Varen maakt hongerig: bij welke Amsterdamse horecazaken leg je je boot lekker aan?

De zon schijnt, het water lonkt: varen is populairder dan ooit. Maar je wilt er wel wat bij eten. De Amsterdamse horeca ziet een kans. We leggen aan bij zeven zaken.

Sinds jaar en dag kun je bij het Amstel Hotel aanmeren om een luxe picknickmand af te halen, en ook bij Hotel De L’Europe kijken ze niet raar op van eten aan boord. Maar de laatste tijd spelen veel cafés en restaurants in op de groei van het aantal hongerige schippers en hun passagier – dealers verkochten in coronatijd meer sloepen dan normaal­.

De opkomst van de QR-code vergemakkelijkt dat; die maakt het mogelijk een bestelling via de telefoon door te geven én af te rekenen zonder dat er een ober nodig is. Dit contactloos bestellen werd door corona al populair, maar is ook ideaal voor schippers die geen zin hebben om de boot te verlaten.

Het Parool vaart op een warme vrijdagmiddag met schipper Peter Kooij langs een selectie van zeven bekende en minder bekende horecazaken die het mogelijk maken om te eten of drinken aan boord. De doorslaggevende beoordelingscriteria zijn nu eens niet de kwaliteit van het eten of drinken. Maar wel: bereikbaarheid, bestelgemak en service. En het belangrijkste: kun je in de boot blijven zitten?

Beeld Eva Janssen

Pont 13

(Houthavens, net voorbij de Haparandasteiger)

Eten en drinken aan boord is bij Pont 13 heel normaal, want het restaurant is gevestigd in een bijna honderd jaar oude gemeentepont die vroeger auto’s en fietsers over het IJ zette.

Aanmeren

Rondom de oude veerboot liggen diverse drijvende terrassteigers, alsmede een grote aanlegsteiger met plaats voor diverse sloepen. De locatie is wel even zoeken, want bij het binnenvaren in dit deel van de Houthavens dobberen veel gele boeien (waarschuwing voor obstakels onder water), waar schippers meestal ver van weg sturen.

Bestelgemak/service

Aandacht trekken van de bediening duurt even, maar die komt daarna aangesneld met een menukaart met daarop een QR-code waarmee een online bestelling meteen kan worden afgerekend. Om onverklaarbare redenen moet het diner wel via de bediening worden besteld. Ook is het geen optie om de gerechten mee het water op te nemen. Maar dat leed is snel vergeten, de gerechten worden snel uitgeserveerd. Afrekenen en de (digitale) bon worden moeiteloos via Tikkie geregeld.

Kwaliteit

Uitstekend eten (sliptong, vegetarische risotto, kippendijsaté) op warme borden en een ruim assortiment wijnen. Dat een restaurant van dit niveau ook eten aan boord serveert is hopelijk een inspirerend voorbeeld.

Oordeel

Pont 13 is uniek en uitermate geschikt voor wie na een lange dag varen toe is aan een rustig diner. Prachtig gelegen op een rustige plek in de Hout­havens is Pont 13 ideaal voor wie goed eten aan boord wil halen.

Loetje aan ’t IJ. Beeld Dingena Mol

Loetje aan ’t IJ

(In jachthaven Amsterdam Marina, net voorbij de NDSM-pier)

‘Drijf in’ staat er op de bordjes die schippers vanaf het IJ de weg wijzen naar Loetje aan ’t IJ. Het is niet meer bij te houden hoeveel vestigingen van dit biefstukkenrestaurant inmiddels bestaan, maar deze is memorabel.

Aanmeren

De aankomst is ideaal. Een ruime cirkelvormige steiger maakt het zeer makkelijk om aan te leggen. Fijn, want iedereen op het terras kijkt mee en dan wil je geen ongelukken maken.

Bestelgemak/service

QR-codes bij elke steiger maken het plaatsen van de bestelling eenvoudig. Varensgasten wordt niet gevraagd of zij de bestelling met wegwerpbestek willen ontvangen zodat zij desgewenst direct kunnen wegvaren. Wel heel handig is de optie dat de vuistdikke biefstukken getrancheerd kunnen worden in de keuken, dat scheelt aan boord een hoop geklooi met het bord op schoot.

Kwaliteit

Goed, zoals je van Loetje gewend bent. Ook de vegetarische courgettesoep is rijk en ouderwets lekker. De bestelling wordt op hete borden aan boord gebracht.

