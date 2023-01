Verguisd, bespot en verfoeid: toch zijn deze twee kantoren tegenover het Rijksmuseum nu een monument

De kantoorgebouwen Peper en Zout aan de Weteringschans, een ontwerp van architect Frans van Gool. ‘Critici zagen de ramen als schietgaten.’ Beeld Jean-Pierre Jans

U kent ze als de gevangenis uit de film The Hitman’s Bodyguard (2017) maar fietst er desondanks pardoes aan voorbij: de kantoorgebouwen Peper, Weteringschans 26, en Zout, op nummer 28. Ze staan tegenover het Rijksmuseum, op een lapje grond tussen de Museumbrug en de Weteringstraat, een parkachtig tuintje tussen de twee in.

In voornoemde film dienen Peper en Zout als een soort Bijlmerbajes, hoewel de film een Hollywoodfictie van tweede garnituur is, is dat het soort status dat de onschuldige kantoorgebouwen aankleeft: ontoegankelijk, onvriendelijk, niet meer dan functioneel. Verguisd, vaak bespot en veel verfoeid, hebben de ontwerpen van wijlen Frans van Gool nu waardering gekregen als gemeentelijk monument.

Van de enorme stadsvilla’s ter plekke, Groot Banda en Banda Neira, resteerde er medio jaren zeventig nog maar een, en bovendien in uiterst bouwvallige staat. De gemeente maakte een ‘postzegelplan’, waarin gedetailleerd stond beschreven wat wel en niet mocht – een miniatuurbestemmingsplan als het ware. Het moesten per se twee gescheiden gebouwen worden, kantoren, geen woningen, en zonder onderlinge verbinding of parkeerplaatsen.

Het was vervolgens het Philips Pensioenfonds dat aan Van Gool vroeg het ontwerp te maken. Niet alleen omdat hij al school maakte, vermoedde de architect, ook omdat ze iemand zochten die ‘de weg en de mensen kende’. Want, zo voorzag de opdrachtgever, op die plek, tegenover dat beroemde museum: wat daar ook zou verrijzen, herrie zou ervan komen.

Donker graniet

Van Gool inventariseerde de Singelgracht en zag ‘solide incidenten’ zoals het Amstelhotel, De Nederlandsche Bank en de 19de-eeuwse huizenblokken aan de Weteringschans. Hij besloot iets te bouwen wat daaraan geen afbreuk zou doen, wat op zichzelf zou staan: autonoom nieuw naast klassiek en oud. Met het Rijksmuseum hoefden Peper en Zout niets ‘te maken te hebben’, want de ontwerper daarvan, Pierre Cuypers, was volgens Van Gool een ‘rijmelaar.’ Wat Van Gools werk uniek en erfgoedwaardig maakt, is dat hij dat durfde. Tijdgenoten conformeerden zich destijds veelal aan de omgeving.

Van Gool schreef over zijn duet aan de Singelgracht: ‘Er moest iets glinsterends komen te staan, onverweerbaar, dat geen patina zou krijgen.’

Eerst verrees er een betonconstructie – die al in dat stadium werd gewaardeerd door vakgenoten als Rem Koolhaas en Arthur Staal en kunstenaar Marthe Röling. Van Gool wilde de gevel bekleden met een donker graniet. Dat werd te duur; in plaats daarvan zijn handgemaakte, geglazuurde, Limburgse ‘handvormstenen’ aangebracht, die volgens Van Gool maar ‘eens per vijf jaar’ hoeven te worden schoongemaakt, [dan zijn ze] weer als nieuw.’

De 312 ramen van Peper en Zout lijken vierkant maar zijn enigszins langwerpig. Ook daarmee wilde Van Gool bewust “niet aansluiten op de omgeving,” vertelt Bene Colenbrander (30), die de monumentenaanvraag namens de Amsterdamse commissie van erfgoedvereniging Heemschut deed. “Critici zagen de ramen als schietgaten.”

Colenbrander: “Dit is controversiële architectuur, dat weten we bij Heemschut ook, en we hebben er binnen de commissie flink over gediscussieerd of we de aanvraag wel moesten doen. We willen Amsterdam niet opzadelen met allerlei omstreden bouwwerken, maar in dit geval wel, juist omdat dit zo’n subliem voorbeeld van omstreden architectuur is.”

