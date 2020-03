Virtuele borrels en livestreams uit clubs: juist nu hebben we behoefte aan een feestje

Van balkonfeesten, livestreams uit clubs tot virtuele borrels via Houseparty of in de Quarantini Bar, en een online pubquiz: ook in tijden van crisis hebben we behoefte aan een feestje. ‘Dansen sleept me erdoorheen.’

De Amerikaanse dj en producer D-Nice haalde laatst het wereldnieuws door een tien uur durende Social Distancing Dance Party live te streamen via Instagram en Apple TV. Zijn #ClubQuarantine party ging tot diep in de nacht door en werd bezocht door celebrity’s, onder wie Michelle Obama, Oprah Winfrey, Stevie Wonder, Lenny Kravitz, Bruno Mars en Ellen DeGeneres.

Instagram had het over een ‘global dance party’. ‘Ongelooflijk dat dit in vier dagen is uitgegroeid tot een plek om virtueel samen te kunnen dansen en verbonden te blijven. Uit mijn keuken stuur ik positieve vibes naar iedereen,’ schreef D-Nice op Instagram.

Virtuele happy hours

Sinds de horeca door het coronavirus op slot is en we ­elkaar fysiek niet meer mogen opzoeken, ontstaan ­razendsnel virtuele happy hours, balkonfeesten, online dansfeestjes en tuinconcerten. Ook Amsterdammers vinden manieren om (juist) nu te blijven borrelen en er een feestje van te maken. Overal kunnen we eten, borrelen en dansen, alleen of samen, op veilige afstand, en online. Zoom en Houseparty zijn populaire apps de laatste weken en de ‘Quarantini Bar’ in Google Hangouts wordt druk ­bezocht om samen te drinken, een dansje te doen, te ­koken of Trivial Pursuit te spelen.

Er zijn online pubquizzen, kroegen verkopen rond borreltijd biertjes To Go aan de deur en arcade -en spelletjesbar de Tonton Club biedt voor 35 euro een QuaranTontonpakket aan: twee spelletjes (waaronder Regenwormen), 4 speciaalbier en 10 euro aan tokens, voor als we de deur weer uit mogen.

Nieuwe vriendschappen

Tv-redacteur Marieke Wensing (48) installeerde Zoom voor haar eerste social distancing vrijmibo, waarbij je ­iedereen die meedoet in een schermpje kunt zien. Het was wel even wennen: “Het is allemaal nogal statisch, een soort vergadering, maar dan met vrienden en drank. We waren met zes personen en iedereen praatte door elkaar, dat werkt online toch anders dan op een live-feestje. Bij een onlineborrel met meer mensen heb je blijkbaar een moderator nodig, anders is er geen gesprek mogelijk.”

Voordat ze het scherm opende, werkte ze snel even haar ­make-up bij. “Daardoor was het net alsof ik naar een echt feestje ging.” Voorlopig staat er elke vrijdag een online­borrel gepland, waar zelfs nieuwe vriendschappen uit kunnen voortkomen. Arts: “Normaal gesproken stap ik op een borrel altijd op bekenden af, nu kom ik er niet onderuit ook met onbekenden te praten, maar dat is juist leuk.”

Blije gezichten

Welly Ibrahim (39), boeker van dj’s en artiesten, heeft met het afblazen van alle festivals en feesten de komende tijd geen werk meer, maar zit niet stil. “Mijn vriendin en ik ­wonen in een nieuwe wijk, in Houthavens, en in ons blok wonen twee dj’s. We bespraken het idee om in alle ­ellende wat positiviteit te brengen door samen ­muziek te draaien voor de buren. Iemand deelde ons plan op Facebook en het ging als een lopend vuurtje door de buurt.”

Vorige week zondag om drie uur klonken de eerste beats van Ibrahim vanaf het terras, door zijn vriendin versierd met vlaggetjes. “Al snel kwamen de buren op het balkon en ook op de brug beneden stonden al snel mensen. We draaiden voor elk wat wils. Er werd gedanst, een wijntje en een biertje gedronken, gejuicht en geklapt. Het was hartverwarmend om zo veel blije gezichten te zien.”

“We kregen ook verzoeknummers; een paar meiden op een balkon aan de overkant hielden A4’tjes omhoog met daarop de letters ABBA, dus draaiden we Dancing Queen, gemixt met Everybody Dance Now. Het was duidelijk dat iedereen er even behoefte aan had plezier te maken en alle zorgen te vergeten. Iemand belde de politie, maar toen de agenten arriveerden, dansten ze gewoon mee.”

