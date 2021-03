Voedselfabel of niet: moeten we continu eten om scherp te blijven?

Beeld Shutterstock

Guido Camps, voedingswetenschapper aan de Wageningen Universiteit, ergerde zich aan het verhaal dat je continu moet eten om scherp te ­blijven. “Denk aan de boodschap van ­Snickers: je bent jezelf niet als je honger hebt, of een Dextro voor energie, en het woord ‘hangry’ – een samentrekking van hungry en angry.” Het idee dat even wat eten je beter doet functioneren, zit erin gebakken. Hij ziet het bijvoorbeeld bij zijn studenten. “Hebben ze een tentamen van een paar uur, dan nemen ze genoeg eten mee voor een Noordpoolexpeditie.”

Terwijl het lichaam er juist op is aangepast een behoorlijke periode zonder eten te kunnen in geval van nood. Gemiddeld vier weken, afhankelijk van je vetpercentage. “Wat dacht je dat er vroeger gebeurde als het niet was gelukt een maaltijd te vangen? Veel mensen denken dat je bloedsuiker, je brandstof, na een tijdje hard nadenken afneemt, waardoor je minder scherp zou worden. Dat is nergens op gebaseerd. Tenzij je diabeet bent, dan moet je wat suiker eten als je slap of duizelig wordt.”

Honger is bovendien op verschillende manieren te interpreteren, zegt hij. Heb je echt honger, of is het zin, verveling of gewoonte? Hij besloot zelf te testen wat het met je doet als je langere tijd stopt met eten door vijf dagen te vasten. Een glucosemeter hield zijn bloedsuikerwaarden bij en met een smartwatch werden zijn hartslag en stressniveau gemeten. Collega Sander Kersten onderzocht de effecten en de resultaten deelden ze onlangs bij De Nieuws BV. “Ik kreeg trek en voelde na een paar dagen, als ik op de fiets wilde doortrappen, dat mijn reserves wegvielen. Ik kreeg het kouder, ervoer meer stress en sliep minder goed. Maar dat was over­komelijk. Ik was ook goed aanspreekbaar, kon grapjes maken, heb gewerkt en was na een paar dagen scherp bij een afspraak.”

De conclusie: je blijft ook scherp als je een paar uur niets hebt gegeten. Die kraak in je maag gaat gewoon weer weg en is slechts een signaal dat je maag leeg is, aldus Camps. “Niet een teken dat je op een punt van omvallen staat.”