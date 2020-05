Veel mag weer vanaf 1 juni: hier kun je terecht, en zo kom je binnen

Werk van fotograaf Vivian Maier in Foam. Beeld Estate of Vivian Maier, Courtesy Maloof Collection and Howard Greenberg Gallery, New York.

Musea

Allard Pierson, Oude Turfmarkt 127. Vanaf 1 juni. 1 juni om 12.00 uur, daarna 10.00-17.00 uur, online reserveren.

Amsterdam Museum, Kalverstraat 92. Vanaf 1 juni. 1 juni om 12.00 uur, daarna van 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Anne Frank Huis, Westermarkt 20. Vanaf 1 juni, 9.30- 16.30 uur. Online reserveren.

Arti et Amicitae, Rokin 112. Vanaf 2 juni, di t/m zo 12.00- 18.00 uur. Reserveren: 020-6245134, di t/m zo 12.00-17.00 uur.

● Artis en Micropia

Plantage Kerklaan 38-40. Vanaf 1 juni, 09.00-18.00 uur. Online reserveren.

Eenrichtingsverkeer in Artis

Artis is al sinds 21 mei open voor bezoekers en op 1 juni opent ook het Artis-Micropia Museum zijn deuren weer. Online reserveren met een starttijd is verplicht, er zijn gescheiden in- en uitgangen en alle smalle paden zijn eenrichtingsverkeer geworden. Ben je benieuwd wat het coronavirus nu ­precies is en waar het vandaan komt? Tijdens een bezoek aan Micropia ontdek je er meer over en kun je vragen stellen aan één van de laboranten in het museum.

Body Worlds Amsterdam, Damrak 66. Vanaf 1 juni, zo t/m do 12.00 -18.00 uur, vr en za 10.00-20.00 uur. Online reserveren.

Cobra Museum, Sandbergplein 1, Amstelveen. Vanaf 1 juni, 11.00-17.00 uur. Online reserveren.

Diamant Museum, Paulus Potterstraat 8. Vanaf 1 juni, 1 juni vanaf 12.00 uur, daarna 09.00-17.00 uur. Online reserveren.

Eye, IJpromenade 1. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, zo t/m do 09.30-22.00, vr en za 09.30-23.00 uur. Online reserveren.

Foam, Keizersgracht 609. Vanaf 1 juni, ma-wo 10.00-18.00 uur, do-vr 10.00-21.00 uur, za-zo 10.00-18.00 uur. Online reserveren.

Framer Framed, Oranje-Vrijstaatkade 71. Vanaf 2 juni, di t/m vr 12.00-17.00 uur. Reserveren via: reserveren@framerframed.nl

Heineken Experience, Stadhouderskade 78. Vanaf 4 juni, 12.30-21.30 uur. Online reserveren.

Hermitage, Amstel 51. Vanaf 1 juni, 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2a. Vanaf 1 juni, 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Huis Marseille, Keizersgracht 401. Vanaf 1 juni, za t/m di 10.00-18.00 uur, wo t/m vr 10.00-21.00 uur. Online reserveren.

Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1. Vanaf 1 juni, 11.00-17.00 uur. Online reserveren.

Kattenkabinet, Herengracht 497. Vanaf 1 juni, vr 10.00-17.00, za en zo 12.00-17.00 uur. Reserveren is niet mogelijk. Het Kattenkabinet hanteert het supermarktsysteem. Je kunt dus spontaan langskomen. Bij binnenkomst krijg je een nummertje, zo weten ze hoeveel mensen er binnen zijn.

Madame Tussauds, Dam 20. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Moco Museum, Honthorststraat 20. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna zo t/m do 09.00-19.00 uur, vr en za 09.00-20.00 uur. Online reserveren.

Museum het Grachtenhuis, Herengracht 386. Vanaf 2 juni, di t/m zo 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 38-40. Vanaf 2 juni, ma-za 10.00 tot 18.00 uur, zo 13.00-18.00 uur. Online reserveren.

Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4. Vanaf 2 juni, di t/m zo 10.00-18.00 uur. Online reserveren.

Museum Het Schip, Oostzaanstraat 45. Vanaf 1 juni, 1 juni 12.00-17.00 uur, daarna di t/m zo 11.00-17.00 uur. Online reserveren.

Museum Van Loon, Keizersgracht 672. Vanaf 3 juni, wo, do en vr 12.00-19.00 uur, za en zo 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

NEMO Science Museum, Oosterdok 2. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna 10.00-17.30 uur. Online reserveren.

● Nieuwe Kerk, Da m

Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna 10.00-17.00 uur. Tickets zijn uitsluitend online en in tijdslots verkrijgbaar.

World Press Photo

De Nieuwe Kerk opent maandag zijn deuren voor de World Press Photo Exhibition 2020 die te zien is tot 29 november. Deze tentoonstelling laat de winnende producties zien uit de 63ste World Press Photo Contest en uit de 10de Digital Storytelling Contest. De Nieuwe Kerk heeft aanpassingen gedaan aan de tentoonstellingsroute om een afstand van anderhalve meter tussen bezoekers te waarborgen.

● Oude Kerk

Oudekerksplein 23. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna ma t/m za 10.30-16.00 uur (10.30-11.00 uur gereserveerd voor kwetsbaren), zo 13.00-16.00 uur. Online reserveren.

Privénacht in de Oude Kerk

Na dertien weken dicht geweest te zijn, opent de Oude Kerk zijn deuren maandag voor de tentoonstelling Poems for Earthlings, een installatie van de Argentijnse kunstenaar Adrián Villar Rojas die gaat over tijden van crisis en de invloed van mensen op de aarde. Architectuur, geluid, licht, geur, luchtvochtigheid, akoestiek en temperatuur komen hierin samen. Er is ook de mogelijkheid om de hele kerk te reserveren, om er alleen of samen met iemand een nacht door te brengen of om er naar een privéconcert op het orgel te luisteren.

Outsider Art Museum, Amstel 51. Vanaf 1 juni, 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Rijksmuseum, Museumstraat 1. Vanaf 1 juni; 1 juni van 12.00-17.00 uur, daarna dagelijks van 09.00-17.00 uur. Online reserveren.

Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1. Vanaf 1 juni, 1 t/m 14 juni 12.00-17.00 uur, daarna 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Stedelijk Museum, Museumplein 10. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna 10.00-18.00 uur. Online reserveren.

Imperial Courts, video-installatie van Dana Lixenberg in het Stedelijk Museum. Beeld Courtesy Dana Lixenberg and GRIMM Amsterdam / New York

Tekenkabinet, Amstelpark 13. Vanaf 5 juni, vr, za, zo 12.00-17.00 uur. Online reserveren.

Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2. Vanaf 1 juni, 1 juni vanaf 12.00 uur, daarna di t/m zo 10.00-17.00 uur. Online reserveren.

Uitvaartmuseum Tot Zover, Kruislaan 124. Vanaf 4 juni, do t/m zo 11.00-16.00 uur. Online reserveren.

Van Eesteren Museum, Noordzijde 3. Vanaf 20 juni, do t/m zo 12.00-17.00 uur. Binnenkort online te reserveren.

Van Gogh Museum, Museumplein 6. Vanaf 1 juni, 1 juni 12.00-17.00 uur, de rest van juni 09.00-17.00 uur, daarna 09.00-18.00 uur. Online reserveren.

Verzetsmuseum, Plantage Kerklaan 61. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, daarna ma t/m vr 10.00-17.00 uur, za en zo 11.00-17.00 uur. Online reserveren.

Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141C. Vanaf 2 juni, ma, di en do 10.00-16.00 uur. Online reserveren.

