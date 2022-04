Vegetarisch dineren in Het Hem: voor liefhebbers van oude fermentatietechnieken en diepe smaken

Restaurant Bois. Beeld Daphne Lucker

De grote ruimte, natuurlijk verlicht door de vele ramen, heeft met zijn witte pilaren, planten en betonnen vloer een industriële en tegelijk klassieke sfeer. Het houten meubilair is eenvoudig, wat toepasselijk is voor deze zaak: bij restaurant Bois draait het immers om het eten.

Het restaurant is onlangs geopend in cultureel centrum Het Hem in Zaandam. Chef-eigenaar Arvid Schmidt, tevens eigenaar van restaurant Entrepot aan het Entrepotdok, wil gasten graag een unieke vegetarische ervaring bieden. “We maken veel gebruik van oude fermentatietechnieken en diepe smaken. Het is een beetje afhankelijk van het seizoen wat we aanbieden. We kijken naar wat de natuur en onze groentetelers voor ons hebben, zo combineren we versheid en kwaliteit.”

Bezoekers kunnen na een middag kunst en cultuur terecht voor een vegetarisch achtgangendiner (€70) met bijbehorend wijnassortiment (€60). Voor mensen met wat minder tijd die een of twee bordjes willen eten met een glas wijn, is er ook een selectie van het menu à la carte. De wijnen variëren van 33 tot 120 euro. Het restaurant is alleen geopend van vrijdag tot zondag.

Naast Bois is, ook in Het Hem, bakkerij Solinger geopend, die zich met name richt op zuurdesembrood. Er wordt veel samengewerkt tussen restaurant en bakkerij, niet in de laatste plaats omdat beide eigenaren met elkaar getrouwd zijn. Schmidt: “Ik bied gasten graag het brood van mijn vrouw aan tijdens de maaltijd, soms krijgen ze ook wat mee achteraf.”

