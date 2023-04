Verstoten, maar niet wanhopig: Raaj wil een nieuwe computer om zijn studie te kickstarten

Raaj Kumar wil na het mbo naar het hbo om uiteindelijk werk te vinden in de cyber security. Beeld Eva Plevier

Raaj Kumar (20) haalde een paar jaar geleden zijn vmbo-kaderdiploma, met twee vingers in zijn neus. “Ik heb dat jaar geen boek opengeslagen en toch slaagde ik met allemaal achten en negens.” Op dat moment woonde hij al drie jaar bij een pleeggezin in Enschede.

Het afronden van zijn middelbare school ging weliswaar soepel, het diploma betekende heel veel voor Kumar. “Mijn moeder had beloofd naar de uitreiking te komen, maar ze kwam niet. Daar brak ze mijn hart mee.” Van de trots die hij destijds had gevoeld, bleef weinig over, zegt hij nu. “Ik was al vaker door haar teleurgesteld, maar de pijn wordt niet per se minder.”

Radiostilte

De relatie met zijn moeder noemt Kumar ingewikkeld. Inmiddels hebben ze al een halfjaar geen contact meer, nadat het afgelopen zomer escaleerde. “Mijn jongste broertje is begin vorig jaar geboren, ik wilde met hem een band opbouwen. Dus reisde ik heen en weer tussen Enschede en Amsterdam. Op een gegeven moment vroegen mijn moeder en haar vriend of ik weer thuis wilde komen wonen.”

Geen makkelijke beslissing voor Kumar. Op zijn veertiende verliet hij zijn ouderlijk huis na een traumatische jeugd waarover hij zich in de krant niet wil uitlaten. “Laat ik het zo zeggen: ik heb dingen meegemaakt die ik niemand toewens, en een klein kind al helemaal niet.”

Dus de stap van Enschede terug naar het gezin – Kumar is de oudste van in totaal zes kinderen – boezemde hem angst in. Tegelijkertijd had hij de stille hoop dat het dit keer anders zou zijn. Na twee jaar radiostilte waren de afgelopen vier jaar best goed gegaan.

“Ik hoopte op een nieuwe start.” Zijn kleine broertjes en zusjes gaven hem uiteindelijk het laatste zetje. “Ik heb – of had – een goede band met hen. Ik ben hun grote broer, en ik wil voor ze zorgen, hen beschermen en hun dromen waarmaken. Door niet bij ze te zijn, had ik het gevoel hen in de steek te laten.”

Teleurstelling

De keuze z’n moeder een tweede kans te geven, bracht zware teleurstelling: twee maanden na zijn thuiskomst, stond hij weer op straat. “Ze zei: ‘Je bent hier nooit meer welkom.’ Van mijn hoop op een goede afloop was niets meer over.”

Het was precies zoals vroeger, zegt Kumar. “We botsen, mijn moeder, haar vriend en ik. Ik denk omdat ik de oudste ben, en als hun mikpunt dienstdoe. Hun stress reageren ze op mij af.” Hij zwierf een tijdje op straat, raakte depressief en zijn vertrouwen in mensen liep opnieuw een deuk op.

Sinds kort gaat het beter. Hij heeft een vaste verblijfplaats, een kamer met alleen een bed – een bureau is vooral tijdens het studeren een gemis – en Kumar is bloedserieus als het op zijn carrière aankomt (zie kader). “Ik heb een droom en daar ga ik voor de volle 100 procent voor. Al mijn aandacht gaat uit naar mijn studie en ik krijg complimenten van mijn mentor.”

Gesneuvelde computer

Hij wil later als programmeur aan de slag, zijn eigen codes schrijven en zich op cybersecurity toeleggen. “Als ik mijn mbo heb afgerond, hopelijk in twee jaar, wil ik doorstromen naar het hbo.” Een kink in de kabel is zijn gesneuvelde computer. “Een nieuwe kan ik me niet veroorloven: ik leef van mijn studiefinanciering. En de exemplaren die mijn studie vereist zijn peperduur, want ze moeten zware programma’s draaien.”

Dat hij weer trek in zijn toekomst heeft, is voor een groot deel aan zijn oom te danken, zegt Kumar. “Ik had geen contact meer met hem, maar nadat mijn moeder me de deur had gewezen heb ik hem opgezocht. Hij heeft iets soortgelijks meegemaakt, is ook door de familie verstoten. In korte tijd hebben we een heel hechte band opgebouwd. Hij is als een vader voor mij, juist omdat we dat gedeelde verleden hebben.”

Zijn oom bracht Kumar weer in beweging, nadat hij door de vele teleurstellingen, frustraties en verdriet tot stilstand was gebracht. “Lange tijd kon ik niet vooruitkijken, maar met hulp van mijn oom lukt dat nu wel. Dat is fijn, want ik heb nog een heel leven voor de boeg.”

Ict-expert Raaj Kumar volgt de mbo-opleiding Expert IT Systems & Devices, een studie die drie tot vier jaar duurt. Deze zogeheten middenkaderopleiding leidt studenten op tot netwerkbeheerder in de ict- en mediabranche. Eenmaal aan het werk is een (netwerk)beheerder verantwoordelijk voor het gebruik van een netwerkstructuur van een opdrachtgever. Volgens Kumar is een flexibele mentaliteit belangrijk in dit vak: de systemen draaien vierentwintig uur per dag en dienen altijd goed te functioneren. “Ik ben begin deze eeuw geboren, en dus opgegroeid met computers en internet. Ik heb die digitale revolutie meegemaakt, en ik ben ook een beetje een nerd. Gelukkig maar, want het werk als programmeur en cyberbeveiliger lijkt me geweldig.”