Menselijk contact

Het balkonfeestje was zo’n succes dat het elke zondag ­terugkeert, zegt Ibrahim. “Het is een vrolijke manier om het weekend af te sluiten met de buren, mensen die je ­anders misschien nooit op een feestje was tegengekomen. Zolang iedereen op veilige afstand van elkaar blijft en niemand er last van heeft, gaan we ermee door.”

Volgens filosoof Coen Simon (47) hebben we nu niet opeens meer behoefte aan feestjes, maar gaat het om menselijk contact. “Normaal staan we de hele dag in contact met ­anderen, op straat, in het ov, in de supermarkt. Dat ontbreekt nu. We voelen sterk de noodzaak om dat alledaagse menselijke contact te vervangen, onder andere door virtuele borrels en feestjes te organiseren. Die behoefte hangt ook samen met het apocalyptische gevoel dat nu heerst. Het idee dat alles elk moment ten onder kan gaan, brengt mensen tot andere existentiële keuzes. Veel mensen denken: laten we er maar een feestje van maken, nu het nog kan. Het helpt ons mentaal gezond te blijven.”

In partyoutfit met teddybeer

Veel Amsterdammers vallen in een zwart gat nu ze niet meer naar hun vaste clubavond kunnen, maar ook daar wordt creatief mee omgegaan. De Marktkantine liet ­Colyn, een van de resident-dj’s op vrijdag draaien in een uitgestorven club, met een klein team om het optreden vast te leggen en uit te zenden. “Door toch te blijven draaien, proberen we het clubgevoel bij mensen in de huiskamer te brengen en ervoor te zorgen dat ze ons niet vergeten.”

Op vrijdagavond staan gemiddeld 1500 mensen te dansen in De Marktkantine. De eerste livestream daar, die duurde van negen tot elf uur, werd 70.000 keer bekeken. Colyn (25): “In de Stories op Instagram zag ik dat 140 mensen meekeken; ze stuurden mij beelden van hoe ze zichzelf thuis filmden, terwijl ze naar de stream keken. Ze cre­eerden hun eigen vrijdagavonduitgaansmoment door de laptop op de tv aan te sluiten, met een drankje erbij. In sommige huiskamers zaten mensen mee te deinen op de bank, in andere werd gedanst, soms zelfs met discolampen aan. De spanning die tijdens het uitgaan in de lucht hangt ontbreekt, maar de muziek biedt toch een paar uur­tjes verlichting en doorbreekt de routine van het thuiszitten.”

Vaste bezoeker van de vrijdagavond, techondernemer Ayden Galeh (36), stond ook thuis te dansen, in partyoutfit en met een teddybeer als danspartner. “Het was heel dubbel; het voelde heel goed om de muziek live te ervaren en vertrouwde gezichten te zien. Tegelijkertijd was het frustrerend er niet écht bij te kunnen zijn. Het voelde ergens ook een beetje pathetisch dat ik in mijn eentje stond te dansen, maar het is beter dan niets. Ik ben een sociaal dier en dansen sleept me door deze crisis heen.”

Moment van troost

Er zijn meer clubs die feesten blijven organiseren. Club, een privénachtclub, organiseerde met Vice zijn tweede Isolation Rave van twee uur ’s middags tot vier uur ’s nachts, met dj’s en een digitale bar met virtuele shotjes en bier. Door een QR-code te scannen of de Doneerknop aan te klikken konden bezoekers de rave steunen.

Muzikant Quinten Rutgers (41) post sinds de crisis elke avond om negen uur een nummer op zijn Facebookpagina. “Het begon met een optreden in mijn tuin met mijn vijfjarig buurmeisje Fief, samen zongen we Old MacDonald. De buren kwamen naar buiten en zongen en klapten mee. Sindsdien neem ik elke avond een lied op, zoals A Change Is Gonna Come van Sam Cook. Ik zie het vooral als een moment van troost en bezinning. Aan de reacties onder de filmpjes te zien is er behoefte aan muziek, juist nu. We hoeven deze crisis niet weg te dansen, maar muziek heeft wel de kracht om te ontroeren of te troosten en je goed te laten voelen.”

Volgens filosoof Peter van der Boom is ­gewoon kijken naar sociale relaties in ongebruikelijke ­omstandigheden al reden tot vrolijkheid. “Vanuit de scharrelfilosofie ­bestaat het leven uit een kronkelige route die ons dwingt onderweg goed op te letten en te genieten van en lering te trekken uit onverwachte ervaringen. Het gaat erom die te omarmen en er binnen de beschikbare ruimte het beste van te maken. Het leven gebeurt en wij zijn erbij. Dat is toch ook reden voor een feestje, lijkt me.”