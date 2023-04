Vier routes door Amsterdam: hier moet je zijn op Koningsdag

West: Upcycle-workshop, Cubaanse tunes en ringsteken Beeld Eva van Brummelen

In West is zo veel te doen dat je beter op de fiets kunt gaan. Voor een feest tot in de late uurtjes op Koningsnacht kun je terecht bij Radion (1) voor Kings of Kingsnight met een programma vol techno, house, electro, ghetto-tech en booty. Er is nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

De vroege koopjesjagers kunnen hun slag slaan in het Westerpark (2), waar kinderen tot zestien jaar hun spulletjes kunnen verkopen op de kindervrijmarkt.

Wie toch in het Westerpark is, doet er goed aan langs te gaan bij Troonopvolgers, een dag vol uitbundige optredens waar elke muzikale creatieveling zich voor kan aanmelden. Ook is er een vrijmarkt en geef je je tweedehands (of net op de kop getikte) spullen een nieuw leven tijdens de ‘upcycle’-workshop.

De cabaret- en poëzieliefhebber vervolgt zijn route naar Checkpoint Charlie (3): het niet te missen hoekcafé heeft een buitenpodium met stand-upcomedy en spoken word.

Doorzetters gaan dan naar het Erasmuspark. Bij Parkcafé Terrasmus (4) mag je je kleedje neerleggen en kun je genieten van de rock ‘n roll van The Boogie Dogs en Cubaanse tunes van Las Chicas Del Barrio. Terrasmus zorgt voor eten en drinken.

De echte Koningsdagganger fietst door naar Plein ’40-’45, waar de grote vrijmarkt (5) met spelletjes de hele dag doorgaat. Bij café-restaurant Kerkzicht (6) is livemuziek en ringsteken voor de liefhebber.

Zuidoost: Kindervrijmarkten, oud-Hollandse spellen en bbq

Je begint je dag in Zuidoost rustig met een kindervrijmarkt bij de Amsterdamse Poort (1). Deze vrijmarkt is speciaal gereserveerd voor kinderen, dus geen hypercommerciële winkels en louche zakenmannen, maar gewoon heerlijk speuren tussen de losgelaten kinderdromen. Geen kaartjes kunnen scoren voor het Metallica-concert in de Arena? Wellicht vang je van buiten wat geluiden op.

Daarna kun je kiezen: richting het Hoekenrodeplein (2) voor livemuziek, een bbq en activiteiten voor kinderen of gewoon even wandelen door het Nelson Mandelapark (3).

Eindig bij het Klateringpad (4) voor een Koningsdag in de K-buurt. In en rondom wijkcentrum Kormelink wordt er een spel- en mini vrijmarkt georganiseerd voor kinderen en vanzelfsprekend is er muziek, spijs en drank.

Na afloop loop je door naar Reigersbos (5) voor een vrijmarkt of om de spullen die je niet hebt verkocht (of net hebt gekocht en alweer spijt van hebt) kunt inleveren in de Renswoudestraat. Ook kun je hier nog snel de laatste schatkisten induiken.

Op en rondom de veldjes bij de Cornelis Aarnoutsstraat en het Anne Kooistrahof (6) is er een uitgebreid programma voor en door buurtbewoners van Gein met een vrijmarkt, oud-Hollandse spelletjes, foodtrucks, hapjes, drankjes en muziek.

Zuid: Designer vintage, discobarbecue en wijnbar

Voor de vroege vogels en schatzoekers is over de hele lengte van de Beethovenstraat (1) een populaire vrijmarkt. Kenners weten: wie hier met Koningsdag langsloopt, vindt kleding van kwaliteit en scoort gegarandeerd een vintage parel.

Pak ook het Vondelpark mee voor alle schattige achtjarige vioolspelers en de beter gevulde grabbeltonnen, en steek dan door naar de Van Eeghenstraat (2) om te kijken wat over is gebleven van de garderobes van deze Oud-Zuidbewoners. Loop via de discobarbecue en wijnbar in de Emmastraat (3) naar het Marie Heinekenplein (4). Daar wordt de verjaardag van de koning op een podium gevierd met verschillende DJ’s. Na twaalven kun je bij De Tulp binnen verder feesten.

Steek via de drukke Eerste van der Helststraat over naar het Sarphatipark, waar het overal toegestaan is je kleedje uit te leggen (5).

Drink een speciaalbiertje bij Café Bührs op het Van der Helstplein (6), drop de kinderen op het springkussen en geniet van de muziek.

Jordaan: King Loesoe, gevelversiering en veel muziek

Je tocht door de Jordaan begint bij het Frederik Hendrikplantsoen (1). Hier is een kindervrijmarkt met verkopers tot 16 jaar.

Met je nieuwe aankopen op zak volg je de muziek, om uit te komen bij Café Thijssen op de Brouwersgracht (2). Hier zorgt King Loesoe vanaf 12.00 uur voor swingende disco en funk, terwijl Thijssen de koude kletsers rondbrengt.

Met de stemming er goed in loop je via de Noordermarkt de Westerstraat op. Het Westerstraatfestival in hartje Jordaan is een gezellige drukte met muziek uit alle windrichtingen, op elke hoek een buitenbar en niet te vergeten: de jaarlijkse gevelversiering van de Blaffende Vis (3).

Voor meer feest en muziek moet je bij het Homomonument (4) zijn. Hier gaat de tap om 12.00 uur open en is Janey de host van het podium.

Natuurlijk loop je nog even langs de Elandsgracht, waar je bij de buitenbar van Café de Eland (5) nog een koude pils scoort. En tot slot loop je naar Waterkant op de Marnixstraat voor een afsluitend Koningsfeest (6). Het gratis Kingsday Aiche is ook al bezig vanaf 12.00 uur en duurt tot 00.00 uur.