Vier cadeautjes voor Valentijnsdag

Hart weggeven

Bij Lush kun je je hart ophalen als je een valentijnscadeau met een knipoog zoekt. Van een enorme bruisbal in de vorm van een aubergine tot een Self Love-set. Dit jelly hart is bedoeld voor onder de douche en bevat een vegan combinatie van aloë vera en aardbeien. Net als alle Lushproducten is het met de hand gemaakt met respect voor mens en milieu.

Prijs: €7, www.lush.nl

Melk en honing

De slippers van Freedom Moses zijn 100 procent vegan, cruelty free en gemaakt uit de recyclebare stof PCU. Dit is milieuvriendelijk plastic met luchtinjectie, dat een comfortabele loopervaring moet geven. Als het goed is ruiken de slippers naar melk en honing, een knipoog naar Israël waar ontwerpster Sarah Gurt haar inspiratie vandaan haalt. Speciaal voor Valentijnsdag zijn de slippers verkrijgbaar in wit en roze, versierd met hartjes.

Prijs: vanaf €35, freedomosesworld.com

Kusje erop

Huda Beauty heeft een grappige valentijnsset waarvan het de bedoeling is dat je die deelt. Het hart kun je doormidden breken, waarna een gelukkige de helft van de vier matte liquid lipsticks krijgt. Op de verpakking is ruimte voor een persoonlijke boodschap. De lipsticks zijn volgens Huda kusproof, want de kleur moet een comfortabel aanvoelende laag achterlaten, die acht uur blijft zitten, niet afgeeft of de lippen uitdroogt.

Prijs: €35, www.hudabeauty.com of via The Beauty Editor, Gerard Doustraat 62-64

Ode aan de liefdesbrief

Voor Balmain Hair Couture draait het allemaal om de ouderwetse liefdesbrief op Valentijnsdag. In de drie speciaal gedecoreerde verpakkingen tref je naast hun populairste producten, zoals het haarparfum, een liefdesbrief waarop je een mooie boodschap kunt schrijven. De verpakking is geïnspireerd op de zegels waarmee men lang geleden speciale boodschappen – inclusief haarlok – beschermde tegen nieuwsgierige ogen.

Prijs: €63, www.balmainhair.com