Museum. Onder: Michelle David & The Gospel Sessions, live via Paradiso. Beeld Redferns

Muziek

Afas Live, Arena Boulevard 590. Blijft dicht tot september, vanaf 1 juni is Afas Live open voor zakelijke events, met anderhalve meter afstand.

Bitterzoet, Spuistraat 2 HS. Blijft dicht tot september.

Buiksloterkerk, Buiksloterkerkpad 10. Blijft dicht tot september.

● Concertgebouw

Concertgebouwplein 10. Blijft dicht tot september.

Dan maar online

Het Concertgebouw biedt een aantal streams aan, waaronder die van eerdere Zondagochtend Concerten en streams uit het archief van het Concertgebouw en vijftien andere Europese klassieke concertzalen, die via Facebook worden uitgezonden. Verder zendt het Concertgebouw elke woensdag om 12.30 uur een Empty Concertgebouw Session uit, met grote muzikanten die in een leeg Concertgebouw optreden, onder wie Trijntje Oosterhuis, Amsterdam Sinfonietta en Karsu. Zie www.concertgebouw.nl.

Liza Ferschtman, op 7 juli in het Concertgebouw. Beeld Het Concertgebouw / Bernd Köhn

Melkweg, Lijnbaansgracht 234A. Openingsdatum nog onbekend. De Melkweg is bezig met inventariseren of concerten voor dertig of honderd mensen mogelijk zijn. Op 17 juli, de dag waarop de Melkweg precies 50 jaar bestaat, organiseert het poppodium een groot onlinefestival.

Muziekgebouw aan ’t IJ, Piet Heinkade 1. Blijft dicht tot september. Muziekgebouw aan ’t IJ zendt met enige regelmaat livestreams van concerten uit, zie: muziekgebouw.nl.

● Paradiso

Weteringschans 6-8. Blijft dicht tot september.

Een exclusief publiek

Maandag vindt in Paradiso de dertigste editie van het Oud Hollandsch Acid Feest (Ohaf) plaats. Dj’s Joost van Bellen en Dimitri draaien dan voor een exclusief publiek van slechts vijf bezoekers, die door loting worden geselecteerd. Je kunt een donatie van minimaal vijf euro doen. Vijf gelukkigen winnen een gouden ticket, de hoogte van je donatie speelt geen rol. Verder gaat Paradiso livestreams van optredens met 30 man publiek uitzenden. Zo is er elke zondagochtend een optreden van Michelle David & The Gospel Sessions.

Q-Factory, Atlantisplein 1. Vanaf 1 juni. Repetitieruimte 12.00-21.30 uur, café 10.00-01.00 uur. Reserveren: repeteren@q-factory-amsterdam.nl of horeca@q-factory-amsterdam.nl

Tolhuistuin, Tolhuisweg 3. Vanaf 1 juni. Buiten, in de Tolhuistuin worden exclusieve concerten op anderhalve meter georganiseerd, en ook kun je er danslessen volgen. Zie https://tolhuistuin.nl.

Bijzondere locaties, zoals de Vondelkerk, Amstelkerk, De Duif en ’t Zonnehuis. Vanaf 1 juni zijn cultuurliefhebbers weer welkom in de Bijzondere Locaties van Stadsherstel, waarbij de richtlijnen van de Rijksoverheid en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in acht worden genomen. Zie www.stadsherstel.nl.

Still uit Ema, de nieuwe film van de Chileense regisseur Pablo Larraín.

Bioscopen

Cinecenter, Lijnbaansgracht 236. Vanaf 4 juni, dagelijks vanaf 10.00 uur. Online reserveren.

Cinema of the Dam’d, Overtoom 301, tweede verdieping. Openingsdatum nog onbekend.

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10. Vanaf 1 juni, 10.30-23.30 uur. Online reserveren.

De Uitkijk, Prinsengracht 452. Vanaf 1 juni. Openingstijden: vanaf een half uur voor de eerste voorstelling tot een kwartier na aanvang van de laatste voorstelling. Online reserveren.

