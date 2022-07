Vegan bowls of een slowjuice sapje bij Rå aan de Ceintuurbaan

Beeld Sophie Saddington

Aan de Ceintuurbaan in De Pijp is in mei saladebar Rå geopend. Je kunt er terecht voor vegan bowls en juices. Terwijl fietsend Amsterdam voorbij sjeest, kom je in de saladebar gezond tot rust. Cazimir Boon (27) droomde al een tijdje van een eigen zaak. Toen een oud-studiegenoot en goede vriend hem een franchisevestiging van het door hem bedachte concept Rå aanbood, twijfelde Boon geen moment: “De onrust van ondernemen is altijd onderdeel van mij, ik ben altijd met iets bezig.”

Na een vestiging in Groningen en Hamburg, is er dus nu ook een Rå Amsterdam. Je hebt er keuze uit verschillende bowls en juices. Zelf kiest de eigenaar altijd voor de Roasty Rio-salade (€12,90): “Deze is lekker fris.” Alle salades zijn geïnspireerd op wereldsteden. Van de Manhattan Mango (€11,90) tot de Tokyo Teriyaki (€13,50). Daarnaast kun je kiezen voor een vers van de pers slowjuice sapje (variërend van €5,50 tot €5,90).

Alles is vegan en geïnspireerd op de Scandinavische folklore van Rå (uitspraak: [/ro:/] / [/roh:/]), wat letterlijk vertaald rauw betekent. Volgens het oeroude volksgebruik heeft elk product een eigen spirit. “Het is iets waar wij bij Rå ook in geloven.”

Boon heeft al het vertrouwen dat Rå bowls, net als de vestigingen in Groningen en Hamburg, zal uitgroeien tot een succes. Zijn zaak is naar eigen zeggen in Amsterdam onderscheidend genoeg: “Alles is vegan en daarbij doen we geen concessies aan de kwaliteit.”

Rå bowls Ceintuurbaan 276h

