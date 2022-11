Vibrators voor mannen en een smeltkaars voor massageolie bij Self Studies

Bij Self Studies kunnen mensen de producten voelen en er vragen over stellen, maar ook praten over seks. Beeld Jennifer Gijrath

Lauren Verweij (41) en Sarah Mountford (45) willen met Self Studies bereiken dat een gesprek over seksueel welzijn normaal is. “Ik zou zelf niet snel naar de Wallen gaan om me te laten informeren over seks en self-pleasure,” zegt Verweij. Bij de pop-upzaak in De Negen Straatjes kunnen mensen nu op een laagdrempelige manier hun seksualiteit verkennen.

Self Studies begon als ‘Sexual Wellness’-platform online, met producten voor in de slaapkamer en met informatieve teksten over seks en intimiteit. Al snel begonnen Verweij en Mountford met het organiseren van offline evenementen. “Klanten hebben de behoefte om de producten te voelen en er vragen over te kunnen stellen, maar komen ook om te praten over seks.” In de zaak die nog tot begin 2023 open is, hebben ze een ruimte voor workshops en lezingen, en verkopen ze aan seks gerelateerde producten.

Best-sellers zijn de Spinner (€30) als vibrator voor mannen en het kaartspel Pillow Talk (€22) met vragen voor in bed. Bij sommige producten is niet te zien dat het om een seksspeeltje gaat; Zo lijkt de Yuki (€93) meer op een aaibaar wit spookje dan op een vibrator, en smelt de kaars van Maude (€32) niet tot vet, maar tot massageolie.

Het publiek is divers; jonge koppels die samen iets komen uitzoeken, toeristen die in hun land niet aan de producten kunnen komen, en ouderen. “Laatst kocht een 65-jarige vrouw twijfelachtig haar eerste vibrator bij ons. Een week later stond ze weer op de stoep voor een tweede.” Ook zien ze dat klanten de producten vaker cadeau doen, en verwachten ze een piek met de feestdagen. “Ja, want een vibrator onder de kerstboom; waarom niet?”

