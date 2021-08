Volgens queer rapduo Lionstorm is het tijd voor een anthem over vrouwenliefde

Vuige Muis (achter) en Skerrie Sterrie, die samen rapduo Lionstorm vormen. Beeld Robin Alysha Clemens

‘Is dat een borst of een bil die ik zie, vinger in mijn mond maar van wie is die.’ Vrijdag 30 juli verscheen de ­nieuwe track van queer rapduo Lionstorm. Ze nodigden zangeres Merol uit in hun leeuwenkuil en dat leverde een ­hitsig, zomerzwoel nummer op: Triogamie.

Lionstorm wordt gevormd door het Amsterdamse duo Skerrie Sterrie en Vuige Muis, hun echte namen en leeftijd laten ze graag onvermeld. De twee leerden elkaar ­kennen op de Amsterdamse kunstacademie, kregen een relatie en besloten hun gedeelde liefde voor hiphop, rap en r&b uit te bouwen tot een muzikale uitlaatklep.

Met het assertieve en aanstekelijke nummer No H8ro zetten ze zichzelf in de zomer van 2019 meteen stevig neer. De titel kaatst terug op de frase ‘no homo’, populair onder mannen die bang zijn voor gay te worden aangezien als ze affectie tonen voor een andere man. Wie deze twee ­meiden hand in hand over straat ziet lopen, moet vooral het tegenovergestelde denken, is de boodschap: wel gay, en laat ons met rust.

Het levert Lionstorm direct een uitnodiging op voor showcasefestival Noorderslag, waarvoor ze hun repertoire moeten uitbouwen. De in your face-video bij follow-uptrack Vies, vormgegeven als een soort Pornhub-interface, wordt door YouTube ‘geshadowbanned’: de clip was – tijdelijk – onvindbaar op de site.

In WTJMDZ (Wacht tot je m’n dick ziet) verwoorden Skerrie en Vuige dat ook vrouwen ‘big dick energy’ kunnen hebben; zij in elk geval wel. De bijbehorende WTJMDZ-sokkenlijn is een hit onder fans. Muziek, video’s, merchandise: de twee brengen het allemaal in eigen beheer uit, voor een groeiende schare volgers.

Ik beluisterde Triogamie en dacht: dit perspectief, dat was er nog niet.

Skerrie: “Dat was precies onze motivatie. Er zijn wel ­nummers over seksualiteit tussen vrouwen, maar bijna altijd door mannen of bedoeld om mannen te pleasen. Wij wilden ons eigen verhaal vertellen en hebben bewust gezocht naar een zacht vrouwelijk geluid. Met de melodieën, de referenties en de sound willen we weergeven hoe het echt voelt.”

“De samenwerking met Merol gaat ook over het elkaar omarmen als female artists. Vrouwen ­worden in de indus­trie vaak tegen elkaar uitgespeeld, daar wilden we ons tegen uitspreken. Laten zien dat we van elkaar houden en samen sterkere dingen kunnen maken. Bovendien was het tijd voor een anthem over dit thema. We zien om ons heen heel veel toffe relaties die uit meer dan twee personen bestaan. Waarom was daar nog geen muziek voor?”

Merol heeft op YouTube miljoenen views met haar video’s. Is jullie doorbraak aanstaande?

Vuige: “Lastig te zeggen natuurlijk. Wij vullen een gemis op. Bij No H8ro dachten we al: Nederland is hier helemaal klaar voor, en het nummer gaf ons een vliegende start. Maar of nog meer mensen naar ons gaan kijken, moeten we afwachten.”

Skerrie: “Je hebt niet altijd door hoezeer je in een bubbel leeft. Eigenlijk denken we bij alles wat we doen dat het precies is waar de wereld op zit te wachten. We treden naar buiten met iets wat wij zelf als heel mild zien, en dan blijkt dat nog steeds heel veel mensen ervan schrikken. Het betekent in ieder geval dat we forward pushen. We ­zitten op die grens. Als je er ruim binnenvalt, dan bereik je eigenlijk ook niks. Nu vinden mensen het onderwerp vrouwenliefde of liefde tussen meerdere mensen nog ­heftig. Bij een volgend nummer dat erover gaat, hebben ze het al een keer eerder gehoord.”

Vuige: “In de VS zie je een beweging ontstaan rond queer artiesten als Lil Nas X, die huge is. Ik vraag me steeds af: wanneer slaat dat over naar Nederland? ­Wanneer gaan we hier onze eigen mensen pushen? Dat queergeluid moet ook hier een plek verwerven.”

