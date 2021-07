Verse eieren, kano’s, jam of een kantoorruimte: Ecohof Amsterdam heeft het allemaal

Daan Goppel. Beeld Nina Schollaardt

Globetrotter Daan Goppel (34) wilde eigenlijk gaan backpacken in Indonesië toen de lockdown begon. In zijn zoektocht naar een woning kreeg hij contact met Stadsherstel. Dat kwam met een tijdelijke optie. Tenminste, als hij de plek zou raden aan de hand van een foto. “Ik ben opgeleid als planoloog en heb een voorliefde voor kaarten. Ergens op een oude stadskaart vond ik het dijkhuisje van de foto terug.”

Hij mocht erin en knapte het op. Het huisje is landelijk gelegen aan het kanaal, naast krijtmolen d’Admiraal, maar is toch maar tien minuten lopen vanaf metrostation Noord.

De Ecohof is aantrekkelijk voor de buurt vanwege de grote tuin, moestuintjes, rozenstruiken, een kippenren en een kantoorruimte (vanaf €50 per dag). Tijdens het openingsfeestje op 19 juni was Braziliaanse muziek te horen en werd er confetti van iepenzaad gestrooid. In de maanden daarvoor kwamen al veel mensen af op het bordje voor het huis dat bio-eieren (zes voor €4,50) aanprijst.

Sindsdien is er steeds meer te beleven. Zo zijn er workshops ‘lemen ­pizzahoutovens maken’ (€150 euro voor een weekend), worden er kano’s verhuurd (vanaf €10) en komt er een tentoonstelling met kunstwerken van gedroogde grassen. Ook is er een miniwinkel waar je biologische jam van restfruit van het merk Potverdorie! (€4,50) koopt.

Wat Goppel nog mist? Iets met kaarten natuurlijk. “Het lijkt me leuk om een speurtocht uit te zetten in de weilanden achter de ring.”

Ecohof Amsterdam Noordhollandschkanaaldijk 24

Tips? open@parool.nl.