Euroscoop, Buikslotermeerplein 2003. Vanaf 1 juni, 12.00-00.00 uur. Online reserveren.

Eye, IJpromenade 1. Vanaf 1 juni, 1 juni om 12.00 uur, zo t/m do 09.30-22.00 uur, vr en za 09.30-23.00 uur. Online reserveren.

FC Hyena, Aambeeldstraat 24. Vanaf 1 juni, 11.00-23.00 uur. Online reserveren.

Filmhallen, Hannie Dankbaarpassage 12. Vanaf 1 juni, 1 juni 12.00 uur, de rest van de week 10.00-00.00 uur. Online reserveren.

Filmhuis Cavia, Van Hallstraat 52-I. Gaat naar verwachting half juni open. Online reserveren.

Het Ketelhuis, Pazzanistraat 4. Vanaf 1 juni, 1 juni 12.00-1.00 uur, daarna zo t/m do 10.00-01.00 uur, vr en za 10.00 -02.00 uur. Online reserveren.

Kriterion, Roetersstraat 170. Vanaf 1 juni, 1 juni 12.00-01.00, zo t/m do 12.00-01.00 uur, vr en za 12.00-03.00 uur. Online reserveren.

LAB111, Arie Biemondstraat 111. Vanaf 1 juni, 11.00-00.00 uur. Online reserveren.

Melkweg Cinema, Lijnbaansgracht 234A. Openingsdatum nog onbekend.

Oxville, Meer en Vaart 300.Vanaf 3 juni. Openingstijden: 30 minuten voor de eerste film, verschilt per dag. Online reserveren.

Pathé, meerdere locaties.Vanaf 1 juni 12.00 uur. Online reserveren.

Rialto, Ceintuurbaan 338. Vanaf 1 juni, 14.00-23.00 uur. Online reserveren.

Studio/K, Timorplein 62.Vanaf 1 juni, zo t/m do 11.00-01.00 uur, vr en za 11.00-03.00 uur. Online reserveren.

The Movies, Haarlemmerdijk 159-163. Vanaf 1 juni, 1 juni om 13.00 uur. Daarna om 10.00 uur. Online reserveren.

Sisi Boy van Steef de Jong, vanaf 16 juni in Bellevue. Beeld Tim Stet

Theaters

Bellevue, Leidsekade 90. Vanaf 2 juni gaan het theater en theatercafé de Smoeshaan open. Online reserveren.

Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282. Vanaf 12 juni. Online reserveren.

Boom Chicago, Rozengracht 117. Vanaf 6 juni elke zaterdag om 22.00 uur de livegestreamde show Shot of Improv: online Pandemic edition, op 1 juli gaat Boom Chicago weer open voor publiek. Online reserveren.

Brakke Grond, Nes 45. Vanaf 3 juni, ma t/m vr 10.00-18.00 uur, za en zo 13.00-18.00 uur. Reserveren: via bezoek@brakkegrond.nl

Carré, Amstel 115-125. Openingsdatum nog niet bekend.

Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50. Openingsdatum nog niet bekend. Vrijdag 5 en 19 juni staat om 8.00 uur een online morning rave session gepland. Die zijn gratis.

Crea, Nieuwe Achtergracht 170. Dinsdag openen het café, de studiohuur en studenten de kantoren. Het is nog niet bekend wanneer er weer voorstellingen zullen plaatsvinden. Online reserveren of via 020 525 1414.

● DeLaMar

Marnixstraat 402. Vanaf 6 juni. Online reserveren of via 0900 1010202.

Voor de theatermakers

Het DeLaMar Theater opent op 6 juni met een aangepast programma, genaamd Klein publiek, groot gebaar. De volledige opbrengst gaat naar artiesten. Tevens zijn er voorstellingen te zien die speciaal voor de nieuwe theatersituatie gemaakt zijn, zoals het toneelstuk En de laatste doet het licht uit, met onder anderen René van Kooten en William Spaaij en de monoloog Schijn van Fahd Larhzaoui.

