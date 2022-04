Vijf routes door Amsterdam: hier moet je zijn op Koningsdag

Beeld Eva van Brummelen

NDSM: goocheltrucs, (vega)burgers en dansen langs het IJ

Wie geluk heeft, heeft een kaartje kunnen bemachtigen voor Koning Ceuvel, het – inmiddels uitverkochte – feest bij De Ceuvel (1) op Koningsnacht. De line-up: Shaggy and the Grey’s, Mungo Bungo, WRLDBEAT, DJ Esta Polyesta, Skettemblau en dj Felle. Wees op tijd, meldt de organisator, want na enen is de muziek alleen nog binnen.

Pak de volgende ochtend vroeg het NDSM-pontje – of trek de nacht door naar de ochtend – en ontbijt in het NDSM Theater & Café (2). Dominicaanse merengue, Caribische socadeuntjes om rustig mee wakker te worden.

Waar normaliter de IJhallen (3) om de week open zijn, staat de NDSM Loods nu vol met speelgoed, boeken en alles wat echt hoognodig van de zolder moest verdwijnen. Koningsdagmarkt XL.

Kinderen kunnen zich intussen vermaken bij Trammeland: hier is Karnieland (4), een kinderfestival met oud-Hollandse spelletjes, speeltoestellen, en een optreden van goochelaar Zibabu.

Pllek (5) heeft meer te vieren dan alleen Koningsdag: het restaurant mag, ondanks eerdere alarmerende signalen, voorlopig blijven. Het tienjarig bestaan is daardoor extra feestelijk. De hele dag zijn er bandjes en dj’s op het strand: Marcelo Umaña, Rens, Jair & Ome Uncle, Arabella Memdouh, Three Little Clouds, Rafi S||N, Kuenta en Streetbeat Empire. In de zaal sluit dj Sylex de avond af.

Loop door naar de buitenbar van Cannibale Royale (6), waar de koks (vega)burgers klaarmaken op de barbecue, en sluit de dag met een oranje zonsondergang bij Noorderlicht (7). Vanaf 20.00 uur is hier de ‘afterparty’ van Noord met dj’s – deep disco, tribal beats en deep house – die tot in de vroege uurtjes doorgaan.

West: stand-upcomedy en ringsteken

In West is er zoveel te doen dat je een fiets goed kan gebruiken. De vroege vogels en doorhalers kunnen om 8.00 uur al terecht bij Radion (1). Breakfast Club viert daar King for A Day, met ontbijt en muziek.

Koopjesjagers fietsen vervolgens met een gevulde maag door naar het Westerpark (2) om naar lego- en Pokémonkaarten te speuren op de kindervrijmarkt, waar kinderen tot zestien jaar hun prullaria verkopen.

Wie toch in het Westerpark is, doet er goed aan langs te gaan bij Troonopvolgers, een dag vol uitbundige optredens waar elke muzikale creatieveling zich voor kan aanmelden. Ook is er een vrijmarkt en geef je je tweedehands- (of net op de kop getikte) spullen een nieuw leven tijdens de ‘upcycle’-workshop.

De cabaret- en poëzieliefhebber vervolgt zijn route naar Checkpoint Charlie (3): het niet te missen hoekcafé heeft een buitenpodium met stand-upcomedy en spoken word.

Doorzetters vervolgen de route naar het Erasmuspark. Hier zijn de mensen van Parkcafé Terrasmus (4) al vanaf 10.00 uur bezig met hun jaarlijkse Latin Pop feest Los Cascos, met Spaanse hapjes, livemuziek, verse koffie en biologisch bier.

De echte Koningsdagganger fietst door naar Plein ’40-’45, waar een grote vrijmarkt (5) met spelletjes de hele dag doorgaat. Je eindigt bij café-restaurant Kerkzicht (6): er is livemuziek, en ringsteken voor de liefhebber.

Zuidoost: inzamelingsactie, loterij en de Bijlmer Fanfare

Je begint je dag in Zuidoost rustig met een heerlijke bara en een kindervrijmarkt met spelletjes – van eendjes hengelen en ballen gooien tot Jenga en Twister – bij de Amsterdamse Poort (1). Hier staan kinderen tot zestien, dus geen hypercommerciële winkels en louche zakenmannen, maar heerlijk speuren tussen de losgelaten kinderdromen.

