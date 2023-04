Verzamelaar zoekt herinneringen: wat weet u van de ijsgeschiedenis van Groot-Amsterdam?

Medaille van de 20-plaatsentocht, die startte in Nieuwendam en door de Zaanstreek en Waterland ging. Beeld Matthy van Klaveren

Het begint net weer wat warmer te worden, maar u bent druk met ijs. Is dat iets dat u het hele jaar rond doet?

“Ik denk wel dat je dat kunt zeggen. Er zijn ook weleens tijden dat het even wat minder is. Maar in principe wel.”

Hoe komt dat?

“Ja, hoe komt dat? Ik ben nu 73, ik was ongeveer 14 in de winter van ’63. Reinier Paping die de Elfstedentocht won, dat maakte indruk op mij. En de ijstochten waarbij mensen met de auto of brommer over het IJsselmeer gingen, of van Monnickendam naar Marken. Toen ben ik begonnen met verzamelen: eerst alles over de Elfstedentocht, en nu eigenlijk alles met betrekking tot natuurijs.”

Wat heeft u in uw collectie?

“Van alles: oude schaatsen, bijvoorbeeld originele houten krulschaatsen, en ijskaarten, dat zijn oude topografische kaarten met de waterwegen. Daarop gaven ijsbonden de geveegde en beveiligde banen aan die van dorp naar dorp liepen. En ook medailles van toertochten, daar heb ik er nu zo’n 1500 van. Ik bewaar ze in van die boeken waar je vroeger flippo’s in bewaarde.”

Wat kunnen we leren van die medailles?

“Er staat veel informatie op: de naam van de tocht, de plaats en de datum. Het zegt wat over een gebied, namelijk dat er zodanig veel water lag dat men een toertocht kon organiseren. Er zijn ook hele fraaie bij, met bijvoorbeeld een stadhuis erop van een bepaalde plaats, of een watertoren. Dat zijn de mooiste. Maar alles is welkom, want op deze manier bewaren we de geschiedenis. Over het gebied rond Amsterdam is nog veel te leren.”

Mensen met herinneringen en/of medailles kunnen Matthy van Klaveren bereiken op ysvogel49@gmail.com.