Vintage en upcycled kleding koop je bij Ensō aan de Elandsgracht

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: met de hand gecureerde designer vintage bij Ensō vintage. ‘Ieder stuk is one of a kind.’

Een modeconcept dat tijdloos is én draait om ‘zero waste’. Met deze insteek begonnen Andrea García (37) en Liseth van der Lee (35) hun merk Ensō vintage (Japans voor ‘de schoonheid van imperfectie’). Beiden hebben een achtergrond in de wereld van grotere modemerken, García als ontwerper en Van der Lee in de commerciële richting. Ze ontmoetten elkaar bij G-Star en kwamen erachter dat ze een enorme voorliefde voor vintage design delen. García: “Vintage kleding is echt een manier om jezelf te uiten. Ieder stuk is one of a kind, dat maakt het zo interessant.”

Na hun tijd bij G-Star kwamen de twee elkaar weer tegen. “Op het perfecte moment, we stonden hetzelfde in het leven en in onze kijk op fashion.” Ze wilden een ‘guilt-free’ zaak opzetten, waar de kleding die je koopt geen schade toebrengt aan de aarde. Ensō vintage was geboren. Het werd eerst gerund vanuit de woonkamer, met de kleding in dozen. Nu, vier jaar later, hebben ze hun droomwinkel aan de Elandsgracht. Ieder item dat hier hangt is door het duo persoonlijk uitgezocht en komt van vintagedealers uit Spanje, Italië en Frankrijk.

Ensō vintage bindt zich niet aan trends of seizoenen en heeft ook een eigen upcycled collectie. Hiervoor worden bestaande items een beetje vermaakt om er een meer hedendaagse of vrouwelijke draai aan te geven. Van der Lee: “We creëren zo een eigen collectie, maar vanuit bestaande stijlen.” Op de planning staat een upcycled collectie van de stoffen die Crisp Sheets (een merk beddengoed) overheeft. De items zijn allemaal uniek en staan voor duurzaamheid.

Ensō vintage Elandsgracht 12H, Centrum De collectie Maandelijks gaat het duo op pad om nieuwe items te vinden. Soms online, om zo min mogelijk te reizen en hun voetprint te minimaliseren in het kader van duurzaamheid. De kleding in de winkel wordt iedere twee dagen aangevuld. Prijzen Items bij Ensō kosten grofweg tussen de €59 en de €250. Voor €45 koop je een oversized T-shirt, voor €189 een Jacquemus-top. Een upcycled trenchcoat kost circa €199. Voorganger Hiervoor zat er een galerie in de ruimte. De eigenaar van het pand gelooft erg in toekomstbestendige concepten en biedt deze graag huisvesting.

Bekijk ons overzicht met alle nieuwe winkels, restaurants en cafés. Tips? open@parool.nl.