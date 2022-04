Veel huisdieren zijn te zwaar en krijgen professionele hulp met afvallen: ‘Zijn vacht verhult veel’

Labradoedel Sammy krijgt hydrotherapie bij FHCD aan de Ookmeerweg. Hij traint zijn spieren en moet afvallen. Beeld Renate Beense

“Goed zo, Sammy. Vrouwtje is hier, hoor”, zegt Monique Heere (50). Op haar hurken moedigt ze haar hond aan die op dat moment een topprestatie levert: drie keer drie minuten stevig doorwandelen op een loopband in een glazen bak. Dat lijkt misschien niet indrukwekkend, het is het wel: Sammy ploegt enthousiast door de natuurlijke weerstand van het warme water waarmee de bak gevuld is. “Hij valt na zo’n sessie thuis altijd direct in slaap,” verzekert Heere. “Dit is echt krachttraining.”

Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel mis met de vrolijke Sammy. Toch gaat de hond naar een chiropractor en moet hij elke week op de weegschaal bij dierenfysiotherapeut Irene Feenstra (47) van FHCD, een fysio- en hydrotherapiepraktijk gevestigd in de Dierenopvang Amsterdam aan de Ookmeerweg. “Sinds ik weer op kantoor mag werken, gaat Sammy naar de opvang,” vertelt zijn baasje. “Daar heeft hij tijdens het spelen met andere honden een misstap gemaakt en zijn heupspieren overrekt.”

En dus moet labradoedel Sammy trainen. Om zijn spieren sterker te maken, maar óók om af te vallen. Deze week weegt Sammy 31,7 kilo – een kilo minder dan vorige week. Hij moet weer richting de 26. Wie goed kijkt ziet een ontluikend buikje. Feenstra: “Je ziet het bij zijn flanken, maar zijn vacht verhult veel. Bij lang niet elke hond is het overgewicht even goed zichtbaar.”

Pijnvrij trainen

Fysiotherapeut Feenstra ziet grofweg twee typen honden op het spreekuur: honden die net als Sammy een blessure hebben en waarbij de kilo’s eraan vliegen omdat ze minder kunnen bewegen, en honden die door stevig overgewicht gewrichtsklachten ontwikkelen. Met hydrotherapie kunnen de dieren door de ondersteuning van water vrijwel pijnvrij trainen.

Hondeneigenaren die voor hydrotherapie aankloppen hebben volgens Feenstra al een eerste stap in de goede richting gezet: ze zijn zich ervan bewust dat er een probleem is en willen er iets aan doen. En dat is maar goed ook, want overgewicht kan, net als bij de mens, op den duur leiden tot diabetes, nierziekten en hart- en vaatziekten. Ook gewrichtspijn en kortademigheid zijn te wijten aan overgewicht.

Dierenfysiotherapeut Irene Feenstra met Sammy: ‘Bij lang niet elke hond is het overgewicht even goed zichtbaar.’ Beeld Renate Beense

Maar er zijn ook genoeg baasjes die het moeilijk te verkroppen vinden dat hun dier te dik is. Ze willen het beste voor hun viervoeter, vertroetelen graag en geven misschien iets te vaak toe aan alles wat lekker is. Een extra snoepje, rauw vlees of een blokje kaas. Moet kunnen, toch? “Als wij een blokje kaas eten, heeft dat een heel andere uitwerking op ons lichaam dan bij een dier dat slechts twintig kilo weegt. Geef jij je hond een blokje kaas, dan is dat een enorme calorie-inname,” zegt Annemarije Roeland (36), paraveterinair bij Dierenziekenhuis Amsterdam Sloten, dat is gespecialiseerd in dieren met overgewicht.

Om baasjes bewust te maken van het gewicht van hun dier wordt er tijdens een consult bij de dierenarts een lichamelijk onderzoek uitgevoerd en de body condition score berekend, een variatie op de BMI, maar dan voor dieren. 1 is te mager, 9 te zwaar en 5 ideaal. Is een dier te zwaar, dan wordt het naar een paraveterinair als Roeland doorverwezen voor een gewichtsprogramma. Zij brengt samen met het baasje in kaart wat het dier eet, hoeveel dat is en hoe het zit met de beweging. Op basis van een streefgewicht wordt er vervolgens een afvalprogramma opgesteld.

Roeland merkt dat het niet voor ieder baasje even makkelijk is om over het overgewicht te praten. “Mensen willen het beste voor hun dier, maar schamen zich ook voor het feit dat het al zover is gekomen. Praten over overgewicht bij mens en dier is een lastig onderwerp.”

Doorzettingsvermogen

Ronald Corbee, specialist diervoeding aan de Universiteit Utrecht, herkent de schaamte bij hondeneigenaren. Hij maakte ooit mee hoe een baasje speciaal om zeven uur ’s ochtends bij zijn afdeling wilde langskomen, omdat de hond in kwestie zo zwaar was dat die alleen op de paardenweegschaal gewogen kon worden. “Overgewicht is taboe, bij mens en bij dier. Het is niet altijd een eigen keuze en kan ook te maken hebben met aanleg.”

Volgens Corbee is afvallen bij dieren – net als bij de mens – een samenspel tussen eten en bewegen. Meer bewegen is altijd goed, maar het komt vooral neer op minder eten. Minderen met snoepjes lukt de meeste baasjes wel, maar een levensstijl veranderen en een dier meer vezel- of eiwitrijk voedsel voorschotelen, vraagt om behoorlijk wat doorzettingsvermogen van mens en dier. Corbee: “Toch is het nodig, anders gaat het dier jojoën. En die vragende oogjes maken het er voor een eigenaar niet makkelijker op.”

Sinds de komst van corona ziet dierenfysiotherapeut Feenstra een stijging in haar klantenbestand. Enerzijds omdat mensen een hond hebben gekocht uit de broodfok, waarbij de kans op een aangeboren afwijking groot is. Anderzijds omdat mensen met weinig kennis van zaken hun honden – vaak zonder dat ze het doorhebben – te veel eten voorschotelen. Te grote porties, te veel snacks.

Afvallen is bij dieren – net als bij de mens – een samenspel tussen eten en bewegen. Beeld Renate Beense

De laatste hondentrend maakt dat het er niet makkelijker op: het ene na het andere hondenkookboek verschijnt, met recepten voor de hongerige viervoeter. Hema verkoopt zelfs een ‘tomwoef-kit’, waarmee je een hondentompouce kunt maken.

Corbee ziet deze ontwikkeling met lede ogen aan. “Het vermenselijken van een dier met al deze extraatjes staat haaks op waar ik me sterk voor maak. Het draait allemaal om preventie: er bestaat namelijk geen wondermiddel tegen overgewicht bij huisdieren en om een dier met overgewicht weer helemaal slank te krijgen, is een bijzonder lastige opgave.”