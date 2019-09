Vloggers van 80+: ‘Ik film alles, ook een potje Rummikub’

Miep (84) is vlogger en maakt met haar kleindochter Denise van der Kolk filmpjes voor Youtube. Beeld Ivo van der Bent

Miep is de oma van vlogger en onderwijsassistent Denise van der Kolk (29). Samen maken ze filmpjes voor het YouTube-kanaal Iamtheknees en beeld voor het Instagram-account van oma Miep, waarop zij meer dan 77.000 volgers heeft.

Denise: “Oma was vanaf het begin al druk met sociale media. Eerst met MSN. Vervolgens ging ze op Twitter, ze heette toen oma Appeltaart. Mijn nichten hebben dat account verwijderd, ze vonden oma te bemoeierig.”

Miep: “Dan hadden zij iets getweet en belde ik hun moeder: ‘Wist je dat je dochter…’ Dat vonden ze niet leuk.”

Denise: “Toen oma tachtig werd, ben ik begonnen haar in mijn filmpjes voor Iamtheknees, mijn eigen YouTube-kanaal, te betrekken. Dan gingen we bijvoorbeeld een dagje weg of kleding kopen, en dan filmde ik dat. Oma is leuk en grappig. Ik wilde vooral onze goede band laten zien aan mijn vrienden en volgers. Na het eerste filmpje met oma kreeg ik meteen verzoeken van kijkers om meer oma Miep. Ik film van alles, ook een gewoon potje Rummikub.”

Miep: “Ik vind het heel leuk, ik houd van de schijnwerpers. Toen ik jong was wilde ik twee dingen worden: verpleegster en toneelspeelster. Maar het mocht allebei niet van mijn vader. Nu ben ik op late leeftijd alsnog allebei geworden: ik heb mijn man jarenlang verpleegd en nu ben ik ook een soort van actrice op YouTube en Instagram. Nooit je dromen opgeven, heb ik daarvan geleerd.”

Denise: “Oma zet zelf haar opmerkingen op Instagram. Met foto’s heeft ze nog een beetje moeite, dus dat doen wij, haar kleinkinderen, meestal voor haar.”

Miep: “Ja, daar heb ik mijn personeel voor.”

Denise : “Facebook houdt ze wel zelf bij, met status­updates enzo. Maar dat account is meer voor vrienden en familie.”

Miep: “Ik reageer altijd op Instagram, als kinderen iets vragen. Laatst was er een meisje dat door de scheiding van haar ouders haar oma niet meer mocht zien. Toen heb ik geadviseerd dat ze zelf een kaartje naar haar oma moest sturen. Daar was het kind geloof ik wel blij mee.”

Denise: “Kinderen zijn de grootste doelgroep van oma Miep. Die vragen vaak om een handtekening. Vooral als we samen zijn, worden we herkend.”

Miep: “Ik was een keer bij Kinderen voor kinderen, meid toen stonden ze in de rij! Soms willen ze alleen een selfie om te kunnen laten zien aan vrienden. Dan is het hup, klik, en dan zijn ze weg. Ben ik niet meer interessant. Maar er zijn zeker ook wél goed opgevoede kinderen.”

Denise: “De achternaam en het adres van oma proberen we geheim te houden. Er hebben wel eens kinderen aan de deur gestaan.”

Miep: “Ik vond het niet heel vervelend, maar dat hoef ik niet elke dag. Maar op straat herkend worden, vind ik helemaal niet erg. Het is wel raar, hoor. Dan denk ik: heb ik iets geks aan mijn jas hangen, zit mijn jurk scheef? Maar dan weet ik weer: o ja, het gaat om oma Miep. Pas op oudere leeftijd bekend worden is denk ik heel gezond; ik kan het goed relativeren.”

Denise: “De uitjes van oma zijn heel leuk om te delen. Ik zou graag nog een keer meegaan naar de kapper, om daar te filmen.”

Miep: “Ik zit er wekelijks. Mijn kapper is 85 en heeft alleen maar bejaarde klanten. Als er een overlijdt, neemt hij expres geen nieuwe meer aan. Zo dunt zijn klantenbestand langzaam uit en gaat hij uiteindelijk met pensioen.”

Denise: “Slim bedacht. De vliegles van oma was ook leuk, toch oma?”

Miep: “Meid, dat was enig! Ik moest wel de horizon in de gaten houden om niet misselijk te worden. Denise stond bleekjes beneden op mij te wachten, er was maar één plek in het vliegtuig.”

Denise: “Oma krijgt veel aandacht van merken en televisieprogramma’s, daar denken we dan wel eerst goed over na of we daar mee in zee willen.”

Miep: “Ik kreeg laatst een heel mooie tas toegestuurd. Dan zijn sommige vriendinnen wel jaloers. En onlangs was er weer een televisieprogramma dat mij wilde hebben. Ze wilden onderzoeken hoe actief ouderen zijn tussen de lakens. Maar ik moet rekening houden met mijn doelgroep, dus sloeg ik het aanbod af.”

Denise: “Ik check ook altijd goed of oma wel zin heeft in dingen. Maar zij houdt ook wel van gek doen en van optutten voor kleding- en make-upvideo’s.”

Miep: “Ik ben wel ijdel. Dus ik zorg ervoor dat ik goed in beeld kom. Soms vind ik mezelf een beetje dik. Maar daar mag ik van Denise niet over klagen, omdat we juist willen laten zien dat iedereen er mag zijn. Ik ben me best bewust van de camera, maar vaak flap ik er toch gewoon maar wat uit. En zo hoort het ook, spontane acties zijn tenslotte het leukste.”

