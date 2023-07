Verzakte muren en lekkages: Marieke (51) en dochter leven al een jaar ‘in een hel’ doordat buren hun kelder uitbreiden

Omdat de buren hun kelder verbouwen, wonen Marieke Josselet (51) en haar dochter Jet (20) al maanden boven een bouwput. Ze hebben last van verzakte muren, lekkages en heel veel herrie. ‘Onlinemeetings plan ik in het uurtje waarin de bouwvakkers lunchen.’

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over? Lees ook voorgaande afleveringen: hoe vind je nog een huis in Amsterdam?

Al vijftien jaar woont Marieke Josselet samen met dochter Jet naar alle tevredenheid in een sociale huurwoning op eenhoog in Oud-West. Tot de benedenburen besluiten om de kelder van hun koophuis te gaan verbouwen. Dat is nu een jaar geleden en sinds die tijd wonen Marieke en Jet boven één grote bouwput. Ze overwegen steeds vaker te vertrekken.

“De grond in deze buurt is in de afgelopen jaren heel duur geworden, ze noemen het hier niet voor niks Goud-West. Met de uitbreiding van het aantal vierkante meters wordt het huis van de buren nóg meer waard. Door hun expansiedrift wonen wij nu al een jaar lang in een hel. Het systeem waarin mensen met veel geld alles kunnen kopen en zo nog rijker kunnen worden, gaat altijd ten koste van anderen.”

Dat de gemeente, in een stad waar veel mensen geen woning meer kunnen vinden of betalen, vergunningen verleent voor dit soort ingrijpende verbouwingen vindt Marieke te gek voor woorden. “Er wordt op deze manier geen ruimte voor anderen gecreëerd, maar alleen maar meer ruimte gegeven aan mensen die al een prima plek hebben.”

Verzakte muren

De verbouwing heeft niet alleen effect op het leven van Marieke en haar dochter, maar op de hele buurt. “Iedereen in de straat ervaart extreme overlast. Buren ­ontsnappen aan de bouwput door zich terug te trekken in ateliers of werkplaatsen, of huren zelfs een huisje buiten de stad. In de supermarkt en op straat vragen omwonenden hoe het met ons gaat, ze leven met ons mee en noemen de situatie ‘onleefbaar.’”

De muren in Mariekes huis zijn sinds de verbouwing verzakt, op meerdere plekken zitten inmiddels gevaarlijk ogende scheuren. De badkamervloer is doorgezakt en dat zorgt voor lekkage, de deurposten klemmen. “Een keer kon ik de voordeur zelfs niet meer openen; ik heb mijn gereedschapskist gepakt om het slot eruit te slopen.”

‘Ons ooit zo mooie huis dreigt nu letterlijk in te storten.’ Beeld Jakob van Vliet

De materiële schade gaat, als het goed is, verholpen worden, maar pas als de kelderverbouwing is voltooid. Volgens de laatste berichten zal dat rond oktober zijn. Maar de immateriële schade is niet te herstellen, zegt Marieke. “Jet en ik zijn al een jaar lang moe, prikkelbaar en gestrest. We staan continu in de overlevingsstand; ons huis is geen plek meer om tot rust te komen. Er is voortdurend herrie, vaak zelfs in het weekend. Is het niet van het boren, zagen en slijpen, dan is het wel van schreeuwende en ruziënde bouwvakkers. Ik ben zzp’er en werk vanuit huis. Tegenwoordig kan dat alleen nog met een noisecancelling koptelefoon op of oordoppen in. Onlinemeetings plan ik tijdens het uurtje waarin de bouwvakkers lunchen.”

Dronken wildplassers

Maar het gaat Marieke en Jet niet alleen om geluidsoverlast. “Omdat de woning beneden volledig gestript is, was ons huis afgelopen winter een soort vrieskist; het bedrag op mijn energierekening is verdubbeld. Ik slaap aan de voorkant en beneden staat de dixi van de bouwvakkers, die niet op slot gaat. ’s Nachts is er vaak overlast van dronken plassers, ook woonde er een tijdje een dakloze man in de wc.”

Een periode zwierf Marieke overdag met haar laptop langs huizen en kantoorplekken van vrienden, of ze ging naar de OBA. “Maar voor vormgeving en fotografieklussen heb ik mijn iMac nodig, en die neem je niet eventjes onder de arm mee. Jet is hr-manager in de horeca, ze werkt vaak tot laat, maar van overdag uitrusten is al een jaar lang geen sprake meer.”

Marieke komt soms op adem bij haar vriend in Oost. “Bij hem is het schoon, ­rustig en veilig. Maar Jet en ik zijn het liefst allebei in ons ooit zo mooie huis, dat nu letterlijk dreigt in te storten. Ik was van plan dit huis alleen te verlaten tussen zes plankjes, maar inmiddels ben ik daar niet meer zo zeker van. Tegelijkertijd: mijn werk, familie en vrienden – alles is in Amsterdam.”

Beeld Jakob van Vliet

Wie Marieke Josselet (51), marketing & pr adviseur en campagnemaker in de culturele sector en dochter Jet Josselet (20), hr-manager bij café Waterkant.

Huurt een appartement van 67 m2 in Oud-West, voor 675 euro per maand.

Verhuisgeschiedenis 1990-1994 Prinsengracht

1994-1998 Houtrijkstraat

1998-2000 Lanseloetstraat

2000-2004 Saffierstraat

2004-2007 Schaepherderstraat

2007-heden Da Costastraat