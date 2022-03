Vietnamese gerechten en originele cocktails: V Corner combineert het beste uit twee werelden

Beeld Daphne Lucker

V Corner is een kleine zaak op de kruising van de Nassaukade en de De Clercqstraat. Bij binnenkomst staat de eigenaar achter de zwarte bar cocktails te shaken. De muren zijn strak groen geschilderd en beplakt met foto’s van planten. Een tiental tafels is gedekt met kleine, kleurrijke borden, zodat gasten de bestelde hapjes kunnen delen.

Annie Huynh Anh (34) is Vietnamees en staat in de keuken. Samen met haar man, de Griek Konstantine Zygoulis (30), is ze V Corner begonnen. “We brengen het beste van onze werelden samen. Ik heb traditioneel Vietnamees leren koken van mijn moeder en tante, en Konstantine is een genie achter de bar.” V Corner probeert anders te zijn dan andere, meer traditionele Vietnamese restaurants in Amsterdam. “We maken Vietnamese gerechten om te delen, maar steken het in een modern jasje.”

Zygoulis maakt signature cocktails die goed samengaan met het eten dat de op de kaart staat. Zo drink je de felgroene mekong-fizz (€11) – gemaakt met citroengras, koriander, wodka en prosecco – met de verse springrolls (€7,50).

De opvallendste cocktail is de phojito (€10), geïnspireerd op de traditionele Vietnamese soep, pho, en de klassieke mojito. Zygoulis maakt deze stevige cocktail met rum, Vietnamese kruiden en zelfs runderbouillon. “Ik ben erg trots op onze cocktails. Ze zijn uniek en ik stop veel aandacht en tijd in het bedenken en creëren van nieuwe cocktails.”

Huynh Anh en Zugoulis nemen ook de tijd om hun gasten meer te vertellen over het eten en de cocktails. Huynh Anh: “Ik ben opgegroeid in Vietnam en ik wil onze gasten graag meer leren over de Vietnamese keuken en cultuur. De cocktails die we maken, sluiten daar goed op aan.”

V Corner Nassaukade 153g

