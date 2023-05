Vijf oude Jordanezen (70+) over hun buurtje: ‘Bij lekker weer hang ik nog weleens uit het raam’

‘Mijn broer en ik stalen weleens een autootje bij de Hema’

Bertus Jansen. Beeld Marjolein van Damme

Bertus Jansen (76) groeide met zijn broer op in een hofje aan de Elandsstraat en kreeg later nog een zusje als nakomelingetje.

“Het leven in de Jordaan is me goed bekomen. Ondanks dat ik al veertig jaar in een andere buurt woon, kom ik hier nog iedere dag. In de zeventig jaar dat ik deze buurt ken, is er veel veranderd. Op de hoek van de Konijnenstraat zat een klooster, met nonnetjes en zustertjes met een eigen bakkerij waar ze de hosties bakten voor de dienst op zondag. Ook wij gingen naar de dienst in de kapel, in een net pakkie. Als mijn ouders me even kwijt moesten, speelde ik verderop in het weeshuis bij de weesjes. Of ik speelde met mijn vriendjes op straat; we bouwden hutten op de stoep en tegen de blinde muur van het gesticht konden we voetballen. Als het regende speelden we op de zolders van het hofje. Die waren open en dan renden we het hele hofje rond tot aan de Lijnbaansgracht.

De grootste verandering in de zeventig jaar dat ik hier ben, is dat er geen kinderen meer op straat spelen. Tegenwoordig zie je die kinderen alleen nog maar op van die apparaatjes. Mijn broer en ik stalen weleens een autootje bij de Hema, op de Kinkerstraat. Als we werden gepakt, moesten we strafregels schrijven op het politiebureau aan de Marnixstraat – ‘Ik mag niet dit, ik mag niet dat.’ Als we thuis kwamen schreeuwde mijn moeder: ‘Wat moeten de buren wel niet denken? Jullie groeien op voor galg en rad.’ Mijn vader zat in de behangerij, op z’n fietsje ging hij door de hele stad. Bij de normale mensen kreeg hij een bakkie koffie, in Zuid zaten ze op z’n vingers te kijken. We hadden het niet breed en woonden in een klein appartementje aan een lange smalle gang met een toilet met een emmer die we deelden met meerdere bewoners. In een klein inhammetje van de gang stond het opklapbed van m’n ouders en dan hadden we nog een huiskamer en een klein rotkeukentje.

Alles was klein, klein, klein. We kregen de afdankertjes van de buren, zelfs een fietsje kon er niet vanaf. Tegenwoordig hebben ze allemaal drie of vier fietsen. Nieuwe kleding konden mijn ouders niet betalen, als er ergens een gat of scheur in zat, werd er genaaid of gestopt. We repareerden ontzaggelijk veel zelf. Nu zie je al die kinderen met Nikes en als er ergens een scheur in zit kopen mensen meteen iets nieuws.

Ik snap wel dat kinderen nu naar de opvang gaan, al die mensen moeten natuurlijk met z’n tweeën werken, anders kunnen ze de huur niet opbrengen. Toen ik van school kwam, moest ik direct werken voor de centen. Ik startte bij Bols Jenever op de Rozengracht. Tot mijn pensioen ben ik er gebleven. Nu werk ik als vrijwilliger in buurthuis ‘Ons Genoegen’ waar ik koffie en tosti’s maak en snoepgoed verkoop aan kinderen van de school ernaast. Ondanks alle veranderingen is de Jordaan nog steeds mijn thuis.”

‘We lagen op een kussen urenlang te roddelen over de mensen op straat’

Nellie Biere. Beeld Marjolein van Damme

Nellie Biere (78) groeide op in de Palmstraat, als nakomelingetje van vijf kinderen.

“Ik sliep op een zolderkamertje en in de winter werd het er gemakkelijk -2 graden. Ondanks alle wollen dekens en een kruik werd ik vaak ’s nachts wakker van de kou. Mijn vader zei dan: ‘Nellie, je moet gewoon je benen uitstrekken en denken: die horen niet bij mij.’ Toen hij later op sterven lag en het ijskoud had, dacht ik nog even: zal ik dat nu ook tegen hem ­zeggen?

