afkicken. Ups en downs.”

Hoe zien een down eruit?

“Enigszins gedeprimeerd en leeg. Je hebt iets geweldigs meegemaakt, maar vrienden en familie kunnen daar niet over meepraten. Dat maakt het wat eenzaam. Maar ik wil het niet zo somber schetsen, hoor. Het is spannend om het middelpunt te zijn van iets waar je helemaal voor leeft. Het is alleen zo raar dat het telkens ophoudt. Ik denk dat je daar als mens niet voor bent gemaakt, om in korte periodes zo erg te veranderen.”

Met je groeiende rol in Marie Antoinette lijkt je internationale doorbraak nabij. Zou je bereid zijn om alles hier achter te laten en naar Amerika te verhuizen?

“Mwah, het heeft geen zin om daarover te speculeren, dat schept alleen maar verwachtingen. Het leven van een acteur is afhankelijk van wat er op je afkomt.”

Wat kun je daar zelf aan doen?

“Je moet zorgen dat je niet in de fuik van de commerciële publieksfilms terechtkomt, omdat toffe artistieke makers je dan minder interessant vinden. Bij elke stap moet je proberen alles open te houden, door zoveel mogelijk verschillende genres te doen en met verschillende makers te werken. Na De Oost werd ik geselecteerd als ‘Shooting Star’ op het filmfestival in Berlijn. De kans is groot dat dat heeft bijgedragen aan het feit dat ik de rol in Marie Antoinette heb gekregen. Ik denk dat ik nu inderdaad op een soort golf zit, maar als ik iets heb geleerd, is het dat dat geen garanties biedt. Als ik nu terugkijk is het grappig om te zien dat als je er hard voor aan het knokken bent, het niet lukt. Maar zodra je die drang loslaat en meer plezier krijgt in waar het echt om draait, namelijk het spelen, dan krijg je opeens een kans.”

Beeld privé-archief