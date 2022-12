VanOost: fine dining in een oud universiteitsgebouw

Beeld Jennifer Gijrath

Het Pillows Hotel Maurits at the Park in Oost opende vorige maand zijn deuren. Naast een brasserie en een cocktailbar komt er nu ook een fine­dining­restaurant bij.

In het gebouw zat voorheen een universiteit; de structuur en rijke ­historie zie je er nog steeds terug.

Je komt binnen via de hoofdingang van het hotel, waarna je door het trappenhuis met origineel glas in lood naar de eerste verdieping wordt gebracht. De ruimte is opvallend, met veel donker hout, een donkere vloer, een marmeren bar, grote ramen en een vijftien meter hoog plafond.

“Het is een mix van nieuw en oud,” vertelt chef-kok Floris van Straalen (31), die werkte bij toprestaurants als Oud Sluis en Vinkeles. Tijdens corona werkte hij in restaurant Felix, wat nu Shaffy Restobar is. “Hier werd nog invulling gezocht voor het restaurant,” vertelt Van Straalen. En zo begon VanOost.

De menukaart heeft invloeden van over heel de wereld. Van Straalen haalt zijn inspiratie uit reizen, door in verschillende landen veel te proeven. Er worden vier- tot tiengangenmenu’s geserveerd. Zo kun je kiezen voor zesgangenmenu The Culinary Shortcut (€99). Of Chef’s Table (€175), tien gangen aan de open ­keuken – zo kun je precies zien hoe alles wordt bereid.

Voor elk menu is ook een vegetarische optie. “We werken met seizoensgebonden producten en proberen zo min mogelijk voedsel te verspillen,” zegt Van Straalen. “Zo bestaat het gerecht Duck ’22 uit drie bereidingen van eend. Hij wordt gebakken op het karkas, van het karkas wordt een jus gemaakt en van de bout een rilette.”

