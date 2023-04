Vier Koningsnacht bij Café de Ceuvel, het kan zomaar de laatste keer zijn

Café de Ceuvels speciale oranjecocktail voor Koningsdag, gemaakt met cava en orangecello van Dik&Schil. Beeld Koosje Koolbergen

Wat is er op Koningsnacht te doen bij De Ceuvel?

“Koning Ceuvel is een ode aan livemuziek. Net als De Ceuvel zelf heeft ook het Koningsnachtfeest een alternatiever randje. We hebben geen technomuziek of partyboten. We willen een soort tijdmachine bieden, met vuurtjes, buitenlucht en livemuziek. En dat op een heel idyllische plek.”

Wat is er bijzonder aan de plek?

“Aan het water, in een groene oase en tussen vuurtjes vieren we het feest. Het voelt utopisch. We zijn wat vrijer en bieden een nostalgische plek met futuristische idealen. Daarnaast zijn we altijd bezig met duurzaamheid. Het café is gericht op plantaardig en gebruikt geen gas, we hebben een greenhouse en reinigen het terrein met planten die vervuiling onttrekken uit de grond.”

Wie komen er muziek maken?

“Het hele jaar door spelen muzikanten, van buitenlandse artiesten tot Amsterdamse conservatoriumstudenten, bij ons tijdens De Ceuvel Sessions. Op Koningsnacht nodigen we ze weer uit om in onze Secret Garden, waar je over steigers je weg baant, te spelen. Daarnaast is er nog een buitenpodium en binnen zijn er ook twee zalen. Headlines dit jaar zijn Power to the Pipo en Convoi Exceptional.”

Wat voor soort muziek kunnen we verwachten?

“Muzikanten spelen vooral rock-‘n-roll, pop- en funkmuziek. Het wordt heel dansbaar.”

Waarom moet iedereen naar Koning Ceuvel komen?

“Het kan zomaar de laatste editie zijn. Dat hangt af van wanneer we precies moeten opdoeken, maar het is bijzonder om daarbij te zijn. Tijdens eerdere edities merkten we dat Amsterdammers naar De Ceuvel kwamen om aan de oranjedrukte in de stad te ontsnappen. We hopen dat De Ceuvel, in samenwerking met de gemeente, permanent kan blijven, zodat we nog veel bijzondere Koning Ceuvels tegemoet kunnen gaan.”

