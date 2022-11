Verlaten verhalen: de eik die het won van de snelweg

Annejet van der Zijl behoedt elke maand een bijna verloren verhaal van de vergetelheid. In deze tweede aflevering vertelt ze over die ene oude eik die de A58 in tweeën splijt – ooit onderdeel van het Brabantse landgoed Anneville.

Twee keer woonde ik op een zolderverdieping en keek ik vanuit mijn raam recht in de kruin van een oude boom. Mensen die dat nooit hebben meegemaakt, kunnen zich niet voorstellen hoezeer je daaraan gehecht kunt raken – aan het intieme leven in zo’n boom, waar gepaard en genesteld wordt, waar blaadjes ontluiken en weer afvallen, waar vogels komen en gaan. Er waren dagen dat ik zo twintig verschillende vogelsoorten telde. En dat midden in het hart van een oude, drukke binnenstad.

Twee keer raakte ik mijn boom ook weer kwijt. De eerste keer was onverwacht. ’s Ochtends was ik nog gewoon onder de populieren door naar school gefietst, maar toen ik ’s middags thuiskwam, was mijn uitzicht veranderd in een rechthoekig stuk lege lucht. De tweede keer betrof het een aangekondigde dood. De iep voor mijn raam was de grootste en oudste aan de Oudezijds Voorburgwal en ik wíst dat hij er ooit aan zou gaan. En ja hoor. Op een nacht werd ik wakker van een voorjaarsstorm die over de stad raasde. Tot het ochtendgloren hoorde ik mijn boom kraken en kreunen onder de windvlagen, zijn takken vervaarlijk tegen het raam zwiepend. Nog een paar weken heeft hij zielig uit het lood over de gracht gehangen, tot de zaagploeg definitief een einde maakte aan zijn veelbewogen bomenleven.

Graag had ik een grafrede voor hem gehouden. Niet alleen over al het plezier dat hij me had bezorgd, maar ook over wat hij in zijn honderdjarig leven op de Amsterdamse Wallen, recht tegenover het voormalige stadhuis, allemaal had meegemaakt. Hij was, om maar wat te ­noemen, directe getuige van de bezettingstijd, de deportatie van de Joden en het huwelijk van Beatrix en Claus en maakte de krakersrellen van dichtbij mee.

De Oudezijds Voorburgwal in 1909. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Maar ja, grafredes voor bomen houdt men nu eenmaal niet. Tenzij het Bekende Bomen betreft, zoals de kastanje van Anne Frank of de troeteleik van Anneville. Misschien bent u er weleens langsgereden. Het is die imponerende oude eik in de middenberm van de A58, ten zuiden van Breda, waarvan iedereen zich afvraagt: wat doet die boom hier?

Wel, die boom stond er al ver voordat het snelverkeer hier dag en nacht voort­jakkerde, zelfs ver voor de auto ook maar uitgevonden was. Halverwege de negentiende eeuw werd hij – toen nog een sprieterig jong eikje – geplant als onderdeel van de oprijlaan van landgoed Anneville bij Ulvenhout. Jarenlang kon hij hier iedere lente zorgeloos uitbotten en met zijn tientallen mede-eiken uitgroeien tot een schitterende bomenrij. Hij zag hoe het landgoed floreerde als hotel-restaurant annex theeschenkerij. Hij zag de Duitse bezetter, die het in 1940 vorderde en een groot deel van het belendende bos rooide. Hij zag ook prins Bernhard, die een fijne neus had voor fraaie, door zijn voormalige landgenoten van gevulde wijn­kelders voorziene landgoederen en in het najaar van 1944 met zijn Binnenlandse Strijdkrachten zijn intrek nam in het elegante witte landhuis met de mooie oprijlaan. ‘Anneville – dat was onze sprookjestijd,’ schreef Erik Hazelhoff Roelfzema later in Soldaat van Oranje.

In het voorjaar van 1945 deed het landgoed nog kortstondig dienst als onder­komen voor de uit ballingschap teruggekeerde koningin Wilhelmina en waren de eiken getuige van dagenlange bevrijdingsdefilés. Ze zagen ook kroonprinses Juliana, die zich vanuit Canada bij haar moeder voegde en de oprijlaan menigmaal moet hebben afgetuurd, zich afvragend waar haar echtgenoot na jaren van scheiding toch bleef.

Na de oorlog keerde de rust terug op Anneville. Tot in 1989 de vooruitgang het gebied bereikte in de vorm van een autosnelweg die de binnenstad van Breda verkeerstechnisch moest ontlasten en een snellere verbinding met het zuiden mogelijk maakte. Een groot deel van het landgoed werd onteigend en de eiken gingen een voor een tegen de grond.

Waarom de wegenbouwers hun hart verzachtten voor uitgerekend déze boom zal wel altijd een raadsel blijven. Feit is dat ze hem spaarden en het tracé speciaal voor hem een beetje omlegden, zodat hij precies in de middenberm terechtkwam. Toen bleek dat de boom jaarlijks maar de helft van zijn benodigde 80.000 liter water binnenkreeg, liet Rijkswaterstaat zelfs een aparte leiding aanleggen om hem zijn regenwater te brengen. En toen de A58 onlangs werd verbreed, bleek de troeteleik zo populair dat er een aparte website voor hem werd opgetuigd.

Zelf heb ik trouwens ook maatregelen genomen. Mijn huidige uitzicht wordt bepaald door twee oude en kromgewaaide, maar nog altijd imposante dennenbomen. In bomenleeftijd zijn ze onmiskenbaar ouder dan ik als mens en bij storm kreunen ze al even alarmerend als mijn arme iep aan de gracht destijds. Dus heb ik er nu twee flinke jonge dennen naast geplant. Ik weet best: het leven komt met verlies, daar is niets aan te doen. Maar zo’n akelige rechthoek kale lucht waar een geliefde boom behoort te zijn, dát zal mij niet meer overkomen.

Dit verhaal is opgedragen aan mijn vader Cornelis van der Zijl (31 oktober 1932–27 januari 2015), leraar, natuur- en bovenal bomenliefhebber.