Oordeel

Loetje aan ’t IJ is ideaal voor een goede maaltijd op de boot.

Amstelhaven. Beeld Dingena Mol

Amstelhaven

(Singelgracht ter hoogte van de Weesperpoort)

Het café-restaurant in de schaduw van het Amstel Hotel is gemaakt voor het water en heeft naar eigen zeggen het grootste vlonderterras van Amsterdam. De zaak is gevestigd in een voormalige atoomschuilkelder en heeft een haventje met veel aanmeerplekken, dat ­overigens wel een opknapbeurt kan gebruiken.

Aanmeren

Het is even goed sturen, maar het insteekhaventje is ruim genoeg voor bootjes en grote sloepen. De hoge betonnen muur van de Mauritskade zorgt voor een plaatselijke luwte waardoor de wind meestal nauwelijks een factor is bij het aanmeren. De zon staat ’s middags vol op de haven en het terras.

Bestelgemak/service

Amstelhaven adverteert op de website nota bene met de mogelijkheid om te kunnen eten of drinken aan boord, maar dat valt in de praktijk vies tegen. Zelfs na meermaals wuiven willen obers niet de tien stappen zetten van de keuken naar het haventje om een bestelling op te nemen. Daardoor moet iemand toch de wal op om deze door te geven. Het bestelde wordt gelukkig wel aan boord gebracht, desgewenst in glaswerk of in plastic bekers die niet geretourneerd hoeven worden.

Kwaliteit

Voor een borrel kun je prima terecht bij Amstelhaven, dat ook een royaal assortiment alcoholvrij bier heeft – waar schippers doorgaans blij mee zijn. Wel is opvallend dat de plastic bekers met bier die aan boord worden gebracht een stuk kleiner lijken dan de reguliere glazen. De dinerkaart is niet uitgebreid (burger, saté, entrecote), maar goed genoeg voor de snelle trek.

Oordeel

Op deze plek, in potentie ideaal voor varensgasten, hadden we beter verwacht. Iets meer aandacht voor het onderdeel ‘haven’ van Amstelhaven zou de populariteit onder schippers waarschijnlijk een impuls geven.

Strandzuid. Beeld Dingena Mol

Strandzuid

(Boerenwetering, ter hoogte van de RAI)

Strandzuid ligt midden in het RAI-complex en staat bekend om z’n grote zomerse terras met uitzicht op het Beatrixpark. Met de boot is het even omvaren, Strandzuid ligt aan een binnenhaven helemaal aan het einde van de Boerenwetering, maar dat is de moeite waard.

Aanmeren

Ideaal: aanmeren kan over de volledige lengte van het terras, en het is er meestal niet druk. Het is eigenlijk niet toegestaan om de boot daar neer te leggen, maar het personeel maakt graag een uitzondering voor wie in zijn boot blijft zitten om te bestellen en daarna weer door te varen.

Bestelgemak/service

Er lopen continu obers voorbij die desgewenst meteen een menukaart halen en een bestelling opnemen.

Kwaliteit

Het eten en drinken van Strandzuid is precies waar je zin in hebt tijdens een dag varen. Denk aan rosé van MIP of een uitgebreide borrelplank die loeiheet en netjes ingepakt aan boord wordt gebracht. Jammer dat er geen wegwerpwijnglazen beschikbaar zijn, ook servetten waren handig geweest.

Oordeel

Erg lekker en toegankelijk, maar er is nog veel te winnen met details om consumptie op de boot makkelijker te maken.

Pizzeria San Marco. Beeld Dingena Mol

Pizzeria San Marco

(Amstelkanaal ter hoogte van Amstelkade 148A)

Pizzeria San Marco is gevestigd in een idyllisch brugwachtershuisje in de Barbiersbrug, die De Pijp verbindt met de Rivierenbuurt. Tot 1972 was het een bloemenzaak, daarna stond het een poos leeg, waarna het in 1979 een pizzeria werd. In 1980 was de eigenaar zo slim om vlak boven het waterpeil een deuropening te maken.

Aanmeren

Het is passen en meten, vooral als er meer bootjes liggen te wachten op hun bestelling. Er is nauwelijks ruimte om aan te meren nabij het brugwachtershuisje, want de directe oevers zijn begroeid. Bovendien is het Amstelkanaal een drukke vaarverbinding voor de pleziervaart, waardoor wachtende schippers voor opstoppingen kunnen zorgen. Niet ideaal dus.

