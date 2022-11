Vers gedraaide falafel om af te halen of snel op te eten bij Mima

Elke dag openen nieuwe winkels, restaurants en cafés in de stad. In onze rubriek Net open lees je erover. Vandaag: de eigenaren van Mima gingen in leer bij een Libanese chef om verse falafel te maken.

Het hoekpand van Mima bestaat uit grote ramen met het logo erop. Van buiten kijk je makkelijk de groen betegelde keuken in, waar eigenaren Michiel Kruize (30) en Marc Wesseling (29) verse falafels draaien en pitabroodjes beleggen. Acht marmeren tafeltjes en banken bieden de kans om te gaan zitten terwijl je wacht op je bestelling.

Ze kenden elkaar nog niet, maar Kruize vertelt hoe een gemeenschappelijke vriend hem aan Wesseling koppelde, want ‘die zit aan mijn kop te zeuren dat hij een oost-mediterrane zaak wil opzetten’. “Toen zijn we een biertje gaan drinken en merkten we dat onze ideeën met elkaar overeenkwamen.”

Eerst startten ze een pop-up. “Keihard werken was dat,” zegt Wesseling. In oktober openden ze dan echt hun eerste zaak aan de Jan Pieter Heijestraat. Mima is een ‘fast-casual’-restaurant. Wesseling legt uit dat dat betekent dat je ‘snel wat kunt afhalen of bestellen, maar dat je ook kunt gaan zitten om happen te delen’.

Het menu begint met een drietal opties: een flatbread, pita of bowl, waarna je falafel, bloemkoolshoarma, auberginesabich of kip kiest als main. Vervolgens kun je uit allerlei extra’s kiezen, zoals munt, feta en granaatappelpitjes. Prijzen variëren tussen de acht euro voor een Pita Green Falafel en twaalf euro voor een Bowl Grilled Chicken. Gasten komen vaak speciaal voor de vegan Tahini Brownie (€2,95).

Wesseling: “We zijn samen in de leer gegaan bij een Libanese chef.” Met inmiddels een team van vijftien man redden ze ook de zondagen wanneer er een rij op straat staat. De falafels worden ter plekke gedraaid en gefrituurd, de pepertjes zelf gepekeld en alle ingrediënten zijn vers.

