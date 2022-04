Verzamelaar exposeert 600 van zijn 1800 badeendjes: ‘Ze zijn gelukkig niet groot!’

Beeld Getty Images

U bent in het bezit van zo’n 1800 badeendjes.

“Dat klopt. Vroeger verzamelde ik al sleutelhangers en bierglazen en mijn vrouw en ik sparen samen hotelbellen. En sinds 2018 verzamel ik de eendjes.”

Passen al die eendjes wel in een Amsterdamse woning?

“Ze zijn gelukkig niet zo groot! Ik heb speciale kasten getimmerd, van zo’n tien centimeter diep. Zo kunnen ze wel allemaal tentoongesteld worden. Boven dan – we wonen in een maisonnette en beneden houden we nog even eendjesvrij.”

En voor het grote publiek bent u nu een expo begonnen.

“In juli 2021 ging ik met vervroegd pensioen en toen dacht ik: moet iets met die eendjes gaan doen. Ik heb een technische en grafische achtergrond, dus besloot ik een expositie te ontwerpen met 600 van de eendjes – sommige eendjes zijn vooral interessant voor verzamelaars, denk ik, dus die laat ik thuis. En bovendien is telkens 600 eendjes vervoeren al een hele klus. Daar komen twee stevige personenauto’s aan te pas.”

Moet u dan telkens de expo op- en afbreken?

“Ja, we staan een paar losse dagen in het Black Cat Theatre in de Schakelstraat, en tussendoor moet het materiaal weer mee naar huis. Ik heb er veel tijd in gestoken: speciale stellingen en plateaus getimmerd en de eendjes per thema ingedeeld. Er is bijvoorbeeld een piratendisplay, een sectie met eendjes uit allemaal verschillende landen en een kraamvisitetafereel. Tot nu toe is er helaas nog maar weinig publiek op afgekomen, maar woensdag 4 en donderdag 26 mei zijn we nog open. Dus ik hoop van harte dat de Paroollezer langskomt! Kaartjes zijn €3,50 en er zijn ook leuke activiteiten zoals een quiz.”