Peper en Zout kregen gladde, strakke gevels, zij het met een aantal zogeheten overstekken, uitstekende delen - richting het Singelwater. Colenbrander: “Dat is duur om te bouwen, maar Van Gool heeft het voor elkaar gekregen omdat er ook veel kantooroppervlakte mee werd gewonnen, zodat de opdrachtgever meer kon verhuren.”

Eigen taal en jargon

Tegelijkertijd met de loftuitingen wreef een aantal opiniemakers zich in de ogen. Gerrit Komrij, Renate Rubinstein en Henk Hofland, onder anderen, zagen eind jaren zeventig een soort ‘wolvennest’ aan de Singelgracht verrijzen, en roerden de publicitaire trom.

Er werd over ‘het duo’ van Van Gool zelfs een ‘happening’ in Paradiso georganiseerd, maar daarin had Van Gool geen zin: ‘Ik zou het plan nooit hebben willen verdedigen ten overstaan van twaalfhonderd schuimbekkende mensen,’ zo schreef hij naderhand: ‘Het overkomt je wel eens dat het volk mort, maar daar heb ik niks mee te maken. Ik acht ze niet competent.’

Colenbrander: “Van Gool was geen man die dacht: ik ga de bedoeling nog eens aan de massa duidelijk maken, hij bleef bij zijn eigen taal en jargon.” De architect werd artistieke prietpraat verweten, maar, zegt de Heemschutter: “Dat was het niet, hij was heel nuchter.”

Lotte Terwel, stadsdeelbestuurder Centrum: ‘Veel Amsterdammers zijn in de lelijkheid de schoonheid gaan zien en waarderen de gebouwen nu om hun bescheidenheid.’ Beeld Jean-Pierre Jans

Lotte Terwel (40, ‘twee jaar jonger dan Peper en Zout’), stadsdeelbestuurder Centrum, vond de zogeheten aanwijzing van Peper en Zout niet meteen vanzelfsprekend: “Ik ben er heel vaak langsgefietst en dacht dan: wat is dit lelijk.” Maar mooi is geen argument en persoonlijke smaak van een bestuurder al helemaal niet, merkt ze op. “Veel Amsterdammers zijn in de lelijkheid de schoonheid gaan zien en waarderen de gebouwen nu om hun bescheidenheid, omdat ze niet concurreren met hun omgeving. Ze zijn ook een voorbeeld van stadsvernieuwing.”

Dat Peper en Zout zoveel emoties oproepen bij Amsterdammers noemt Terwel “eigenlijk heel positief. Toen ze er net stonden, werden ze door veel mensen afschuwelijk gevonden, nu horen ze bij de stad. Ze zijn toch op z’n minst heel interessant.” Ook ander werk van Van Gool, die dit jaar 100 jaar zou zijn geworden, wordt door Terwel gewaardeerd; ze noemt het Plan Van Gool in Noord (zie kader).

De ironie van de geschiedenis

Bernard Colenbrander, emeritus-hoogleraar (en, ja, familie, een oom van Heemschuts Bene Colenbrander) schreef een boek over Van Gool en diens werk, Frans van Gool. Leven en werk (NAi Uitgevers, 2005), en voorzag daarin dat Van Gools werk de tijd zou weerstaan: ‘Het blijven gebouwen waarvan de fijnzinnigheden misschien van tijd tot tijd door liefhebbers worden herontdekt. Peper en Zout zullen oud worden, langzamerhand wegvallen tegen hun achtergrond en onherroepelijk in de vergetelheid raken, tot een nieuwe generatie juist in hen de maatstaf zal onderscheiden tot de bestrijding van nieuw onheil. Dat is nu de ironie van de geschiedenis. Op de lange duur zal de cirkel dus zelfs voor deze ooit omstreden solo van 312 ramen worden gesloten.’

Touché.

Neef Bene Colenbrander grinnikt: “Maar we hebben met Heemschut dit initiatief zelfstandig genomen.”

Dat gezegd hebbende: “Het maatschappelijk debat over Peper en Zout is enorm geweest. De doorwrochte ideeën van een architect bleken heel strijdig met de publieke opinie, dat is van alle tijden in de architectuur. Dat onbegrip distilleren, dat is cultuurhistorisch van belang. Je zal altijd de strijd houden: wat hoort in de stad, wat past, wat is mooi, wat willen Amsterdammers? Peper en Zout zijn iconisch voor die discussie.”