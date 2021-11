Vinhalla is een soort wijnhemel, maar dan in de Kromhouthal

Beeld shutterstock

Het klinkt als een extreem goed idee, een wijnfestival. Hoe werkt het?

“We dachten: we organiseren het grootste wijnfestival van Nederland, en we noemen het Vinhalla, want het moet een soort wijnhemel zijn, met honderden wijnen. Het is spannend hoor, de hele Kromhouthal moet ervoor worden omgebouwd.”

Want?

“We werken met verschillende zones waarin verschillende bars met verschillende wijnen staan. Zo hebben we een bossfeer met natuurwijnen, een cellarbar met bubbels, een Deutsche Weinstube met veel rieslings en spätburgunders, en een festivalbar met de hardlopers van Grapedistrict.”

Is er wel zang en dans?

“Zeker, oud-collega’s draaien muziek, er is een silent disco, er staan wijnboeren waarmee we recentelijk in zee zijn gegaan en waar je wijn kunt proeven, en er is ook eten dat wordt verzorgd door allerlei restaurants, dus niemand hoeft zich te vervelen. Vrijdag en zaterdag zijn bijna uitverkocht, tweeduizend mensen per dag, maar voor vanavond zijn er nog kaarten te koop.”

Welke van de nieuwe wijnen is eigenlijk uw favoriet?

“Ik houd erg van de nieuwe riesling uit de Rheingau, van onze nieuwe champagne, die je kunt drinken aan de bubbelbar, van de roditis, een natuurwijn uit Griekenland, en van een natuurlijke rioja die we hebben gevonden, dat is iets heel zeldzaams.”

Mochten we deze winter weer gedwongen binnen zitten, wat moet ik dan drinken?

“Uit het noordelijk deel van de Rhône komen mooie winterwijnen, met veel shiraz die toch heel elegant is. Bijvoorbeeld een Saint-Joseph, of een Crozes-Hermitage. En met kerst hebben we een beaujolais, een morgon uit Côte du Py, dat wordt echt een feest.”