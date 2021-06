Vapors en liquids: tabakszaak Van Vuure is klaar voor de toekomst

Van Vuure. Beeld Nina Schollaardt

Van Vuure is een drukbezochte buurtwinkel in Nieuw-West, waar ze de meeste staatsloten van Nederland verkopen. De clientèle is divers: van de glaszetter om de hoek tot een oude klant die speciaal voor de tabakszaak helemaal uit Almere komt.

Jeffrey van Vuure (33) en compagnon Bob van Etten (36) begonnen in mei een doorstart van de winkel. Het buurpand kwam vrij, een chocoladewinkel, en ze betrokken het bij de nieuwe zaak. Van Vuure is al 71 jaar een begrip. Jeffrey’s vader Wim (61), die nog steeds in de zaak werkt, leerde het vak ook weer van zijn vader, toen de zaak op de Burgemeester De Vlugtlaan zat.

Zelf rookt Jeffrey van Vuure niet meer. “Ik ben al jaren gestopt en de vapor als tussenoplossing heeft mij geholpen om van het roken af te ­komen.”

Bij de toonbank vind je het meeste wat je van een tabakswinkel verwacht: totokaarten (prijs varieert), doosjes met tien Oud Kampen-sigaren (€17), pakjes Marlboro (€8,20) en staatsloten (€15).

Aan de andere kant van de toonbank lijkt het net een Applestore door de wanden vol witte pakjes met ­tabak, reclameschermen en een kast met vapors (vanaf €49). ‘Liquids’ (€6,20) zijn in allerlei smaken te koop.

Van Vuure: “In 2024 verkopen ­supermarkten waarschijnlijk geen ­tabak meer. Wij zijn daarop voorbereid met een breed nieuw assortiment waarbij je ook gezondere keuzes kunt maken.”

Van Vuure Osdorpplein 630

Van Vuure

Tips? open@parool.nl.