Sweet like a chocolate van ICK vanaf 11 juni in DeLaMar. Beeld Alwin Poiana

Frascati, Nes 63. Vanaf 18 juni. Online reserveren.

● ITA

Leidseplein 26. Vanaf 1 juni, voor zowel het theater als de ITA-brasserie. Online reserveren.

Open met een première

De opening van het Internationaal Theater Amsterdam (ITA) op 1 juni wordt gevierd met een première: Hans Kesting speelt Wie heeft mijn vader vermoord van Édouard Louis. Tijdens de première en de voorstellingen in juni worden maximaal dertig mensen in de Stadsschouwburg toegelaten, exclusief personeel. Als het aantal besmettingen niet weer te snel gaat groeien, verruimt het ITA het aantal bezoekers op 1 juli naar honderd man.

Kleine Komedie, Amstel 56-58. Blijft naar verwachting dicht tot september

Theater De Krakeling, Nieuwe Passeerdersstraat 1. Naar verwachting weer open in september.

● Meervaart

Meer en Vaart 300. Vanaf 1 juni. Openingstijden: een half uur voor aanvang van elk programma. On­line reserveren.

Intieme voorstellingen

De Meervaart presenteert intieme muziek- en dansvoorstellingen, cabaret en films in een 1,5 metersetting. Maandag opent het theater met een concert van pianist Feico Deutekom. Verder staan onder anderen zangeres Karima El Fillali, dansperformance Let’s Go ISH, stand-upcomedian Anuar en films als Amazing Grace en Wickie en het Magische Zwaard op het programma.

Nationale Opera & Ballet, Waterlooplein 22. Blijft naar verwachting dicht tot september.

Podium Mozaïek, Bos en Lommerweg 191. Maandag gaat het café-restaurant van Podium Mozaïek open, vanaf dan zijn ook de studio’s en de theaterzaal beschikbaar voor verhuur. Op 11 en 25 juni zendt Mozaïek het livestreaming programma Mozaïek Sneak uit. Andere voorstellingen worden vanaf september verwacht.

Het café-restaurant is geopend op ma t/m vr van 12.00-20.00 uur en op za en zo van 10.00-20.00 uur. Zakelijke verhuur via zaalverhuur@podiummozaiek.nl of 020 5800388. Tafelreserveringen online of 020-5800383.

Theater de Omval, Ouddiemerlaan 104. Vanaf 4 juni, voor films, verhuur en ook Grand Café Blauw opent dan. Het is nog niet bekend wanneer er weer voorstellingen zullen plaatsvinden. Online reserveren, info@theaterdeomval.nl, 020-6001897 of via een WhatsApp­bericht naar 0683347281.

Tobacco Theater, Nes 75-87. Vanaf maandag stelt Tobacco Theater gratis of tegen een kleine vergoeding zijn zalen beschikbaar aan o.a. muzikanten, theatergroepen, fotografen en klassieke ensembles. De zalen zijn tegen een hogere vergoeding te huur voor livestreamconcerten en vergaderingen op 1,5 meter afstand. Het is nog niet bekend wanneer er weer voorstellingen zullen plaatsvinden. Reserveren: voor zaalverhuur, mail naar erik@tobacco.nl.

Toomler, Breitnerstraat 2. Openingsdatum naar verwachting 4 juni. Online reserveren.

Vondelpark Openluchttheater, Vondelpark 5a. Het is nog niet bekend wanneer er weer voorstellingen zullen plaatsvinden.

Westergastheater, Pazzanistraat 33. Vanaf maandag is het theater te huur als evenementenlocatie. Het is nog niet bekend wanneer er weer voorstellingen zullen plaatsvinden. Online reserveren.