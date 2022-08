Verwacht geen concept, wel natuurwijnen en kleine gerechtjes bij De Kade Café

Beeld Daphne Lucker

De Amsterdamse broers Lewis (27) en Morris (29) van Breda hebben onlangs De Kade Café in Oud-West geopend. “We komen allebei uit een horecafamilie,” vertelt Lewis. “Ik ben eigenaar van cafés Weber en Lux en mijn broer van Café Helmers.” Het grote terras van De Kade valt meteen op door de oranje luifels, ronde tafeltjes en blauwe stoelen. “Eigenlijk hebben we geen concept, want tegenwoordig wordt dat overal gedaan.”

De broers wilden een gezellige plek openen in de Kinkerstraat en hebben alles zelf ingericht, van interieur tot terras. Het is ook de eerste keer dat ze met een keuken werken, die beneden in de zaak volledig open en zichtbaar is. De koks hebben zo rechtstreeks contact met het barpersoneel en gasten.

Die gasten hebben de keuze uit verschillende wijnen en cocktails, zoals de natuurwijn Les Volants (€6,90) of de cocktail Amaretto Sour (€11,50). De menukaart bestaat uit kleine gerechtjes, waarvan de meeste onder de tien euro zijn. “De vegashoarma op basis van oesterzwammen (€8,90) was meteen heel populair. Het is de bedoeling dat je een paar gerechtjes deelt, zoals de fried cauliflower (€8,50) of de fried spiering, gezouten visjes (€7,50).”

De broers hopen op een breed publiek van zowel buurtbewoners als toeristen. “We zijn gemakkelijke mensen en we kunnen met iedereen door één deur.”

