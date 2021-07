Viggo Mortensen maakt zijn regiedebuut: ‘Ik put uit mijn leven, maar Falling is fictie’

U acteert, schrijft poëzie, maakt kunst. Wist u altijd dat u ook wilde regisseren?

“Ik hoopte het. Ik ben een tijd met een andere film bezig geweest, maar daarvan is de financiering niet rondgekomen. Maar misschien is het wel beter dat Falling mijn regiedebuut is geworden; hoe langer ik moest wachten, hoe meer ik heb geleerd.”

Als u acteert, kijkt u dan hoe een regisseur te werk gaat?

“Altijd. Ik zie het maken van een film als een collectieve inspanning. De beste films zijn niet altijd gebaseerd op de beste scenario’s, maar het resultaat van de beste samenwerking van een groep flexibele creatievelingen die allemaal – inclusief de regisseur – iets van hun eigen ego en ideeën opzij zetten.”

Het project begon heel persoonlijk: u begon te schrijven toen u na de begrafenis van uw moeder terug naar huis vloog. Wist u toen al dat het een film zou worden?

“Ik wilde mijn herinneringen op papier zetten, en verhalen die mensen op de begrafenis hadden verteld. Toen ik later naar mijn aantekeningen keek, zag ik dat er een mooi verhaal over een familie van te maken was. In dat verhaal combineer ik dingen uit mijn eigen leven, maar deze familie en de meeste gebeurtenissen zijn aan mijn fantasie ontsproten. Het is fictie.”

De film is opgedragen aan uw twee broers. Waarom?

“Uit respect. Hoewel het fictie is, zitten er wel degelijk referenties en dynamieken in die zij kunnen herkennen.”

Uw eigen zoon heeft een rolletje.

“Hij speelt een politieagent. Hij zou me sowieso komen opzoeken tijdens de opnamen in Canada. Hij heeft er zijn haar voor geknipt, zijn baard afgeschoren en zelf een enorme backstory verzonnen.”

U speelt zelf een complexe rol: een man die contact blijft zoeken met zijn onuitstaanbare vader, die hem niet accepteert en nauwelijks communiceert.

“John heeft er welbewust voor gekozen om de band met zijn vader niet door te knippen – terwijl dat nogal voor de hand ligt. Hoe vaak hij ook wordt afgewezen, hij blijft proberen contact te maken. Omdat hij weet dat dit het is, en het onomkeerbaar is als hij hier geen genoegen mee neemt. Er is natuurlijk iets wat hen bindt, zoals je ziet in de flashbacks. Iets van lang geleden, maar er is wel iets.”

Er is ook een politieke laag; de zoon is een Obamastemmer, de vader Trumpaanhanger.

“Zeker, je kunt het familieverhaal inderdaad breder zien, als een spiegel van de samenleving, met conflicten, polarisatie, een gebrek aan communicatie. Het is niet het belangrijkste, maar ik ben blij als mensen deze laag ook meekrijgen.”

