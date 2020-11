Videobellen en online intocht: zo wordt het Sinterklaasfeest dit jaar gevierd

Bij Paleis Soestdijk worden televisieopnames gemaakt van Sinterklaas. Beeld ANP

Voor het eerst in de lange geschiedenis van de Amsterdamse intocht is er geen warm onthaal van Sinterklaas in de hoofdstad. Geen aankomst met de stoomboot, geen rondrit door de stad, geen honderdduizenden ouders met kinderen langs de route.

In plaats daarvan is gekozen voor een intocht op televisie. Zondag zal AT5 tussen 10.00 en 11.00 uur live verslag doen van de aankomst op een nog geheime locatie. Daar wordt de Sint verwelkomd door burgemeester Femke Halsema en de onlangs geïnstalleerde kinderburgemeester Dominic, die hem traditiegetrouw de sleutels van de stad overhandigen. Na de intocht verblijft de Sint tot en met 5 december op een geheime locatie in Amsterdam. Kinderen kunnen hem volgen op zijn social mediakanalen.

Videobellen met de Sint

Sinterklaas en zijn pieten hebben in coronatijd nieuwe manieren gevonden om kinderen te bezoeken. “We doen nog wel huisbezoeken, maar de regels zijn streng,” vertelt Dirk Bloothoofd van de Amsterdamse Sint Nicolaascentrale, die sinterklazen en pieten verhuurt. “De Sint komt nog maar met één piet. We geven geen handen, delen geen strooigoed uit en we houden altijd anderhalve meter afstand. Er mag dus niemand op schoot. Als we merken dat er niet voldoende afstand kan worden gehouden, gaan we weer weg.”

Naast thuisbezoeken, bieden veel bedrijven ook online bezoekjes van de Sint aan. Kinderen kunnen dan videobellen met de Sint. Ook is het mogelijk om een vooraf gesproken boodschap te laten inspreken. “Dat is toch anders omdat je geen gesprek kunt voeren. Videobellen is wat dat betreft gezelliger en minder afstandelijk,” aldus Bloothoofd.

Een van de bedrijven die videogesprekken met Sinterklaas aanbiedt, is ‘Sint op je beeldscherm’. Jeroen Schipper, een van de vier initiatiefnemers die achter het concept zitten, legt uit hoe het werkt: “Op het moment dat iemand een videocall bestelt, kan diegene informatie opgeven over de kinderen. Wat hun hobby's en favoriete videospellen zijn en hoe het op school gaat bijvoorbeeld. Dat verwerken we dan in een script dat wordt besproken door Sinterklaas. We maken het heel persoonlijk.” Ook biedt ‘Sint op je beeldscherm’ videogesprekken aan voor doven en slechthorenden.

Sintstraat

Bas van den Brink van Boekdesint.nl vertelt dat zijn bedrijf een flinke stijging heeft gezien in digitale Sint-boekingen. “Ik heb klanten die zeggen ‘volgend jaar het liefst weer in levende lijve’, maar ook klanten die juist erg enthousiast zijn over de digitale opties en dat volgend jaar misschien ook wel weer zouden willen,” vertelt hij. “Persoonlijk raad ik mijn klanten op dit moment ook af fysieke afspraken te maken met de Sint. Het zou toch kunnen dat zo’n afspraak dan op het laatste moment toch niet door kan gaan vanwege het coronavirus. Digitaal loop je dat risico niet.”

Rijdende Sint-huiskamer Amsterdam

Bij de Amsterdamse scoutingvereniging Scouting Oost 1 geven ze hun jaarlijkse Sinterklaasservice, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan de vereniging, ook anders vorm dan in voorgaande jaren. “Normaal reden Sinterklazen en Pieten van de scouting rond in een Sinterklaasauto, met lichtgevende mijters en staf erop. Die brachten zo bezoekjes bij mensen thuis,” laat Sanne Winchester weten, die vrijwilliger is bij de vereniging.

“We doen videoboodschappen en op bestelling rijden we langs met een vrachtwagen, die als Sint-huiskamer is ingericht met stoelen, een tapijt en tekeningen van kinderen. Als we bij een adres zijn, doen we de klep open en kunnen er maximaal vijf kinderen met een ouder naar binnen,” aldus Winchester. Vanwege de openstaande klep is er genoeg ventilatie en iedereen kan op voldoende afstand van de Sint zitten, dat is belangrijk. De vereniging werkt hiervoor samen met de Student Verhuis Service en de vrachtwagen kan in heel Amsterdam langskomen.

Sint op school

Toch zullen veel Amsterdamse kinderen ook dit jaar wel de kans krijgen Sinterklaas te ontmoeten. Hoewel basisscholen het Sinterklaasfeest wat indammen, kiezen ze er toch voor om Sinterklaas in kleine kring te ontvangen. “Het is de bedoeling dat Sinterklaas in zijn eentje, dus zonder Pieten, de klassen langsgaat. Normaal maakt Sinterklaas een grote aankomst op school, dan staan alle kinderen en hun ouders hem op te wachten - dat slaan we dit jaar over,” vertelt een medewerker van De Witte Olifant in Centrum.

Ook op OBS de Dapper in Oost hopen ze dat Sinterklaas toch even langs zal kunnen komen in de week voor 5 december. “Mocht dat niet lukken, dan laten we onze gebruikelijke Sinterklaas een videoboodschap opnemen,” laat een medewerker weten.

Sinteractieve livestream Ernst & Bobbie

De jongsten kunnen op 5 december terecht bij Ernst en Bobbie voor een speciale Sinterklaasvoorstelling. Hun ‘Pimp-de-Sint-show’ zouden ze eigenlijk live in verschillende theaters spelen, maar alle optredens kunnen vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Daar hebben ze iets op verzonnen: de voorstelling spelen ze nu ’s middags op 5 december live via Zoom. Als je een kaartje op hun website bestelt, krijg je vlak voordat de voorstelling begint een link.

Daarbij is de voorstelling interactief. Tijdens de show is er namelijk de mogelijkheid om live een liedje te zingen voor Sinterklaas. Kinderen kunnen ook van tevoren via Whatsapp een zelfgemaakte tekening insturen, die vervolgens terugkomt in de voorstelling. Daarnaast zijn er verschillende gastoptredens van onder andere kinderliedjesschrijver Dirk Scheele.