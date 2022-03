Vier de Internationale Dag van het Potlood met een tekenworkshop

Samen met de Amsterdamse tekenleraar en kunstenaar Vincent van Oss (61) viert de wereld vandaag de Internationale Dag van het Potlood.

Waarom vieren we de Dag van het Potlood eigenlijk?

“Het potlood is de meest directe manier om iets op papier te krijgen, iets te tekenen of te schrijven. Bijkomend voordeel is dat je dat ook weer kunt uitgummen. Makkelijk als je, zoals ik, nog een papieren agenda hebt.”

Wat is er zo inventief aan het potlood? Het heeft, zoals veel grote uitvindingen, meerdere vaders.

“Nicolas-Jacques Conté vond het potlood uit in 1789, maar Hyman Lipman patenteerde het potlood op 30 maart 1858, vandaar dat het vandaag potlooddag is. De firma Conté maakt overigens nog steeds kwaliteitspotloden en grafietstiften. Ik gebruik ze hier in mijn atelier.”

U geeft cursussen en workshops, onder meer in het tekenen van naaktmodellen. Gaat dat met potlood?

“Jazeker, want houtskool wordt te wollig. Zelfs als de deelnemers de naakten willen schilderen, tekenen ze die eerst met potlood.”

Wat is uw lievelingspotlood?

“De 2B is perfect. Een normaal potlood is HB, maar dat vind ik te hard. 9H is zeer hard, dan bestaat het uit veel klei en weinig grafiet, 9B is zeer zacht, dus veel grafiet en weinig klei. Ik vind 3B al snel vlekkerig worden.”

U draagt altijd een potlood bij zich?

“Inderdaad. In het geval van potloden ben ik erg zuinig, ik gebruik ze tot het allerlaatste stompje. Moderne mensen gebruiken hun mobiele telefoon voor aantekeningen, ik doe het met een klein kort potloodje en een kladblaadje. Astro- en kosmonauten doen dat ook, las ik, want in de ruimte werkt inkt niet zo handig, vanwege het gebrek aan zwaartekracht.”