Bestelgemak/service

Bestellen kan via het telefoonnummer (020 673 0884) dat op grote borden aan de waterkant is gekalkt. Wie dat een kwartier van tevoren doet kan bij aankomst de pizza’s al snel ophalen: er verschijnt dan iemand in de deuropening die de naam van de bestelling afroept. Erg onhandig is dat wie wil pinnen, van de boot af moet en naar de bar boven moet lopen om af te rekenen. De pizza’s worden gesneden aangeleverd: praktisch. Een paar servetten erbij zou prettig zijn.

Kwaliteit

De pizza’s zijn waarschijnlijk ongeveer hetzelfde gebleven sinds de start van de zaak in 1979. Maar dat maakt niet uit. Want na een dag varen (en drinken?) is een zoute, vette, rijk belegde pizza precies waar de meeste schippers en hun passagiers behoefte aan hebben.

Oordeel

Het kan allemaal beter en efficiënter, maar een pizza van San Marco aan boord is authentiek; hopelijk blijft deze pizzeria nog lang bestaan.

Poffertjesboot. Beeld Dingena Mol

Poffertjesboot To Go

(Amstel ter hoogte van Berlagebrug)

Een bezoek aan de Poffertjesboot is onvergetelijk. Poffertjesbakker Sjoerd van den Berg stond met zijn kraam vooral op beurzen en festivals, maar gooide na het begin van de pandemie het roer om. Heerlijk, dit nieuwe normaal!

Aanmeren

Het is altijd een verrassing waar de boot ligt, maar wie via de website (www.amsterdampoffertjesboot.nl) de QR-code scant, ziet precies waar het vaartuig zich op dat moment bevindt. Touwtjes en stootkussens langszij maken het eenvoudig om aan te leggen aan de Poffertjesboot. Heel soms grijpt de handhaving te water in als het te druk wordt rond de Poffertjesboot.

Bestelgemak/service

Bestellen en betalen gaat makkelijk door langszij te komen. Via een ouderwetse ovenstok worden de bakjes poffertjes over het water aangegeven.

Kwaliteit

Vooral als het een beetje waait, en de Poffertjesboot op de golven deint, is het een imposant gezicht om Van den Berg bezig te zien achter de gloeiend hete poffertjesplaat. De poffertjes zijn luchtig maar niet té slap van binnen, en worden royaal afgewerkt met suiker en roomboter. Een portie à 5 euro is het geld meer dan waard.

Oordeel

Iedereen die regelmatig vaart op het Amsterdamse binnenwater moet dit een keer hebben meegemaakt.

Hannekes Boom. Beeld Dingena Mol

Hannekes Boom

(Oosterdok ter hoogte van Oosterdoksdoorgang)

Hannekes Boom veranderde in een paar jaar tijd van publiekslieveling tot verguisde toeristentrekker. Maar wie op een warme lentedag over het Oosterdok komt aanvaren kan het niet ontkennen: het is en blijft een prachtige groene oase in het hart van de stad, waar voor Amsterdammers nog genoeg te halen valt. Juist via het water.

Aanmeren

Vroeger was het een van de doorgangen naar de Amsterdamse haven waar toezicht werd gehouden op het vaarverkeer, in de loop van de jaren veranderde het ‘boomhuis’ in een herberg waar gegeten en gedronken werd. Het huidige haventje is ruim bemeten en ideaal om aan te leggen, de drijvende steiger is van alle gemakken voorzien.

Bestelgemak/service

Eenmaal aangemeerd is de verleiding groot om te wapperen naar de bediening, maar dat is niet te bedoeling. Op en rond de aanlegsteiger zijn diverse QR-codes aangebracht waarmee schippers zelf een bestelling kunnen doorgeven en afrekenen. Even goed zoeken, want je kijkt er makkelijk overheen. Wel gemist wordt de optie om het bestelde in wegwerpbekers geserveerd te krijgen, zodat de boot desgewenst meteen weer door kan. Maar even blijven liggen onder het groene bladerdak van Hannekes haventje is ook geen straf.

Kwaliteit

Goed, de dinerkaart is klein maar zeer creatief. Ook de prijs-kwaliteitverhouding is, vergeleken met veel andere zaken, uitstekend.

Oordeel

Hannekes Boom blijft een bijzondere plek, ook voor wie graag in z’n boot blijft zitten. Een essentiële tussenstop tussen het IJ en de grachten.