Vera (39) heeft geen idee waar haar woontoekomst ligt: ‘Het enige dat ik met mijn salaris kan kopen is een garagebox’

Vera Lenssen (39) woonde tevreden in West, tot haar huisbaas het plan opvatte te gaan verkopen. Nu verkeert ze in grote onzekerheid over haar woontoekomst. ‘Laatst belandde ik een discussie met iemand die tegen me zei dat er voor mij niets anders opzit dan de stad te verlaten.’

In 2021 verhuist Vera Lenssen (39) naar Amsterdam. Ze heeft dan al, met haar jeugdliefde, twee koophuizen in Venlo achter zich gelaten en samengewoond in Almere met haar nieuwe liefde. “Almere bleek helaas niets voor mij, ik was er doodongelukkig. Toen mijn vriend en ik na drie jaar samenwonen besloten te gaan latten, wilde ik naar Amsterdam, waar mijn vrienden wonen en mijn werk is. Mijn vriend, die zijn eigen IT-bedrijf heeft en overal kan werken, wilde dat absoluut niet. Hij nam de stap om naar een dorpje aan de Noord-­Hollandse kust te verhuizen, waar hij een vrijstaand huis kocht aan de rand van de duinen. In de weekends ben ik nu bij hem, een latrelatie werkt goed voor ons. Ik vind het heerlijk in dat dorp aan zee, maar ik zou er niet fulltime kunnen wonen. Ik hou teveel van de reuring in de stad en daarbij vind ik dagelijks op en neer reizen naar mijn kantoorbaan in Amsterdam ook iets te veel van het goede”

Via via vindt ze een woonplek. “Ik zocht fanatiek via Facebookgroepen en Kamernet en plaatste een oproep op mijn Instagramaccount. Een vriendin van vroeger zag mijn berichtje en was zo aardig me te attenderen op iemand die eveneens een oproep op Facebook had geplaatst: die was op zoek naar een huisgenoot.” Ze reageert, het blijkt een schot in de roos. “Ik woon nu op een geweldig leuke plek vlak bij de Bos en Lommerweg, op vierhoog, met een dakterras. Mijn huisgenoot en ik delen de huur van 1900 euro inclusief per maand, ik betaal iets minder dan de helft omdat ik elk weekend bij mijn vriend ben. Meer kan ik niet missen, omdat ik ook een paard heb en dat kost geld. Hij staat in een dorpje tussen de Ring en Purmerend, maar voor paarden geldt momenteel hetzelfde als voor mensen: de stalprijzen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen.”

Uitkopen

In maart van dit jaar horen Lenssen en haar huisgenoot dat hun huisbaas voor­nemens is het pand te verkopen. “Hij heeft de etages die van hem zijn inmiddels laten taxeren, maar sindsdien hebben we nog niets vernomen. De buren op eenhoog, die er nog niet zo lang woonden, zijn al vertrokken. Omdat mijn huisgenoot de afgelopen jaren voldoende huurrechten heeft opgebouwd kunnen wij hier wel blijven, maar wat er de komende tijd gaat gebeuren is nog onzeker. Onze huisbaas bezit vooral horecapanden in Amsterdam, dus dat hij ons vervangende woonruimte kan aanbieden is onwaarschijnlijk. Het is voor hem voordeliger het pand zonder bewoners erin te verkopen. Dat betekent dat hij ons zou moeten uitkopen, maar met dat bedrag begin je op de huizenmarkt in Amsterdam weinig. Als er straks een nieuwe eigenaar komt die het huis wil gaan renoveren om zo vervolgens de huur flink te kunnen verhogen, wordt het sowieso onmogelijk voor mij om hier nog te blijven wonen. Daarbij, ik ben nu bijna veertig en of het vol te houden is om de rest van mijn leven met een huisgenoot samen te leven, weet ik niet.”

Beeld Jakob van Vliet

Garagebox

Lenssen is zich voorzichtig op vervangende woonruimte aan het oriënteren. “Ik vind het prima om in mijn eentje heel klein te gaan wonen, maar het enige wat ik met mijn salaris kan kopen is een garagebox. Ik zie verder weinig huurhuizen voorbijkomen voor minder dan 1500 euro per maand. Laatst belandde ik een discussie met iemand die tegen me zei dat er niks anders op zit voor mij dan de stad te verlaten. Het kan toch niet zo zijn dat wonen in Amsterdam alleen nog mogelijk is voor mensen die echt heel veel geld hebben of een sociale huurwoning krijgen? Dat is ook helemaal niet goed voor de stad, een diverse mix aan mensen zorgt voor een leukere samenleving. Ik verdien een modaal salaris, maar het is voor mij misschien toch onmogelijk om hier te kunnen wonen en dat voelt heel wrang.”

Huizenjacht De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Dit artikel is onderdeel van een serie over de huizenjagers van Amsterdam: met welke dromen begonnen ze, en welke zijn daar nog van over?

Wie Vera Lenssen (39), officemanager bij een marketingonderzoeksbureau.

Huurt in Bos en Lommer, samen met een huisgenoot, 70 m2. Ze betaalt 870 euro inclusief per maand. In het weekend is ze bij haar vriend, die een koophuis buiten de stad heeft.

Verhuisgeschiedenis 1983-2019 Venlo

2019-2022 Almere

2021-nu Admiraal de Ruijterweg

Beeld John Koning