We hadden in huis overal gordijntjes hangen als afscheiding. Als kind dacht ik altijd: als ik ooit op mezelf kom te wonen, zal het altijd warm zijn en er zullen nooit gordijntjes hangen. De Jordaan is lang armetierig geweest. Het is nu allemaal ­perfect opgeknapt, maar het was echt een gribus. Tja, de Jordaan, als je er niet vandaan kwam, had je er niks te zoeken. Als ik er nu rondloop voel ik een gekke gejaagde sfeer, een overvolle buurt met allemaal zenuwachtige mensen die langs elkaar heen zoeven. Tijdens de lockdown voelde ik me voor het eerst weer thuis in de ­Jordaan. Toen was het weer zoals het ­vroeger altijd was.

We speelden slagbal met de putten als honk en als het lekker weer was, gaf mijn moeder ons haar petroleumstelletje, zodat we pannenkoekjes voor de deur konden bakken en verkopen voor 1 cent. Op zaterdag kwam mijn zus na haar werk in de tabaksfabriek speciaal langs om samen met mij uit het raam te hangen. Dan lagen we op een kussen urenlang te roddelen over de mensen op straat. Als de temperatuur in de zomer opliep, braken er ook makkelijk ruzies uit, dan hoorde je mensen over en weer schreeuwen. Pas op de middelbare school kwam ik erachter dat ik plat praat. Mijn leraar probeerde me te corrigeren, waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben. Het kon altijd nog erger: als tante Leen begon te blèren, kon zelfs ik haar niet verstaan.

Alle vrouwen in de Palmstraat waren huisvrouw en sommigen verdienden een zakcentje bij met hele typische vrouwenbaantjes. Tante Tootje werkte in de bakkerij, tante Jans zat dagenlang garnalen te pellen voor het raam – dat was een typisch Jordanees baantje. Als ik uit school kwam en mijn moeder was er niet, dan riep er altijd wel een buurvrouw: ‘Je moeder is effe boodschappen doen, kom maar bij mij, kind.’ Sociaal was het er heel veilig, ook al lagen de emoties meer aan de oppervlakte.

Nu zie je iedereen met van die pluggen in lopen. Ik erger me het meest aan de expats die nu in de Jordaan wonen, die doen alsof ze de Jordaan hebben uitgevonden. Als échte Jordanees ben ik niet trots en ik heb ook geen schaamte voor hoe het was, het is gewoon de plek waar ik geboren ben. Later pas, door dat vreselijk vervelende gedoe dat de Jordaan de hemel werd, realiseerde ik me hoe ongewoon het geweest is. We leefden in een dorpje; al die overdadige drukte, die gekke bakfietsen, het was er allemaal niet. Maar het was wel óns eigen gezellige eilandje.”

‘Gelukkig staan mijn onderbuurjongens altijd voor me klaar’

Jopie Soolsma. Beeld Marjolein van Damme

Jopie Soolsma (75) werd als enig kind geboren op de Westerstraat en woonde nooit ergens anders.

“Overal waar ik kom, al ben ik in Limburg, zeggen mensen: jij bent zeker een Amsterdammer. Ik zeg dan: ja en ik ben ook nog een echte Jordanees. Ik ben er trots op hiervandaan te komen, al mijn hele leven woon ik op de Westerstraat. Als kind groeide ik op aan de overkant en woonde mijn oma tegenover ons, we konden naar elkaar zwaaien. Mijn grootouders van beide kanten komen ook uit de Jordaan, mijn familie is dus al generaties lang verbonden aan deze buurt. In al die jaren dat ik hier woon, is er veel veranderd. Veel winkels zijn verdwenen en ook staan er nu al die auto’s. Vroeger was het hier helemaal leeg, er werden zelfs wielerrondes gehouden rond de Westerstraat. Wij konden hier touwtje springen en knikkeren, er was zo nu en dan een ­kermis.

