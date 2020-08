Vegan Sushi Bar: een sympathieke poging, maar niet vissig genoeg

Vegan Sushi Bar. Beeld Monique Van Loon

Waar bestellen we?

Ik moedig restaurants waar plantaardig wordt gekookt graag aan. Zeker als er voor een niet voor de hand liggende keuken wordt gekozen, zoals de Japanse, waar vis toch vaak de hoofdrol speelt. Daarom ­vandaag in de test: Vegan Sushi Bar.

Wat stoppen ze daar dan in de maki’s?

Hier werken ze veelal met visvervangers die op hun zwemmende broertjes moeten lijken. Zo zie ik verrassende rolls met een varianten als ‘garnalen’, ‘zalm’ of ‘krab’, maar ook eentje met spinazie, avocado en komkommer.

Verder op de kaart: een aantal bij­gerechten, sashimi en gunkan (van die gevulde zeewierbootjes), één dessert en originele drankjes, zoals yuzu seltzer en kombucha.

Rijden maar!

Na dertig minuten stopt de bezorger voor de deur. In de tas vind ik niet de geijkte plastic doosjes zoals bij menig concurrent, maar duurzame kartonnen exemplaren. Er zitten drie zakjes Kikkoman-sojasaus bij en ingelegde gember. Geen wasabi.

Ik begin met het gerecht waar ik misschien nog wel het meest benieuwd naar ben: de ‘zalm’ sashimi (€5,50) – mijn excuses, dit artikel bevat nogal wat aanhalings­tekens. Vier perfect langwerpige roze ­reepjes, die qua looks niet onderdoen voor the real thing, maar qua smaak voor mij niet vissig genoeg zijn. De structuur is me iets te gummi-achtig, alsof er te veel gelerend bindmiddel in zit. Het is een sympathieke poging, maar voor mij niet voor herhaling vatbaar.

De gyoza (€5,50), vier dikkerds, maken me wel blij. Goed gevuld, lekker hartig en aan één kant krokant aangebakken. Fijn!

‘Zalm’-sashimi ziet er goed uit, maar is niet vissig genoeg. Beeld Monique Van Loon

Wat at je nog meer?

Tijd voor de rolls, die zo prachtig verpakt zijn dat het wel bonbonnetjes lijken. Voor de basis is dieppaarse Thaise rijst gekozen; deze heeft veel bite en dat is best lekker, maar toch mis ik het plakkerige en lichtere van Japanse sushi-rijst.

De mighty mushroom (€16) is gevuld met verschillende paddenstoelen – shiitake, enoki, shimeji – en dunne, beetgare groene asperges. Het dotje truffelmayo erop doet me niet zo veel, maar de sushi zelf is erg smakelijk. Wel vind ik de prijs van 2 euro per stukje een tikje fors.

De shrimp-less tempura crunch (€13) is knap gemaakt; het lijkt net gefrituurde garnaal. Fijn krokant ook, door de tempura. Dooreters zijn het niet echt, omdat het geheel toch wat log aanvoelt door het type rijst. De vis van klassieke sushi mis ik niet, wel het frisse, romige en plakkerige. Maar al met al: een heel mooie poging, en zeker voor de vegans onder ons een prima besteladres.