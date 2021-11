Vleesvervanger avant la lettre: tempeh

Pompoen met knapperige tempeh

Ingrediënten

Pompoen

- 1 medium pompoen (hokkaido)

- zonnebloemolie

Tempeh

- 300 g tempeh

- 2 tenen knoflook

- 2 tl komijnzaad

- 2 tl korianderzaad

- 3 el ketjap manis

- 1 rode peper

Salsa

- 2 bosuitjes

- 1 bosje koriander

- 1 tl grof zeezout

- 2 el rijstazijn

- 2 el olijfolie





Bereidingswijze

Verwarm de oven op 200 graden. Snij de pompoen doormidden, verwijder de zaadjes en snij in 8 tot 12 parten. Maak aan met olie en een goede snuf zout.

Leg de parten in een bakblik in de oven en rooster zeker 40 minuten. De pompoen mag wat kleur krijgen en moet helemaal gaar zijn.

Verkruimel of snij de tempeh in grove blokjes en bak in een koekenpan in een klein laagje olie (2 of 3 el). Zorg dat je de pan omschudt zodat de tempeh aan alle kanten kleur krijgt en knapperig is.

Maal knoflook, komijn en korianderzaad in een vijzel en bak een minuut of twee mee. Roer als laatste de ketjap en naar smaak de fijngesneden rode peper door de tempeh. Laat even rusten in de pan.

Maak tenslotte de salsa door de bosui en koriander fijn te snijden en die met zeezout, rijstazijn en olijfolie in een vijzel tot een grove salsa te malen.

Als de pompoen klaar is, serveer je deze met de tempeh en salsa eroverheen.

Ik serveerde dit vegan gerecht met witte rijst en gebruikte een hokkaidopompoen. Die hoef je niet te schillen.