Ik woon al mijn hele leven klein. ­Tegenwoordig willen mensen drie of vier kamers, ik weet niet beter dan dat je een kamer en een zijkamer hebt. Ook de eetgewoonten zijn volledig veranderd; je kan nergens meer kapucijners krijgen. Iedereen is tegenwoordig alleen maar aan het wokken. Soms ruik ik die knoflookgeur van mijn onderbuurjongens, maar ik zeg er niks van hoor, zij moeten tenslotte ook in mijn bloemkoollucht zitten. Iedere week ga ik naar het koor, hier om de hoek bij buurthuis de Sooj. Toen er een keer een invaller voor een bardienst nodig was, vroegen ze mij en sindsdien werk ik er wekelijks als barvrouw waardoor ik nog veel onder de echte Jordanezen ben.

Ik denk dat mijn generatie hier de beste tijd heeft gehad. Er is op ’t moment zoveel ellende, ik vind het soms gewoon helemaal niet leuk meer. Ook de jongelui met hun messen en wapens. Natuurlijk werd er bij ons ook gevochten en we waren ook zeker geen lieverdjes, maar wat er laatst hier in de supermarkt hiernaast met een bekende Nederlander is gebeurd, daar hadden we vroeger de moed niet voor. We hadden veel meer ontzag voor ouderen. Laatst liep er iemand straal voorbij me in de rij bij de supermarkt, ik zei: ‘Wat denk je, dat ik hier soms op de bus sta te wachten?’ Mensen hebben geen fatsoen meer, alles is zo onpersoonlijk. Als ik iets vraag aan iemand op straat, dan pakken ze meteen die telefoon om het op te zoeken. Ze zijn er allemaal zo mee bezig, ongelofelijk. Iedereen leeft voor zichzelf, lijkt het wel. Gelukkig staan mijn onderbuurjongens altijd voor me klaar, als ze me zien met een tas boodschappen, helpen ze me naar boven. Als echte Jordanees heb ik m’n hart op de tong, maar diep van binnen hebben we een klein hartje en zijn we heel sentimenteel.”

‘Het is niet zo dat als je hier een huisje koopt, je dan een échte Jordanees bent’

Willem Numan. Beeld Marjolein van Damme

Willem Numan (74) groeide met een zusje op in de Egelantiersstraat en komt nog iedere dag in de Jordaan.

“Sommige mensen die hier wonen zeggen dat ze Jordanees zijn, maar dan vraag ik: waar ben je geboren? In Friesland? Dan ben je geen Jordanees, dan ben je gewoon een Amsterdammer. Het is niet zo dat als je hier een huisje koopt, je dan een échte Jordanees bent.

Als je het over de Jordaan hebt, dan heb je het over een dorpje. Mijn opa’s en oma’s, ooms en tantes woonden allemaal bij ons in de straat. Willem Holleeder was mijn buurjongetje, het was een lief kind hoor. Ik zeg altijd: ik ben een BN’er in de Jordaan, de meeste Jordanezen kennen me als ­Witte Willem of tegenwoordig als Willem Snor. Op maandag ben ik op de Westermarkt en maak ik met iedereen een praatje. Voor corona kwam ik regelmatig nog in café Nol, maar sinds Ansie en Nollie ermee gestopt zijn, zijn de biertjes nog duurder geworden en kan ik het niet meer betalen. Ik vind het onvoorstelbaar dat mensen tegenwoordig zoveel geld moeten betalen voor een woning, of een gewoon broodje. Veertienhonderd euro huur, voor mij is dat onbegrijpelijk. Wat zijn dat voor bedragen? Ik heb een horloge van zeven euro, van de markt. En hij loopt net zo gelijk als een klokkie van Cartier.

Veel jonge mensen streven iets na wat niet te bereiken is en dan worden ze onrustig. Maar je moet ook eens een keer tevreden wezen. Dan denk ik, je hebt mooie schoenen, je hebt een mooie jas en je hebt een paar centen in je zak. Als ik twee tientjes uit de automaat haal, dan voel ik me alweer schatrijk. Ik pin altijd aan het begin van de week en als ’t geld op is, dan is het op.