Daarna kun je kiezen: richting het Hoekenrodeplein (2) om te genieten van het toneelstuk Fast Life Drama met allerlei eetkramen, of gewoon even wandelen door het Nelson Mandelapark (3).

Eindig bij het Klateringpad voor een ‘K-dag’ in de K-buurt. De bewoners van deze buurt organiseren hier samen met de scholen Crescendo, De Blauwe Lijn en Onze Wereld een benefietfeest (4) om geld in te zamelen voor hun nieuwe schoolpleinen. Er zijn dj’s, een optreden van de Bijlmer Fanfare, en een loterij waarbij je kans maakt op grote prijzen van lokale ondernemers.

Na afloop loop je door naar Reigersbos (5). In de Renswoudestraat is een inleverpunt voor spullen die je niet hebt verkocht of juist net hebt gekocht en alweer spijt van hebt. Ook kun je hier nog snel de laatste schatkisten induiken. Of loop daar naar de Kazerne Reigersbos: vooral als je tussen de 6 en 16 bent wil je daar zijn. Doe er een voetbalclinic of een workshop juwelen maken. Of straal op het open podium en speel spelletjes, zoals buikglijden, sjoelen en schaken. Ook is er, voor wie durft, een waar pannatoernooi.

Ook een goede dagbesteding is Gein, daar is een uitgebreide vrijmarkt met speelgoed, kleding en boeken. De kinderactiviteiten op het Anne Kooistrahof (6) lopen tot diep in de middag door.

Zuid: designer, prullaria of vintage

Voor de vroege vogels en schatzoekers is over de hele lengte van de Beethovenstraat in Zuid (1) een populaire vrijmarkt. Kenners weten: wie hier met Koningsdag langsloopt, vindt kleding van kwaliteit en scoort gegarandeerd een vintage parel.

Pak ook het Vondelpark mee voor alle schattige achtjarige vioolspelers en de beter gevulde grabbeltonnen, en steek dan door naar de Van Eeghenstraat (2), en kijk wat er over is gebleven van de garderobes van deze Oud-Zuidbewoners. Loop via de bandjes in de Emmastraat (3) naar het Marie Heinekenplein (4). Daar is het King of The Junglefestival. Kinderen kunnen zich laten schminken, leren salsadansen en hun speelgoed verkopen.

Steek via de drukke Eerste Van der Helststraat over naar het Sarphatipark, waar het overal toegestaan is je kleedje uit te leggen (5).

Drink een speciaalbiertje bij Café Bührs op het Van der Helstplein (6) en luid de avond in met dj’s en livemuziek.

Jordaan: lhbtq-feest, gevelversiering en veel muziek

Je tocht door de Jordaan begint bij het Frederik Hendrikplantsoen (1). Hier is een kindervrijmarkt met verkopers tot 16 jaar oud.

Met je nieuwe aankopen op zak volg je de muziek om uit te komen bij Café Thijssen op de Brouwersgracht (2). Hier zorgt vanaf 12.00 uur King Loesoe voor swingende disco en funk, terwijl Thijssen de koude kletsers rondbrengt.

Met de stemming er goed in, loop je via de Noordermarkt de Westerstraat op. Het Westerstraatfestival in hartje Jordaan is een gezellige drukte, met muziek uit alle windrichtingen, op elke hoek een buitenbar en niet te vergeten: de jaarlijkse gevelversiering van Café de Blaffende Vis (3).

Genoeg van de drukte? Vecht je door de feestende massa heen en loop door naar het Homomonument vlak bij de Westerkerk. Om 19.00 uur begint hier het lhbtq-feest met optredens van de uitbundige Fabulous Square Performers.

Natuurlijk loop je nog even langs de Elandsgracht, waar je bij de buitenbar van Café de Eland nog een koude pils scoort. Hier tappen ze zelfs op Koningsdag een perfect biertje. En tot slot loop je naar Waterkant op de Marnixstraat voor een afsluitend Koningsfeest (6). Het gratis Yere Yere Kingsfest is al bezig vanaf 13.00 uur en duurt tot 22.00.