Tim en opa Frits. Tim: ‘Ik wilde opa dingen laten ervaren die hij nog nooit had gedaan. Een soort bucketlist afwerken.’ Beeld Ivo van der Bent

Frits is de grootvader van presentator Tim Senders (29). Samen maakten ze het YouTube-programma Op Avontuur met de Opa van Tim, waar gemiddeld 90.000 mensen naar keken. Op Instagram heeft de opa van Tim een kleine 4000 volgers.

Tim: “Opa is een beetje iedereens opa geworden. Vooral toen we een dag in Amsterdam filmden, werd er veel naar hem geroepen: ‘Hé de opa van Tim!’ Zelfs als ik in mijn eentje ben, word ik zo aangesproken.”

Frits: “Ik moet daar nog steeds wel aan wennen, dat ik word herkend. Maar ik vind het wel heel leuk. Iedereen is reuze vriendelijk.”

Tim: “De serie Op Avontuur met de Opa van Tim op YouTube is pas na verloop van tijd een programma geworden. In het begin wilde ik gewoon leuke dingen met opa doen en dat vastleggen voor later. Ik merkte dat hij na het overlijden van mijn oma eenzaam was geworden. Ik wilde die levenslustige opa weer opwekken door hem mee op pad te nemen. En dingen te laten ervaren die hij nog nooit had gedaan. Een soort bucketlist afwerken, dus.”

Frits: “In het begin dacht ik: hij probeert gewoon wat met filmen, ik laat hem zijn gang maar gaan.”

Tim: “Ik merkte wel meteen aan opa dat hij er plezier in had. Niet alleen in de uitjes als Zwarte Cross, Ajax en Lissabon. Maar ook de camera omarmde hij al snel. Hij lichtte echt een beetje op als ik hem filmde.”

Frits: “Gelukkig hebben we de blunders eruit geknipt.”

Tim: “Er waren helemaal geen blunders. Alles was oprecht omdat opa zichzelf blijft. Kijkers roemen zijn manier van spreken, hij zou zo voice-overs kunnen inspreken à la David Attenborough bij de BBC.”

Frits: “In het begin keek ik niks terug, ik wist niet hoe dat moest. Totdat Tim mij YouTube uitlegde. Toen zag ik wat hij ervan had gemaakt. Heel raar om te zien dat een hele dag of zelfs weekend werd teruggebracht naar maar tien minuten film! Soms dacht ik: hé jammer dat je dat eruit hebt gelaten, ik deed toen zo mijn best!”

Tim: “Ik moest vaak kill your darlings toepassen, zo veel leuke beelden had ik.”

Frits: “Tim had de vrije hand in het filmen en monteren. Ik vertrouwde hem volledig. Het enige dat ik van te voren wilde zien, waren de opnames van mijn vrouw. Ze is overleden. Ik wilde zien hoe Tim haar in beeld had gebracht. Maar ook dat was integer.”

Tim: “We hebben ook de kwetsbare momenten erin gehouden. Zo werd opa op de Zwarte Cross een beetje emotioneel. Hij was niet zozeer onder de indruk van de muziek of de motoren, maar van de mensen.”

Frits: “Iedereen was zo aardig, ze gingen meteen uit de weg als ik aankwam met mijn rollator. En stelden vragen, waren benieuwd hoe ik het festival ervoer. Die aandacht raakte mij enorm. Het uitje heeft mijn beeld van zo’n festival ook echt veranderd. Het leek me van te voren afschuwelijk. Harde muziek en mensen die met bier gooien, dacht ik. Maar de mensen hebben echt veel plezier. Toch hoef ik niet nog een keer, hoor!”

Tim: “De tripjes zijn best heftig voor opa. Wat je niet terugziet in het programma is dat het gefilmd is in anderhalf jaar tijd. Ik heb er natuurlijk voor gezorgd dat het voor opa zo min mogelijk inspanning kostte. Zo leende ik in Amsterdam een Cantaatje van een bloemenstal, om die dag mee door de stad te crossen.”

Frits: “Dat was enig. Er zaten vier sirenes op, helaas werkten ze niet. Maar zo zag ik wel een groot deel van de stad in korte tijd. Het hotel waar ik sliep lag aan het Vondelpark en daar heb ik dertig jaar geleden ook met mijn vrouw geslapen. Het was nu totaal veranderd.”

Tim: “Volgens mij heb ik mijn doel van de serie wel bereikt. Namelijk dat meer jongeren beseffen dat het heel leuk is om je opa en oma te bezoeken. Dat het niet saai hoeft te zijn. En dat je ze nieuwe dingen kan laten ervaren. Ik krijg veel reacties van kijkers die ook dagjes zijn gaan organiseren met hun grootouders. Heel simpele dingen die hun grootouders nog nooit gedaan hadden, van een musical bezoeken tot sushi eten.”

Frits: “Wij deden toch wel heel speciale dingen. Ik vond de luchtballon een hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk. De stilte daarboven is waanzinnig. Alleen die kletskous van een Tim verstoorde soms de rust. De ontmoeting met Epke Zonderland vond ik bijzonder. Ik heb vroeger veel geturnd, hij is mijn favoriete sporter. En het was ook nog eens zo’n aardige man.”

Tim: “Ik zou graag een vervolg geven aan dit programma. Opa heeft nog genoeg dingen op zijn bucketlist staan, maar ik zou ook graag andere jongeren op stap willen laten gaan met hun grootouders.”

Frits: “Ik heb ervan genoten meer van Tims wereld te beleven door alle tripjes. Als wij met deze serie eraan hebben bijgedragen dat jongeren meer gaan doen met oudere mensen, dan is dat een kers op de taart.”