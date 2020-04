Video: een ode aan de Amsterdamse horeca

Ook zijn persoonlijke ervaringen van de mensen achter deze zaken te horen.

Volgens executive producer Jacques Vereecken is de film een ‘passieproject’, gerealiseerd door jong filmtalent van MediaMonks Films & Content. “Soms moet je een film maken op gevoel, omdat je weet dat je iets te pakken hebt dat mensen raakt.”

Bazen van de Stad is een lofzang op de sociale waarde van de horeca. Eva Julia Manneke, regisseur bij MediaMonks: “Een koffietje in het zonnetje om de hoek, een wijntje met vrienden op het terras, net even iets te lang in de kroeg blijven hangen. Als liefhebbers van de horeca willen de makers van deze film laten weten dat we de horeca en de mensen erachter zo missen. We willen tegen hen zeggen: tot gauw!”