Veilige fietsers opgelet: bent u de beste doortrapper van uw stadsdeel?

Beeld Getty Images

Hoe win ik de Beste Doortrapper 2022-bokaal?

“In Amsterdam gaat het per stadsdeel, zeven plus Weesp. Tot 14 oktober kan iedereen iedereen nomineren, ook zichzelf. We merken dat de meeste mensen iemand anders voordragen, vaak iemand die een ervaring heeft gehad, een ernstig ongeluk, een ongeval. Zij worden daarna vaak ambassadeurs van het veilige fietsen.”

Hoe draag ik iemand voor?

“Met een fietsverhaal. Dat kan je doen in de vorm die bij jou of de persoon past: een geschreven verhaal, kort of langer, maar een filmpje kan ook. Als het maar duidelijk maakt hoe deze persoon veilig fietsend door de stad gaat.”

Ik begrijp dat de wedstrijd voortkomt uit een overheidscampagne, Doortrappen.

“Ja, die is in het leven geroepen omdat er ontzettend veel eenzijdige ongelukken gebeuren met ouderen op de fiets. We worden steeds ouder en er zijn ook steeds meer ouderen, dat is zo, maar we moeten eerlijk zijn: een deel komt ook door de elektrische fiets. De overheid heeft toen besloten met Doortrappen te beginnen.”

Wat adviseert de campagne?

“Via gemeentes, maatschappelijke organisaties, ergotherapeuten, fietsenmakers en buurthuizen willen we mensen voorlichten over veilig fietsen. Dat kan al iets simpels als een achteruitkijkspiegel zijn. Het streven is dat mensen doorfietsen tot hun honderdste, want fietsen is ook gezond en sociaal natuurlijk.”

Het kabinet wil dat ik doorfiets tot mijn honderdste? Ik ben al blij als ik morgenochtend nog adem.

“Onze ambitie ligt zelfs hoger. Waarom zou je stoppen met fietsen op je honderdste? Als je het maar veilig doet.”

Nomineren kan via Doortrappen.nl, winnaars krijgen een bokaal en een thermosfles.