Ik heb een geweldige jeugd gehad; spelen op straat en op zondag in de Noorderspeeltuin draaide er een film. We visten in de grachten en op maandag liepen we langs de containers van de grachtengordel. Dan gingen we vuilnisbaksnuffelen en als we spullen vonden die we weer konden verpatsen, hadden we een extra centje. De grachten waren voor de rijken, de Jordaan voor het klootjesvolk. Mijn vader werkte als metaalbewerker, ik ben mijn hele leven tegelzetter geweest. Op mijn 18de ben ik getrouwd met mijn vrouw, we zijn na 54 jaar nog altijd samen. Wie kan dat nou ­zeggen! Ik hoop dat ik de jeugd inspireer. Soms maak ik me zorgen over hoe het nu gaat, maar ik laat het over aan de de mensen die hier nu wonen. Eerst liep ik voor de wagen, toen ernaast, en nu erachter.”

‘Doordeweeks eet ik Hollands en op zondag ga ik naar de Chinees’

Greet Froger. Beeld Marjolein van Damme

Greet Froger (83) woont al haar hele leven in de Jordaan en groeide op met drie zusjes en een broertje in de Laurierstraat.

“Iedere vrijdag ga ik naar de kapper en laat ik mijn haar doen, net als mijn moeder altijd deed. Doordeweeks eet ik Hollands en op zondag ga ik naar de Chinees. Als het lekker weer is, hang ik ook nog weleens uit het raam. Een echte Jordanees spreekt iedereen aan op straat. Dat lukt me niet altijd meer, want tegenwoordig heeft iedereen een telefoon en die hebben ze dan gewoon in hun hand, ze bellen niet eens. Niemand kijkt je meer aan.

Ik mis de levendigheid in de Jordaan; mensen zaten vroeger veel meer voor de deur te kwebbelen met elkaar en als kind speelde je de hele dag op straat. Als we niet wisten of de bal in of uit was, dan was tante Leen van boven uit het raam de scheidsrechter. Mijn moeder was de hele dag met het eten bezig, voorgesneden groenten had je niet. Als ik nu een vader of moeder op zo’n elektrische bakfiets zie scheuren dan houd ik m’n hart vast voor die kleine hummeltjes.

Ooit konden mijn man en ik een pand hier om de hoek kopen voor achttienduizend gulden. Voor dat geld koop je tegenwoordig een goed bankstel. Gelukkig zijn de markten er nog; op maandag zitten de terrassen aan de Westerstraat vol met kinderen van Jordanezen. Misschien wonen ze ergens anders, maar hun hart ligt nog altijd in de Jordaan. En ga eens op zaterdag naar Slagerij Louman, daar gaat een schotel met worst langs en dan zit je daar zo de hele middag te kwekken. Wakker worden en niet weten wat ik moet gaan doen, dat bestaat niet. Er is altijd aanspraak, eenzaamheid ken ik niet. Vroeger gaven we feesten voor meer dan honderd man, ik heb de klapstoelen nog in de kelder staan. Ook in de Jumbo ken ik iedereen. Als ik nieuwe buren krijg, dan koop ik een bloemetje. Kaartje eraan en dan stel ik mezelf voor. Mijn bovenburen hebben ’t er nog over. Soms komen er in de straat nieuwe mensen wonen en die zeggen je niet eens gedag. Het irriteert me heel erg dat mensen tegenwoordig zo smerig zijn. Vroeger veegde iedereen z’n eigen stoep, tegenwoordig zie ik mensen spullen uit het raam gooien, dat kan toch niet! ­Snoeppapiertjes stop ik in m’n tassie.

Als ik iemand op straat zie lopen die iets laat ­vallen, dan tik ik op de schouder en zeg ik: ‘Daar staat een bakkie hoor.’ Wat een ­bende! Ik ben er trots op dat ik een echte Jordanees ben, de meeste Jordanezen van mijn leeftijd zijn verhuisd of dood. Ook mijn man, een echte Froger, is kort geleden overleden. Hij lag drie maanden in een hospice, er kwamen ontzettend veel mensen langs. Hij was nog vrolijk ook, ondanks dat hij wist dat hij doodging. De laatste keer dat ik hem zag, zegt hij tegen mij: ‘Ga lekker een daggie de stad in en koop iets leuks voor jezelf.’ Ik mis hem ­verschrikkelijk, maar ik heb gelukkig genoeg houvast aan het leven en de ­mensen in de Jordaan.”