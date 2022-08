Vegetarische traybake en loaded potato met spekjes en cheddar: vijf fijne gerechten

Maandag

Traybake met tuinbonen, vegetarische kip en mozzarella

Ingrediënten voor 2 personen

150 gr tuinbonen

1 teentje knoflook

200 gr romatomaten

150 gr broccoli

1 citroen

160 gr vegetarische kipstuckjes

100 gr mozzarellabolletjes

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Kook de tuinbonen 2 min. in een pan met water. Giet af en spoel met koud water.

2. Pel en snijd de knoflook fijn, snijd de romatomaten in blokjes en de broccoli in roosjes van maximaal 3 cm groot.

3. Meng de groente met de kipstuckjes en het sap van een halve citroen. Snijd de rest van de citroen in plakjes.

4. Verdeel het mengsel over een ovenschaal en top af met de mozzarellabolletjes en partjes citroen. Plaats in een voorverwarmde oven voor 20 min. tot de groente gaar zijn en de mozzarella gesmolten is. Haal uit de oven en serveer warm.

Dinsdag

Loaded potato met spekjes en cheddar

Ingrediënten voor 2 personen

2 kruimige aardappels

2 el zonnebloemolie

60 gr gerookte spekreepjes

4 el zure room

10 gr verse cheddarkaas

4 gr bieslook

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven voor op 200°C. Prik de aardappels rondom in met een vork en bestrijk met zonnebloemolie. Leg de aardappels op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze gedurende 60 min. goudbruin in de oven. Draai halverwege om.

2. Bak de spekreepjes in een pan en giet het vet af.

3. Haal de aardappels uit de oven. Maak in de lengte een inkeping, maar snijd de aardappels niet helemaal door. Maak het aardappelkruim los met een vork.

4. Besmeer de binnenkant van de aardappel met 1 el zure room en verdeel hierover de uitgebakken spekreepjes. Meng het losgemaakte aardappelkruim met de zure room en spekjes. Rasp hier de cheddar overheen en verdeel extra zure room over de aardappel. Herhaal dit met de andere aardappel.

5. Hak de bieslook fijn en top hier de aardappel mee af.

Woensdag

Gemarineerde zalm met little gem

Ingrediënten voor 2 personen

15 takjes dille

2 takjes munt

1 citroen

1 tl zeezout

2 zalmfilets (180 gr per stuk)

1 krop little gem

80 gr komkommer

30 gr mayonaise

peper en zout

40 gr granaatappelpitjes

Bereidingswijze

1. Hak de takjes dille en blaadjes munt fijn. Was de citroen en rasp de schil met een fijne rasp. Meng de citroenrasp met de dille, munt en het zeezout. Pers het sap uit de citroen en meng driekwart ervan door het kruidenmengsel. Bedek de zalmfilet met het kruidenmengsel en laat dit 60 minuten marineren.

2. Maak de barbecue aan en laat deze goed warm worden. Snijd de little gem over de lengte door de helft. Snijd de komkommer in blokjes van 1 cm.

3. Meng de mayonaise met de rest van de citroensap en eventueel een eetlepel water, zodat een dunne dressing ontstaat. Breng op smaak met peper en zout.

4. Gril de little gem op de snijkant, zodat er een grilstreep ontstaat. Leg deze met de gegrilde kant omhoog op het bord. Strooi de blokjes komkommer en granaatappel erover.

5. Schroei alle kanten van de zalm dicht op de barbecue, 1-2 minuten per kant is voldoende. De zalm mag nog rosé zijn van binnen. Snijd de zalm in dunne plakjes en serveer op de little gem. Maak het gerecht af met de citroendressing.

Donderdag

Gegrilde zoete aardappel met halloumi

Ingrediënten voor 2 personen

400 gr zoete aardappel

100 gr ui

1 teentje knoflook

3 takjes rozemarijn

2 el olijfolie

peper en zout

200 gr halloumi

2 takjes platte peterselie

Bereidingswijze

1. Maak de barbecue aan en laat goed warm worden. Was ondertussen de zoete aardappel en snijd in blokjes van ongeveer 2 centimeter. Pel en snijd de ui in grove stukken. Pel de knoflook en snipper fijn. Ris de rozemarijn van de takjes en hak fijn.

2. Meng de blokjes aardappel met de ui, knoflook, rozemarijn en olijfolie. Breng op smaak met peper en zout. Verdeel het geheel over de gietijzeren pan of grillschaal.

3. Bak het geheel in de pan of schaal op de barbecue met gesloten deksel in ongeveer 25-30 minuten gaar. Om de 10 minuten goed omscheppen.

4. Snijd ondertussen de halloumi in plakken van 1 cm dik en hak de peterselie fijn. Vet het barbecuerooster goed in en gril de halloumi aan beide kanten ongeveer 2-3 minuten. Serveer de halloumi op de zoete aardappel en ui en maak af met de gehakte peterselie.

Vrijdag

Biefstuk in pittige marinade

Ingrediënten voor 2 personen

2 biefstukken

5 blaadjes basilicum

3 takjes peterselie

3 takjes tijm

1 tl gerookte paprikapoeder

6 el olijfolie

2 tl mosterd

2 el wittewijnazijn

zwarte peper

Bereidingswijze

1. Haal de biefstukken 30 min. voor het marineren uit de koelkast om ze op kamertemperatuur te laten komen.

2. Hak de basilicum en peterselie fijn. Ris de blaadjes van de tijm. Meng met het gerookte paprikapoeder, de olie, mosterd en wittewijnazijn.

3. Bestrijk de biefstukken aan alle zijdes met de marinade. Wikkel in plasticfolie en laat ten minste 3 uur in de koelkast staan.

4. Laat opnieuw de biefstukken 30 min. voor gebruik op kamertemperatuur komen.

5. Verwarm een grillpan goed voor op hoog vuur. Draai het vuur wat lager. Grill 2-3 min. per kant. Voorkom dat de biefstukken aan de pan blijven kleven. Draai het vlees in de pan met behulp van een tang.

6. Haal de biefstukken uit de pan. Breng op smaak met peper. Wikkel in met aluminiumfolie en laat 10 min. op kamertemperatuur rusten.

7. Snijd voor serveren in reepjes.

