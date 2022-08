Veel overleggen, veel repeteren: The Fifth Element is altijd in het oefenlokaal te vinden

Oefenen in de garage, een demo opnemen en op het podium staan: spelen in een band is voor veel jongeren een droom. Deze jonge Amsterdammers doen het. Het Parool gaat bij ze langs. Deze week: The Fifth Element.

Sinds oktober 2021

Genre poprock, blues en jazz, spelen covers en werken aan eigen muziek

Bandleden drummer Joppe Bartels (15, Amstelveen), gitarist/zanger Mattheo Burris (16, Amstelveen), gitarist Karst van Exel (13, Amsterdam), zangeres Farah Fathallah (18, Amstelveen), pianist Benjamin Felixdaal (15, Amsterdam)

Kennen elkaar van de Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB)

Repeteren in het muzieklokaal op school, in pauzes en na schooltijd

Aantal optredens 2

Benjamin: “Dit is het muzieklokaal van de CSB. Hier begonnen wij samen met muziek maken. Hoewel we in andere jaarlagen zitten, kunnen we het goed met elkaar vinden.”

Karst: “Iedereen is ook gelijk in de band.”

Farah: “We zijn bijna altijd hier, in de pauzes en na school. Zoek je een van ons, dan is het muzieklokaal de eerste plek waar je moet kijken.”

Mattheo: “Het klikt muzikaal tussen ons. Covers eigen maken is ons ding. Je kunt een liedje nooit precies nadoen, dus dan kun je het beter aanpassen en daarbij focussen op onze sterke punten. Zo speelden we tijdens een talentenshow op school King of Everything van Dominic Fike. Dat veranderden we helemaal. Joppe kreeg bijvoorbeeld een drumsolo. Dan kan een rockdrummer zoals hij harder spelen in een rustiger nummer.”

Farah: “We hebben een Spotifyplaylist waar we allemaal liedjes in gooien. Daaruit kiezen we later wat we gaan spelen. Werken aan eigen nummers gebeurt deels via de groepsapp. Daarin sturen we opnames.”

Joppe: “Iedereen maakt eigen partijen, die we later samenvoegen. We hebben allemaal de vrijheid om een partij te spelen waar we tevreden mee zijn. We overleggen veel. Mattheo geeft soms ook tips voor drumpartijen.”

Mattheo: “Terwijl ik niet kan drummen. Maar dat is het fijne aan muzikale mensen. Als ik tegen Joppe ‘padoem-ba-die-ba’ zeg, kan hij dat gewoon spelen.”

Karst: “Mattheo is een soort bandleider. Iedereen luistert naar hem, dat vind ik fijn. Dan zitten we te jammen, stelt hij voor om iets anders te doen en dan proberen we dat.”

Benjamin: “Joppe is echt de laatkomer en Karst reageert nooit op Whatsapp. Onze toekomstplannen? Het liefst gaan we lang door met deze band.”

Joppe: “En we willen nu eigen muziek gaan uitwerken. Mijn droom is ook om hier mijn beroep van te kunnen maken.”