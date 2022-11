Vier mexicanovember in de snackbar met de mooiste naam: Stoot Je Hoofd Niet

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Dit is een feit en daar mag niemand aan twijfelen: Snackbar Stoot Je Hoofd Niet aan de Elandsgracht is de cafetaria met de mooiste naam van Nederland.

Waarom hij Stoot Je Hoofd Niet heet? Omdat je, als je naar binnen wil lopen, een aanzienlijke kans hebt je hoofd te stoten als je even niet oplet. Een naam met een functie, schitterend. Waren er maar meer eettenten met prachtige namen.

Enfin. Wat moet je er bestellen? Omdat het mexicanovember is, zou ik u willen aanraden een mexicano te nemen. Een fun fact om tijdens een kringverjaardag, onder het genot van wat ­lauwe bitterballen, te vertellen: de mexicano is ooit bedacht als leuke inhaker voor het WK in Mexico in 1986. Nederland haalde destijds het eindtoernooi niet, maar godzijdank is de snack blijven bestaan.

Het is toch een beetje het derde wiel onder de snacks: men kiest altijd óf een frikandel óf een kroket, als derde keus valt de mexicano buiten de boot. Ten onrechte, want de combinatie van pittig gekruid gehakt van kip, varkens- en rundvlees (hij is ook halal verkrijgbaar) geeft een aangename, malse mondbeleving.

De grootte is ook een dik pluspunt: aan eentje heb je genoeg. Over ­welke saus bij de mexicano hoort – mayonaise of pindasaus – zijn de meningen verdeeld, ik vind allebei lekker. Misschien heeft u een geweldige saussuggestie. Altijd welkom.

Stoot Je Hoofd Niet

Elandsgracht 63

vr-za 11.30-03.00 uur

zo-do 11.30-22.00 uur