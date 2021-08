Visbar Beet in de Dapperstraat is omgetoverd tot bar-bistro Bravour

Beeld Birgit Bijl

Vijf jaar geleden begonnen Floris Harms (35) en Nout de Lange (35) Visbar Beet in de Dapperstraat. Slecht liep het niet, maar het geld werd voornamelijk in de zomer verdiend. Tijdens de lockdown kwam het idee om het helemaal anders te gaan doen. Het resultaat: Bar Bistro Bravour, een restaurant waar je kunt dineren en borrelen. Harms: “Alles wat we bij Beet fout hebben gedaan, hebben we nu anders aangepakt.”

Het enige wat is overgebleven van het interieur is een kastje en een ­grote foto van de Dappermarkt uit ­de jaren zestig. Het marmer van de nieuwe bar komt terug in de tafeltjes. De muren hebben een warme, donkerblauwe kleur, net als de banken. Door het hele restaurant zijn oranje accenten aangebracht. Buiten is er een terras.

Budget om de verbouwing uit te besteden was er niet, dus veel is zelf ontworpen, vertelt Harms. “We hadden het geluk dat een gepensioneerd meubelmaker de bar, stoelen en kasten kosteloos wilde maken.”

Het menu heeft ook een transformatie ondergaan. Bistroklassiekers uit de Franse keuken zoals de steak tartare (€12) en de tongschar (€24) worden gecombineerd met verrassende gerechten zoals de courgettebloem (€9) en de barbecue-artisjok (€17), of hebben een moderne twist, zoals de ananas tarte tatin (€7). Ook de borrel- en drankkaart is een mix, van bitterballen (zes stuks voor €6,50) en IJwit van de tap (€5,50) tot geroosterde wortel (€6,50) en de cocktail Roos loves Marijn (€12,50).

Bravour Dapperstraat 26