Je kunt stellen dat Lil Nas X in de VS inmiddels ­mainstream is?

Skerrie: “Jawel, maar hij krijgt ook heel veel backlash. Heel veel mensen worden enorm boos van hem. En als hij daar dan iets van zegt, schrijven de kranten dat Lil Nas X reageert op de kritiek op zijn werk. Iemand corrigeerde dat terecht: hij reageert niet op kritiek. Hij reageert op homofobie, dat is iets heel anders. Het geeft aan hoe de mainstream ernaar kijkt. Eigenlijk wordt er geïmpliceerd dat wat Lil Nas X doet too much is.”

Merol, met haar hit Hou je bek en bef me, schuwt ­expliciete teksten evenmin. Vormt dat een raakvlak met jullie?

Skerrie: “We wilden vol gaan voor een nummer over een trio met een andere vrouwelijke artiest. Merol stond bovenaan ons lijstje. Toen we haar benaderden dat we een stoute droom hadden om dit met haar te doen, was ze eigenlijk meteen enthousiast. We vinden het allebei leuk om onderwerpen te behandelen waarvan we weten dat het aanduwt tegen wat mensen normaal vinden.”

Drie vrouwen die het met elkaar doen, is een soort natte droom van veel mannen. Als bijeffect daarvan glijden jullie misschien alsnog de mainstream in?

Skerrie: “Het is niet waarom we dit nummer hebben gemaakt. Er komt geen man in voor, en in de video, die 6 augustus uitkomt, ­evenmin. Wat we zelf tof vinden, is dat we het zwoele gevoel van een date tussen vrouwen hebben kunnen vangen. Een bepaalde innigheid en warmte is onder vrouwen veel vanzelfsprekender. Zoals vrouwen elkaar aanraken, dat zie je heteromannen niet snel doen. Soms ontstaat er een spanning waarbij je denkt: ben ik de enige die dat voelt? Dat prille kan omslaan in iets ­spannends en ­sensueels. Ik denk dat vrouwen zich daarin zullen ­herkennen.”

Vuige: “Wij herkennen onszelf erin, dat telt. Het nummer is tot stand gekomen door veel tijd met elkaar door te brengen. We hebben hele dagen met z’n drieën gespendeerd. Hoe dat was, hebben we beschreven.”

De lezer wil inmiddels graag weten: was het een date-date of een muziekdate?

Skerrie, lachend: “Dat kunnen we in het midden laten.”

No H8ro gaat over hand in hand op straat lopen als je gay bent. Wat zijn tegenwoordig jullie ervaringen daarmee?

Vuige: “Dat blijft best wel scary. Vorige week nog werd een 14-jarige die niemand kwaad deed te grazen genomen. Het bevestigt dat het gevaarlijk is om buiten de norm te vallen.”

Skerrie: “Blijkbaar triggert het nog steeds zo veel onzekerheid bij mensen die niet veel in aanraking komen met mensen die buiten de cis/heteronorm leven, dat ze er agressief van worden. Dat voelen we wel met ons werk. We maken het niet alleen voor mensen die zich erin herkennen, of voor de jongere versie van onszelf die dit miste. We willen juist ook mensen bereiken die er niet mee te maken krijgen in het dagelijks leven.”

“Voorheen zochten we kanalen op waarvan we dachten dat onze muziek erbij past. Nu zoeken we het in tegenovergestelde richting. Het zou te gek zijn als we een keer worden opgepikt waar je het niet verwacht, zodat mensen die er anders nooit mee te maken zouden krijgen een ander verhaal horen.”

Wat zullen jullie balen: je bouwt momentum op en dan legt corona het festivalcircuit stil.

Vuige: “We hopen dat we snel weer mogen. Het is een beetje een zielig verhaal wel, ja. Tot twee keer toe zijn al onze festivalgigs gecanceld. Online hebben we te maken met blokkades omdat queercontent veel sneller wordt gerapporteerd. Instagram verwijdert foto’s waar we in hun beleving iets te intiem op staan. Het remt onze expressie als queer artiesten, want als we die intimiteit niet uitdragen, lijkt het alsof we gewoon vriendinnen zijn.”

Skerrie: “Online lopen we tegen onze grens aan. Op ­festivals optreden voor publiek, dat is voor ons de manier om nieuw publiek te bereiken.”

Vuige: “Het nummer met Merol is juist ontstaan uit de rust en ruimte die corona heeft gebracht, dus het heeft niet alleen maar ellende opgeleverd.”

Triogamie is het eerste nummer van de eerste EP van ­Lionstorm, die halverwege augustus uitkomt.