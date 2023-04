Volgens De Wijnengel is Sardijnse wijn in en natuurwijn uit: ‘Dat smaakt naar paard’

Beeld Shutterstock

U doet vooral in Italiaanse wijnen?

“Dat komt, toen ik een jaar of twintig geleden ben begonnen, was Italiaanse wijn in Amsterdam nog klein. Ik reed destijds door de Barolostreek en dacht: dat is wel leuk. Dat heb ik goed gezien, haha, want sindsdien is er een hele Italiëgekte ontstaan.”

Wat drinken we dit voorjaar op het terras, als ziener zult u daar wel zicht op hebben?

“Twee wijnen, wijnen waar ik zelf ook mee bezig ben. Sardijnse wijnen zijn in opkomst, en dan vooral van een inheemse druif, de vermentino. Dat is de voortrekker, er komen straks veel meer wijnen uit Sardinië. Vergelijk het maar met hoe Sicilië de afgelopen vijftien jaar is opgekomen.”

En trend twee?

“Dat is een wijn uit de Marken, een verdicchio, uit Castelli di Jesi. Het kan wat langer duren totdat die doorbreekt, hij is wat onbekender, maar die komt er zeker aan.”

Ik hoor u niet over oranje wijnen en natuurwijnen. Zijn dat geen trends?

“Oranje wijnen zijn eigenlijk witte wijnen die langer rijpen, soms in amfora. Veel tannine, veel smaak, vaak onbetaalbaar. Ik heb er eentje in mijn assortiment, die hoef je niet eerst zestig jaar weg te leggen, die kun je meteen drinken. Van natuurwijnen ben ik geen voorstander, dat smaakt naar paard, naar stal, zit vol bacteriën: liefhebbers roepen dat het allemaal geweldig is, maar die weten niet hoe wijn echt moet smaken.”

Wat drinkt u zelf deze zomer?

“Een biologische, organische vernaccia uit San Gimignano. Zet dat maar niet in de krant, want daar is maar heel weinig van.”