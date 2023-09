Ver kijken, lekker drinken: 5 x de beste rooftopbars van Amsterdam

Gapp

Eerste Ringdijkstraat 4, Oost

Wat Op de achtste etage van Hotel Casa Amsterdam, een dakterras zónder opsmuk, anders dan het gros van z’n soortgenoten. Geen oesters dus, wel vlammetjes (€9), daarover later meer. De aankleding is gul met groen, het uitzicht op de Zuidas in de verte geeft grootstedelijke sjeu. Nog meer sjeu: Hazesquotes her en der. ‘Kom geef me nog een pilsje. M’n glas is al weer leeg’, uit Een glaasje bier.

Wie Veel groepen, veel buitenlandse studenten of toeristen. Maar ook: dates. En aan de picknicktafels is de voertaal Nederlands bij een groep die op hun laptops werkt. Dat doen ze met bier erbij en in korte broek met slippers. Om nog maar eens te benadrukken: de opsmuk is elders.

Eten Vlammetjes dus, en nachos (€12), maar ook een salade van watermeloen en feta (€13) of loaded fries met pecorino en truffel (€11), vega bbq-chicken (€12) of chili sin carne (€13). De crispy bloemkoolroosjes (€8) met curry mayonaise gaan geweldig samen met een pilsje.

Drinken Ja, bier dus. Niet dat er niks anders te krijgen valt, maar het biermenu is uitgebreid en gaat vrolijk veel kanten op. Geen wonder: ze noemen zichzelf een rooftop beergarden. De categorieën zijn lokaal verwoord, met Uilezeik, Engelenpis en Helemaal Kachel. Bijna alles komt van dichtbij, maar er zijn vier Belgische opties.