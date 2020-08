Volkszanger Wesly Bronkhorst: ‘Ik hou van de Albert Cuyp’

Wesly Bronkhorst Beeld Nosh Neneh

Lekkerste broodje (1)

“Die haal je bij JWO in de Jordaan. Ik ging daar vroeger, toen ik daar nog woonde, elke dag een oud-Hollands broodje eten met een glas melk erbij. Dat mis ik nu wel. Af en toe rijd ik er nog langs voor een broodje, maar niet meer zo vaak als vroeger. Er zit bij mij in de Rivierenbuurt ook wel wat, maar die tentjes zijn vaak moderner.”

Broodje van JWO Beeld Nosh Neneh

Zomerdrankje

“De Martini Spritz, een soort Aperol Spritz. Een uit Italië overgevlogen drankje dat lekker fris is, niet te zoet, en een beetje bitter. Dan doe je daar een blaadje citroen bij en om het af te maken wat basilicum. Heerlijk, ook om thuis te maken.”

Ultiem zomergevoel

“Dat is op het water zijn. Met mijn vrienden door de grachten varen, lekker toeren, drankje erbij. Als het echt heel heet is, varen we het grote water op, naar Nieuwe Meer of het IJsselmeer.”

Beste plek om te relaxen (2)

“Dan denk ik meteen aan Leelawadee, een massagesalon in Buitenveldert. Daar ga ik eens per maand naartoe. Een uur helemaal relaxen en heerlijk gemasseerd worden. Goed voor de spieren. En het is gewoon lekker als er iemand zo over je heen walst.”

Leelawadee Beeld Nosh Neneh

Mooiste theater

“Het Concertgebouw, waar ik een paar jaar geleden mijn 15-jarige jubileum vierde. Dat was een droom die uitkwam. De hele zaal was uitverkocht, ik hoorde het publiek, door die geweldige akoestiek, alle liedjes meezingen. Dat was bijzonder. Het is sowieso een plek die geschiedenis ademt. Je moet daar gewoon eens hebben opgetreden als Amsterdamse artiest.”

Museum

“Amsterdam Museum. Het is daar vooral voor kinderen erg leuk, ik ben er regelmatig met mijn dochter geweest. Spelenderwijs leren ze over de geschiedenis van de stad.”

Terras (3)

“Serre, het terras van Hotel Okura. Dat zit bij mij om de hoek in de Rivierenbuurt en is heerlijk nu in de zomermaanden. De zon staat overdag op het terras, je kunt er lekkere salades eten en kijkt uit over het water. Ik ben er vaste gast, de buurman die weer langskomt.”

Serre Beeld Nosh Neneh

Favoriete markt

“Ik hou van de Albert Cuyp, daar ben ik ontelbaar vaak geweest. Lekkere verse groenten en vis, leuke kledingwinkeltjes, en voor de meiden zijn er veel leuke dingetjes te vinden. En er zijn altijd een hoop bekenden. Je knoopt met iedereen een praatje aan, ontzettend gezellig. Ik zou er graag mijn dagelijkse boodschappen doen, maar het ontbreekt me aan de tijd om er meerdere keren per week naartoe te gaan.”

Geheim adresje

“Café de Amstel aan de Amstelkade. Het is een klein café waar de uitbater altijd in zijn zaak te vinden is, een praatje met je maakt en heel veel leuke dingen organiseert voor zijn klanten. Bootje varen in de winter, viswedstrijden voor de deur – wie de meeste vis vangt wint. Je kunt er een lekker sateetje en biefstukje eten. Een café hoe het hoort te zijn: vloerbedekking, een grote ronde bar, schone toiletten, biljartwedstrijden, een dartbord en quizzen. Je kunt er ook aanmeren met je boot en een koud biertje bestellen.”

Fijnste winkel

“Kick, een kledingzaak op de Middenweg. Daar hebben ze leuke merken als Zadig & Voltaire en Stone Island. En goede winterjassen en sneakers.”

Beste restaurant

“Ciro Passami L’Olio in de Tweede Helmersstraat. Het wordt gerund door een Italiaanse familie en het eten is fantastisch. Mozzarella met tomaat, vitello tonnato, de pasta’s, de rode wijnen. Je waant je daar in Italië. Het wordt steeds populairder. Er komen een hoop bekende Nederlanders en voetballers van Ajax.”

Favoriete Amsterdammer

“Ik ben al vanaf ik kind was fan van Michiel Romeyn. Hij is zo puur. En wat een humor heeft die man. Je moet er van houden, natuurlijk. Maar hoe vaker ik het kijk, hoe leuker het wordt. Het is echt een fantastische acteur. Ik heb hem een paar keer gesproken en hij heeft zelfs nog ooit een tekening van Oboema voor me gemaakt op een kladje, met zijn hand-tekening erbij.”

Kroeg

“Ik kom graag bij Café Papeneiland. Daar hebben ze sowieso de beste appeltaart van de stad. Het is een praatcafé, dus er wordt geen muziek gedraaid. Dat schept een fijne sfeer.”